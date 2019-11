Sony WF-1000XM3 til knallpris på Dustin Home

Slik dekker vi Black Friday (Image credit: TechRadar) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Men det handler ikke bare om pris eller prosentavslag – det handler vel så mye om kvaliteten på produktet og derav etterspørselen. Under Black Week vil nettet flomme over av gode og dårlige tilbud. Vi er ditt filter i jakten på en god deal. Du kan være trygg på at alle tilbud vi presenterer hos oss, er nøye gjennomgått og verdt å trekke fram. Flere Black Friday-tilbud:

Det var AirPods som gjorde helt trådløse ørepropper populære, men det er ikke dermed sagt at de er best – Sony WF-1000XM3 topper nemlig vår liste til slike propper, og nå som de i tillegg kan kjøpes til en kraftig redusert pris hos Dustin Home så kan du gjøre et skikkelig kupp.

I vår test understrekes det at de leverer effektiv aktiv støydemping, noe som i seg selv er ganske unikt for denne typen propper. I tillegg likte vi også det nøytrale designet, og lydkvaliteten ble også trukket frem som et lyspunkt.

Proppene er også utstyrt med støtte for Google Assistant, slik at du kan bruke Googles taleassistent uten å ta telefonen ut av lomma.

Samtidig skal du også vite at disse i likhet med AirPods ikke nødvendigvis er de beste til trening, og det finnes andre alternativer som sitter tryggere i ørene om det er viktig for deg.

Er det derimot lydkvalitet, aktiv støydemping og passform som teller mest, så er det absolutt verdt å vurdere.

Sony WF-1000XM3 | 2476,– 1890,– |27 % | Dustin Home

Disse helt trådløse proppene topper vår liste over de beste på markedet foran AirPods og alle de andre konkurrentene. Her får du aktiv støydemping, god passform og glimrende lyd. Tilbudet gjelder til og med 1. desember.Se tilbud