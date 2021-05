Acer avslører verdens første Chromebook på 17 tommer

Acer annonserte i dag en rekke nye laptoper, stasjonære PC-er og Chromebook-maskiner, der den kanskje mest interessante modellen blant disse er Acer Chromebook 317 – verdens første Chromebook på 17 tommer.



I de 10 årene som har gått siden Chromebook-konseptet ble lansert har det aldri eksistert en 17-tommers Chromebook, selv om det finnes nok av ordinære bærbare PC-er på 17 tommer som kjører Windows 10. Acer har tydeligvis bestemt seg for at verden er klar for en Chromebook med stor skjerm.

Chromebook-maskiner er gjerne kjent for å være små og rimelige, noe som også reflekteres i vår liste over de beste Chromebook-maskinene på markedet, men Acer Chromebook 317 er en stor toppmodell med en skjerm på 17,3 tommer og Full HD-oppløsning, et webkamera som kan gjøre opptak i 1080p, to mikrofoner (i enkelte varianter) og valgfritt baklys på tastaturet. Basert på det vi så av Chromebook 317 under dagens Acer-evenement fremstår enheten mer som en toppmodell med Windows 10 enn en tradisjonell Chromebook.



Samtidig er det klart at maskinen faktisk er en Chromebook. Den tar i bruk Chrome OS, har opptil 10 timer batteritid og støtter Wi-Fi 6. Innmaten styres av en Intel Celeron-prosessor, som i en Windows 10-basert maskin ville ha vært altfor spakt, men siden laptopen kjører Chrome OS bør denne CPU-en klare brasene. Maskinen skal ut på markedet i juli, og rimeligste variant skal koste 4 190 kroner. En hel del billigere enn mange andre bærbare PC-er på 17 tommer, med andre ord.



Acer oppdaterer også nå Chromebook Spin 713, som får Intel Core i7-prosessorer av ellevte generasjon og støtte for Thunderbolt 4. Denne Intel Evo-sertifiserte Chromebook-maskinen har en skjerm på 13,5 tommer med en oppløsning på 2256 x 1504, DTS-lyd, 10 timer batteritid og et chassis som skal være svært standhaftig (ifølge Acer, «military grade».) Dette kan ende opp med å bli en av de gjeveste Chromebook-toppmodellene på markedet. Chromebook Spin 713 vil være tilgjengelig for kjøp i juni og skal koste 9 690 kroner.



Acer har også to nye 14-tommere på lur. Chromebook 514 (som også kan fås i såkalt Enterprise Edition, laget med tanke på bedrifter), til 4 990 kroner, og Chromebook 314, en studentmodell som skal koste 3 190 kroner når den kommer i butikkene i august.

(Image credit: Acer)

Nye laptoper

Acer viste også frem nye laptoper med mer tradisjonell innmat. En av de mest interessante av disse er nye Acer Swift X, som baserer seg på de seneste AMD Ryzen 5000-prosessorene i tospann med Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Fasiten er altså en slank og lett laptop (kun 17,9 mm tykk) som innehar en imponerende ytelse, og som skal kunne klare videoredigering i 4K og et og annet spill.



Acer Swift X kommer til Norge i løpet av sommeren, og skal koste 11 990 kroner.



Gaminglaptopen Acer Predator Triton 500 SE, på sin side, kan man få med Intel-prosessorer av ellevte generasjon (opptil Core i9) og med opptil RTX 3080.

The Predator Helios 500 oppdateres også i år, og kan også fås med Intel-prosessorer av ellevte generasjon samt opptil RTX 3080.



Acer Predator Triton 500 SE vil være å finne i norske nettbutikker i juli, og skal koste 24 490 kroner, mens Predator Helios 500 først kommer i august til 34 990 kroner.