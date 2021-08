3dfx lover Voodoo-oppstandelse – men zombien ser foreløpig ut til å være dødfødt

3dfx, eller i det minste personene som nå eier Twitter-kontoen (og potensielt navnet) til den gamle skjermkortprodusenten, insisterer på at selskapet nå er i ferd med å stå opp fra de døde, og har frigitt en «offisiell» kunngjøring som hevder at 3dfx er på vei tilbake med et «nytt grafikkort».



Det er noen dager siden vi først hørte rykter om 3dfx' tilbakekomst, og skepsisen var umiddelbart stor. På 90-tallet var 3dfx en særdeles populær skjermkortprodusent takket være Voodoo-serien, som i praksis var de første kortene i allemannseie som kunne akselerere 3D-grafikk. Da millenniumsskiftet nærmet seg var 3dfx stadig mindre populære, siden mange valgte å gå over til Nvidias TNT-serie, og ATI (kjøpt opp av AMD) var i ferd med å konstruere noen skikkelige klassikere (hvem husker ikke det legendariske skjermkortet 9700 Pro?)

Når Twitter-kontoen til 3dfx plutselig annonserte at selskapet etter 20 år er på vei tilbake, så var det ikke rent få som satte kaffen i vrangstrupen. Personene bak kontoen later til å mene alvor når de sier at selskapet ikke bare er på vei tilbake, men også kommer til å lansere en rekke produkter. Enten er dette tom markedsføring (eventuelt en spøk) som prøver å dra nytte av det sagnomsuste navnet, eller så må Nvidia og AMD forberede seg på en reell ny konkurrent i GPU-markedet om ikke så lenge.



I en rekke tvitringer forklarer 3dfx Interactive-kontoen at et selskap ved navn Jansen Products har kjøpt opp restene av 3dfx, og er «i ferd med å registrere navnet som merkevare», noe som «kan ta noen uker.»



Kontoen sa videre at selskapet kommer til å «tilby produkter for den nyinnkjøpte 3dfx-merkevaren i smarttelefoner, lydsystemer, grafikkort, apparater, maskinvare og mye mer.»



Relativt ambisiøst, og ganske så lite spesifikt, med andre ord.

En i overkant ambisiøs rekke produkter

I et (nå slettet) bilde lagt ut via Twitter hevder selskapet at de jobber med følgende produkter:

3dfx Voodoo 6 PCI, skjermkort

3dfx Ruffon, smarttelefon

3dfx Brozzo, Bluetooth-høyttaler

3dfx 5.1, hjemmekinosystem

3dfx Galaxian, nettbrett

3dfx Lithium 77K5D, smart-TV

3dfx-kontoen hevder altså at det legendariske Voodoo 6-kortet (som på 90-tallet ble produsert i bare noen tusen enheter) skal være på vei tilbake, og at selskapet også skal produsere brikker til bruk i helt andre segmenter. Disse skal, ifølge tvitringene, vises frem under «CEC 2022». Her begynner det hele å bli noe fjollete, siden CEC selvfølgelig ikke er en teknologimesse – hvis ikke nye 3dfx planlegger å vise frem de nye skjermkortene sine for rådet for eksepsjonelle barn (Council for Exceptional Children), så er det heller uklart hvor vi skal sende våre korrespondenter.



Det kan selvsagt være en skrivefeil, og at det skal stå «CES 2022». Det virker relativt realistisk, men det er få innen markedsføring som ville ha gjort en så grov feil i en såpass viktig annonsering.

Lite sannsynlig

På tross av at nye produkter i praksis er annonsert, så virker dette svært suspekt. Kontoen er nå slettet, og skjermkortmarkedet er svært vanskelig å komme inn i for nye aktører – selv etablerte aktører som Intel får det vanskelig i møte med Nvidia- og AMD-dominans.



Det vil i praksis si at det kreves enorme mengder ressurser, og en svært fininnstilt operasjon for å kunne ha noen form for suksess – og det vi har sett hittil virker lite forseggjort og gjennomtenkt.



Dette er mest sannsynlig en spøk, men selve idéen er ikke uhørt. 3dfx-navnet er en ettertraktet merkevare, og det å bruke navnet til å skaffe seg en pangstart blant nostalgibelemrede nerder kan selvfølgelig fungere. Vi har tatt kontakt med 3dfx Interactive i håp om at vi kan få en uttalelse, men regner med at enden på visa allerede er nådd.

