Ny kilde bekrefter at Apple skal dele iTunes opp i fire ulike apper

I forrige uke hørte vi hint om at Apple skal dele iTunes opp i ulike apper, og nå har det dukket opp enda en kilde som sier det samme. Det var den kjente Apple-utvikleren Steve Troughton-Smith som først kom med denne påstanden, og nå formidler 9to5Mac det samme.

Ifølge nettstedet skal en fremtidig versjon av MacOS få nye apper som tar seg av mye av funksjonaliteten til iTunes, og det blir sannsynligvis i MacOS 10.15 vi får se dette.

Et fornuftig brudd

iTunes har gjennom mange år stadig vokst etter hvert som mer funksjonalitet har blitt lagt til, og programmet må blant annet takle podcaster, TV og film, apper og generell håndtering av iPhone, iPad og iPod. Dette har gjort programmet trengt, og det har samtidig også endt opp med et ganske utdatert design.

Beste Mac-apper: her er de beste macOS-appene

Problemer med macOS 10.14 Mojave?: her er noen typiske løsninger

Apple har allerede annonsert at de jobber med en frittstående TV-app for Mac, og 9to5Mac mener at de også skal slippe frittstående apper for Apple Music, Apple Podcasts og Apple Books. Det hevdes også at podcast- og musikk-appene skal lages med Apples Marzipan-teknologi, som gjør det enkelt å overføre apper fra iPad til MacOS.

På mange måter gir en slik oppdeling mening, fordi det gir brukerne et klarere bilde av hvor de finner ulike typer innhold: musikk fra Apple Music, TV-serier og filmer fra Apple TV, podcaster fra Apple Podcasts og bøker fra Apple Books.

Dermed gjenstår det bare å se hva som skjer med gode gamle iTunes, hvis alt innholdet som befinner seg der nå blir flyttet til andre apper. Kommer du til å savne den gamle traveren hvis den blir helt borte?