Surroundpakke fra Klipsch ned 46 prosent hos Komplett

Black Week og Black Friday er sesongen for kjøp av TV-er og hjemmekinoløsninger, og det blir ikke ordentlig kino uten skikkelig lyd. Komplett har satt ned en helt ekstrem surround-pakke fra Klipsch med hele 46 prosent, fra 23.990 kroner til 12.990 kroner. Nå er det på tide å hisse på seg naboene.

Surround-pakken fra Klipsch består av 2 x RP-280F (to gulvstående fronthøyttalere, de største i Reference Premiere-serien, med 2 x 8" Cerametallic woofere og et Hybrid Tractrix®-horn), 2 x RP-160M (mellomstore bok/stativ-høyttalere i Reference Premiere-serien, perfekte til bak- eller sidehøyttalere) og én RP-440C (en relativt ekstrem senterhøyttaler i RP-serien, ser nesten ut som en lydplanke med sine 4 x 4" woofere – men spiller garantert høyere.)

Reference Premiere-serien til Klipsch er kjent for å være særdeles nøyaktig i avspilling av lyd i et høyere volum. Dette er perfekt for hjemmekinoen, men også et utmerket valg for de som liker å vri opp litt når lørdagskvelden kommer. Denne pakken har nok utgangseffekt til å fylle relativt store rom med lyd av kinokvalitet, så du kan forsikre deg om at Klipsch-pakken ikke kommer til å ha noen som helst problemer med stuen din.

De gulvstående fronthøyttalerne (RP-280F) yter 150 W RMS hver, har en frekvensrespons på 32 Hz til 25 000 kHz, har en impedans på 8 ohm, veier solide 28 kilogram og er snaue 110 cm høye. Dette er ikke noe småtteri.





Klipsch Surroundpakke | 23.990,– 12.990,– | 46 % | Komplett

Amerikanske Klipsch er kjent for bunnsolide lydprodukter som tåler en støyt og produserer enormt med trøkk. Denne surroundpakken er for hjemmekinoentusiaster som liker å ha bakoversveis. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud