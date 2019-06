Apple har avduket iOS 13 og ny Mac Pro

Apple leverte virkelig varene under årets WWDC-presentasjon som gikk av stabelen mandag kveld.

Vi fikk presentert oppdateringer for både tvOS, watchOS og iOS, mens introduksjonen av iPadOS er en velkommen overraskelse. Selv MacOS får en rekke oppdateringer, og overraskende nok dukket det også opp ny maskinvare i form en helt ny Pac Pro.

iOS

iOS for iPhone får som ventet en rekke oppdateringer, og blant dem finner vi endelig en mørk modus, noe mange sikkert vil sette pris på.

Den nye Sign in with Apple-funksjonen er også interessant, og muligheten til å generere alias-adresser i stedet for å gi bort den virkelige epost-adressen din kan komme veldig godt med. Det finnes tredjepartstjenester som gjør det samme, men det vekker unektelig mer tillit når tjenesten kommer fra Apple.

Utover det får iOS 13 et sveipetastatur Apple har kalt QuickPath, og Apple lover også at Face ID skal bli 30 prosent raskere.

MacOS

Mac OS Catalinas største nyvinning er introduksjonen av Catalyst-rammeverket som gjør det mulig å kjøre iPad-apper på MacOS med minimal innsats. Tredjeparts-appene som ble demonstrert av Apple virket lovende, og de må kunne kalles en stor forbedring fra appene som ble lagt ved Mojave.

Apple annonserte også at de deler iTunes inn i dedikerte Music-, Podcast- og TV-apper, noe det har gått rykter om lenge. Vi setter også pris på muligheten til å bruke iPad som en sekundær skjerm ved hjelp av Sidecar-funksjonen. Det finnes allerede en del apper som gjør dette,men vi vil tro at en innebygget funksjon i OS-et vil gi en bedre opplevelse.

iPadOS

iPadOS var en av de mest spennende annonseringene under WWDC 2019, og dette er altså snakk om et nytt operativsystem for iPad som blant annet byr på et mer tilgjengelig filsystem og Safari i skrivebordsversjon. Disse to tilskuddene vil nok gjøre iPad lang mer produktiv for mange brukere.

Alle som har prøvd å legge igjen Macbooken sin hjemme til fordel for en iPad, har nok opplevd å angre seg før eller siden. Det kan det forhåpentligvis bli forandring på nå.

Muligheten til å få direkte tilgang til SD-kort og minnepinner gjør det lettere å jobbe med eksterne filer på farten, og det er lov å håpe at systemet vil støtte filtyper som DOC og PDF og ikke bare vise bilder og videoer.

Det er også spennende at Safari kommer til å vise nettsider i skrivebordsversjon, og vi får mulighet til å laste ned filer fra nettsider på en enklere måte. Sist men ikke minst blir det mulig å jobbe med mer enn ett vindu for hver app, noe som virkelig bringer iPad nærmere en fullverdig datamaskin.

Det ser også ut til at fleroppgavekjøring med bytting mellom vinduer og apper fungerer bra, og den nye hjemskjermen gjør bedre bruk av den store skjermen til iPad med nyttige widgets og forbedret tekstredigering.

watchOS

Nye watchOS gjør Apple Watch mer selvstendig, blant annet ved å gjøre det mulig å installere apper og OS-oppdateringer direkte på klokka. For utviklere blir det nå også mulig å utvikle apper utelukkende for Apple Watch, og apper vil altså ikke lenger trenge en tilhørende app på iPhone for å fungere.

Utover det får Apples klokke en rekke nye urskiver, og den nye Cycles-appen skal hjelpe kvinner med å holde orden på menstruasjonssyklusen sin.

tvOS

Apple fikk også plass til en del oppdateringer for tvOS. Her er endelig støtte for flere brukere på plass, og det samme er muligheten for å bruke Xbox One- og PS4-kontrollere på Apple TV.

Dette siste kan være med på å gjøre Apple TV til en bedre spillplattform, ikke minst med tanke på Apple Arcade-tjenesten som lanseres til høsten. Apple har prøvd å fokusere på spill med Apple TV før uten den helst store suksessen, men denne oppdateringen kan være det som skal til for å ta steget videre.

Mac Pro

Sist men ikke minst må vi ta med den spreke men uvanlige utseende Mac Pro. Ved første øyekast kan det se ut som Apple tok det gamle Mac Pro-kabinettet og ga det en rivgjern-inspirert «makeover», men det er jo egentlig innsiden som teller.

Den ser ut til å være ekstremt sprek, noe Apple også demonstrerte ved å spille av hundrevis av lydspor i Logic, og tre parallelle 8K-video-renderingsprosessorer i sanntid i Final Cut Pro X.

Profesjonelle brukere kan glede seg, men valget av Radeon 580X og 256 GB SSD er merkelig – med en slik prislapp (5000 dollar i USA) kunne de fint kostet på seg Vega-grafikk og 512 GB lagring.