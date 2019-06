Amazfit Verge 2 er en busjettvennlig smartklokke med EKG-måler

Amazfit Verge 2 har blitt annonsert sammen med nye Xiaomi Mi Band 4, og dette er en mer funksjonsrik enhet som likevel ser ut til å bli rimelig sammenlignet med konkurrentene.

Verge 2 er blant de første smartklokkene på markedet med EKG-monitor – fra før er det bare Apple Watch 4 som byr på dette, mens annonserte Withings Move ECG fortsatt ikke er lansert.

En EKG-måler kan hjelpe til med å avgjøre om du står i fare for å få hjerteflimmer, en tilstand som kan være vanskelig å oppdage uten en slik test.

Klokka er også utstyrt med e-SIM, noe som gjør at den kan brukes uavhengig av en smarttelefon når du er ute og løper.

Aktivitetssporingen kan automatisk måle 10 ulike treningstyper, inkludert løping, sykling og svømming. Klokka er også vann- og støvtett med IP68-sertifisering, noe som sikrer at den tåler å være med på svømmeturer.

På innsiden sitter det en Snapdragon Wear 2500, en prosessor vi hittil ikke har sett i andre klokker. Dermed er det foreløpig vanskelig å si noe om hvordan ytelsen vil bli, men den vil forhåpentligvis vare sprek nok til å utføre oppgavene du setter den til å håndtere.

Ellers får du 4 GB lagringsplass som du for eksempel kan bruke til å lagre musikk du vil ha med på løpetur, mens AMOLED-skjermen er på 1,39 tommer og har en oppløsning på 454 x 454 tommer.

Produsenten Huami, som er et undermerke av Xiaomi, har bekreftet at Amazfit Verge 2 skal holde det gående minst en hel dag på en opplading ved hjelp av batteriet på 420 mAh, men vi håper at dette er et forsiktig anslag og at du slipper å lade klokka hver eneste natt.

For øyeblikket er Amazfit Verge 2 kun bekreftet for det kinesiske markedet, men Xiaomi-produkter har som kjent en tendens til å dukke opp i norske nettbutikker tross at den offisielle distribusjonen fortsatt er svært begrenset i Norge. Dermed vil vi anta at denne modellen også vil bli tilgjengelig ganske snart.

I og med at den kun er annonsert for det kinesiske markedet kjenner vi naturlig nok bare til den kinesiske prisen, men den gir i hvert fall en indikasjon på hva vi kan forvente oss. Der går varianten uten EKG-måler for 999 yuan eller rundt 1250 kr, mens varianten med EKG skal gå for 1299 yuan eller rundt 1620 kr.

Den første utgaven av Amazfit Verge går for øvrig for rundt 1200 kroner i norske nettbutikker nå, noe som tyder på at de oppgitte prisene for Amazfit Verge 2 fort kan vise seg å stemme for Norges del også.

Kilde: Wareable