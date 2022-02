Apple avklarer: MacBook Pro 14" (2021) senker lysstyrken hvis temperaturen blir for høy

Apples MacBook Pro 14" (2021)-modeller – i tillegg til Pro Display XDR-skjermen – kan senke nivået på Mini LED-baklysene hvis maskinvaren blir for varm, melder selskapet i en klargjøring av fenomenet.



Apple understreket dette i et nylig utgitt støttedokument omtalt av MacRumors, som informerer brukere om «hva [som] bør gjøres hvis lysstyrken er lav på din skjerm.»



Hvis dette skjer, så får du opp en advarsel på skjermen (et ikon som ser ut som et utropstegn), i menyen, noe som indikerer at maskinvaren du bruker har gått over til strømsparingsmodus – hvilket innebærer lavere lysstyrke – som et ledd i å få bukt med en temperaturstigning.



Apple forklarer: «Dette kan skje om den omkringliggende temperaturen i rommet er høy, og du har vist veldig lyst innhold over lengre tid.»



Forslag til løsninger, som får deg ut av varmeproblemene, inkluderer å lukke HDR-innhold, senke temperaturen der du oppholder deg – en rimelig opplagt løsning, så hvis du for eksempel har en MacBook, gå til et kaldere rom/sted – eller å lukke resurskrevende applikasjoner (om det er snakk om en laptop), slik at maskinen ikke produserer fullt så mye varme.



Hvis dette ikke fungerer kan man også prøve å legge maskinen i dvale i fem minutter, slik at skjermen får hvile.



Dokumentet sier at eiere av maskinvaren det gjelder burde ta kontakt med Apple for ytterligere råd og (presumptivt) hjelp, hvis problemet fortsetter, og temperaturen i rommet maskinvaren brukes er lavere enn 25 grader celcius.

Kommentar: Ikke noe du bør bekymre deg for

Ut i fra det vi kan finne av anekdotisk informasjon i diverse fora på nett, så er ikke dette noe som kommer til å påvirke mange eiere av MacBook Pro (2021). Vi har heller ikke, personlig, hørt om noen som har råket på problemet. Merk at romtemperaturen som spesifiseres ikke er en makstemperatur for bruk av maskinvaren, det er kun et nivå som kan gi en pekepinn på hvorvidt maskinvaren (og temperaturvarselet) fungerer som det skal.



Med andre ord er det lite sannsynlig at folk flest kommer til å se denne advarselen, om de ikke bor i et overstadig varmt land og samtidig utfordrer maskinvaren med spesifikt innhold (for eksempel via HDR-innhold og krevende applikasjoner) over lang tid. Hvis du holder lysstyrken på et fornuftig nivå kommer du antakeligvis aldri til å råke på advarselen (enkelte situasjoner kan selvsagt være unntaket, for eksempel hvis en lar maskinen stå i stekende sol, eller lignende.)



Kort og godt: Dette trenger du ikke å bekymre deg for – dette skjer bare unntaksvis, hvis alt fungerer som det skal – og det gir mening at Apple har laget en beskyttelsesmekanisme, i fall temperaturene ender opp på nivåer som kan skade Mini LED-maskinvaren. Å kjøre lysstyrken kontinuerlig på full guffe er antakeligvis ikke spesielt sunt for øynene dine heller.