Alpint: Slik ser du Vinter-OL i Beijing 2022 på nett

Vinter-OL i Beijing 2022 har totalt 11 alpint-arrangementer å by på. Det er snakk om utfor, super-G, slalåm, storslalåm og alpin kombinasjon, i tillegg til lagkonkurranse. Hvis du er ute etter å få med deg alt fra de snøkledde brattbakkene, så følg med videre, under finner du fullt program, hvordan du ser lekene og norske resultater.

OL i Beijing – alpint Dato: 3.-17. februar (lagkonkurransefinale 19. feb) Norske TV-kanaler: TVNorge og Eurosport Norge Se OL på nett: Discovery+ Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt

Årets utøvere vil sette utfor i bakkene den nasjonale skiarenaen i Yanqing, et nordlig fylke i Beijing der Xiaohaituo-fjellene ligger. Bakkene har en maksimal helning på 68 grader, og er dermed en av de bratteste konkurranseområdene i verden.



Klare til start står blant annet våre fremste medaljehåp, Aleksander Aamodt Kilde, Sebastian Foss-Solevåg, Henrik Kristoffersen og Ragnhild Mowinckel, der sistnevnte heldigvis klarte å kjempe seg tilbake fra en lang periode med skader i tide til OL.



Aamodt Kilde viste god form før jul med fire seire i fartsrenn i verdenscupen før jul og ligger bra an til å vise krefter i super-G og utfor mens Foss-Solevåg har en verdensmestertittel i slalåm å slå i bordet med da han forsøker seg på OL-medalje under årets vinterleker.

Slik ser du alpint under Vinter-OL om du er i utlandet

De olympiske leker har utvilsomt en global appell, og det er gode muligheter for å få med seg mesterskapet uansett hvor du befinner deg i verden. Noen garanti for at du finner en TV med riktig kanal om du er på reise finnes likevel ikke. Hvis tilgang til OL på norske strømmeflater svikter er en VPN-tjeneste den beste løsningen. Ved å bruke en VPN-tjeneste kan du omgå geoblokkeringer som forhindrer deg i å se de olympiske vinterlekene, og dermed få med deg sendingene fra Discovery, uansett hvor du befinner deg i verden.



Rent bortsett fra å få tilgang til strømmeinnhold, kan VPN-tjenester også bidra til å holde deg sikker og anonym på nett via kryptering av linjen du bruker. Det er såre enkelt å bruke VPN, det er helt lovlig og gjør at man kan senke skuldrene, vel vitende om at du er sikret mot brudd på personvern. Hvis du ønsker å gjøre litt mer research kan du ta en titt på vår liste over de beste VPN-tjenestene på markedet akkurat nå.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Slik bruker du en VPN-tjeneste

For å bruke en VPN-tjeneste følger du disse tre enkle stegene.



1. Last ned og installer VPN-programvaren: Vår testvinner er som sagt ExpressVPN



2. Kople deg til en passende lokasjon/server: Åpne VPN-applikasjonen og velg hvilket land du vil kople deg til.



3. Gå inn på strømmetjenestens livestrøm: Ønsker du å se de norske OL-sendingene går du altså til Discovery+.

Slik ser du Vinter-OL i Beijing 2022 om du befinner deg i Norge

Det er Discovery Norway som har rettighetene til OL-sendingene frem til 2024 her til lands.



Hovedkanalen for de olympiske sendingene er TVNorge (over 20 timer med sendinger hver dag), men samtlige øvelser vil strømmes på Discovery+. Hvis du er ny kunde kan du registrere deg nå og få hele mesterskapet gratis, mens eksisterende kunder vil måtte abonnere på enten Live-pakken (129 kroner i måneden), for tilgang til TVNorge, eller Sport-pakken (179 kroner i måneden), om man vil se absolutt alt.



Hvis du ikke befinner deg i Norge under OL i Beijing, kan du bruke en VPN-tjeneste og kople deg til en server i Norge, slik at du får tilgang til de norske OL-sendingene.

Alpint under Vinter-OL i Beijing 2022: datoer og tidspunkter

Torsdag 3. februar 04:00 – Utfor, herrer, 1. forsøksheat

Fredag 4. februar 05:00 – Utfor, herrer, 2. forsøksheat

Lørdag 5. februar 04:00 – Utfor, herrer, 3. forsøksheat

Søndag 6. februar 04:00 – Utfor, herrer (finale)

Mandag 7. februar 02:30 – Storslalåm, kvinner (kvalik)

Mandag 7. februar 05:00 – Utfor, herrer (finale)

Mandag 7. februar 07:45 – Storslalåm, kvinner (finale)

Tirsdag 8. februar 04:00 – Super-G, herrer (finale) 🥇Aleksander Aamodt Kilde

Onsdag 9. februar 03:15 – Slalåm, kvinner, (kvalik)

Onsdag 9. februar 03:30 – Alpin kombinasjon, herrer, 1. forsøksheat

Onsdag 9. februar 06:45 – Slalåm, kvinner (finale)

Torsdag 10. februar 03:30 – Alpin kombinasjon, herrer

Torsdag 10. februar 07:15 – Alpin kombinasjon, herrer (finale) 🥈Aleksander Aamodt Kilde

Fredag 11. februar 04:00 – Super-G, kvinner (finale)

Lørdag 12. februar 04:00 – Utfor, kvinner, 1. forsøksheat

Søndag 13. februar 03:15 – Storslalåm, herrer (kvalik)

Søndag 13. februar 04:00 – Utfor, kvinner, 2. forsøksheat

Søndag 13. februar 08:00 – Storslalåm, herrer (finale)

Mandag 14. februar 06:00 – Utfor, kvinner, 3. forsøksheat

Tirsdag 15. februar 04:30 – Utfor, kvinner (finale)

Onsdag 16. februar 03:15 – Slalåm, menn (kvalik)

Onsdag 16. februar 05:00 – Alpin kombinasjon, kvinner, 1. forsøksheat

Onsdag 16. februar 06:45 – Slalåm, menn (finale)

Torsdag 17. februar 03:30 – Alpin kombinasjon, kvinner

Torsdag 17. februar 07:00 – Alpin kombinasjon, kvinner (finale)

Lørdag 19. februar 04:00 – Lagkonkurranse mixed (⅛-finale)

Lørdag 19. februar 04:47 – Lagkonkurranse mixed (¼-finale)

Lørdag 19. februar 05:14 – Lagkonkurranse mixed (½-finale)

Lørdag 19. februar 05:37 – Lagkonkurranse mixed (bronsefinale)

Lørdag 19. februar 05:46 – Lagkonkurranse mixed, (finale)

Den norske troppen

Kvinner

Mina Fürst Holtmann

Ragnhild Mowinckel

Thea Louise Stjernesund

Maria Therese Tviberg



Herrer

Lucas Pinheiro Braathen

Timon Haugan

Aleksander Aamodt Kilde

Henrik Kristoffersen

Atle Lie McGrath

Adrian Smiseth Sejersted

Sebastian Foss Solevåg

Rasmus Windingstad

