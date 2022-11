Norge – Frankrike Håndball-EM 2022: Slik ser du kampen.

Danmark stoppet en åtte år lang tapsrekke mot Norge da de vant 31-29. Den forrige danske seieren var i 2014, og har danskene har ikke slått Norge i mesterskapssammenheng siden 2012. Derfor var det stor glede å spore hos det danske laget da seieren var et faktum – og seieren var fortjent.

Norge hang rett og slett ikke med i andre omgang og bommet i angrep og slapp til for mye defensivt. Slikt blir det ikke seier av. I tillegg til dette hadde den danske målvakten en meget solid dag på jobb.

Tap mot Danmark og for Norge stoppet også en annen lang seiersrekke. 17 strake triumfer i EM-kamper siden i 2018. Nå gjelder det å riste fort av seg skuffelsen. Norge er tross alt videre og skal spille semifinale. Et drømmescenario nå er å slå det sterke franske landslaget og revansje mot Danmark i en EM-finale.



Norge – Frankrike

Norge – Frankrike Dato: Fredag 18. november Avkast: 20:30 Arena: Arena Stozice, Ljubljana Norske TV-kanaler: TV3 Strøm på nett: Viaplay (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (Åpnes i ny fane)

– Det er første kampen vi taper, så får vi gå i oss selv å finne ut hva vi kunne gjort annerledes. Vi slipper inn litt for mange mål. 29 mål skal holde. 31 er fem-seks for mye. Vi får komme oss videre, sa trener Hergeirsson til Viasat etter kampen.

Vi får håpe laget klarer å omstille seg, for Frankrike e laget har sett klart sterkest ut hittil i mesterskapet. De har vunnet alle sine kamper med god margin, men man kan argumentere at de har hatt en litt lettere hovedrunde.

Danmark møter Montenegro i den andre semifinalen tidigere samme kveld. Det er en antatt svakere motstander, så her har Danmark alle muligheter til å nå en EM-finale.

For å vinne EM må man uansett møte de beste en eller annen gang, så om det er semi eller finale har ikke så mye betydning. Vi håper de norske jentene finner en bedre flyt og gir de franske jentene så alpelua passer.

Håndball-EM 2022 – Norges kamper

Her er Norges kamper i hovedrunden:

Lørdag 12. november

Kl. 20.30 Norge – Sverige

Mandag 14. november

Kl. 18.00 Norge – Slovenia

Onsdag 16. november

Kl. 20.30 Norge - Danmark

Fredag 18. november

Kl. 20.30 Norge - Frankrike

Slik strømmer du de håndball-EM i Norge

Det er Viaplay Group (tidligere NENT) som har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Skal man strømme årets turnering på nett er det derfor Viaplay (Åpnes i ny fane) og pakken Viaplay Medium (Åpnes i ny fane) man må skaffe seg for å få tilgang.

(Åpnes i ny fane) Viaplay Group (tidligere NENT) har rettighetene til håndball-EM 2022. For å streame via deres sider må du tegne et abonnement– Viaplay-Medium. Da får du tilgang til håndball-EM, i tillegg til annen sport, film og serier. Pris: 349 kr/mnd

