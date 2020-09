Nå kan du forhåndsbestille Disney+ og få et helt år for bare 590 kroner

Nå er det bare en liten helg (og en mandag) igjen før vi kan logge oss inn på Disney+ i Norge for første gang. Vi vet allerede hva vi får av innhold, og listen er slett ikke snau, derfor er det ekstra hyggelig at Disney priser seg (69 kroner i måneden) godt og vel under de andre strømmetjenestene – men før Disney+ lanseres den 15. september kan du også forhåndsbestille til en enda lavere pris, nemlig 590 kroner for et helt år.

Med andre ord må man bare ut med 49 kroner i måneden for å få tilgang til hele det digitale biblioteket til Disney frem til oktober 2021. Og hvis du tror Disney bare er tegnefilm, så kunne det ikke vært lengre fra sannheten. Selskapet har i de senere år kjøpt opp 20th Century Fox, og er også majoritetseier i National Geographic. Dette betyr at man i tillegg til de utallige Disney-produksjonene, både når det gjelder animasjon og vanlige spillefilmer, også kommer til å få mengdevis av innhold fra de to ovennevnte selskapene. Hele «The Simpsons» er for eksempel tilgjengelig for strømming fra og med tirsdag, og filmer og serier som «Free Solo», «Gordon Ramsay: Unchartered» og «Cosmos» er bare noen av godsakene som vil kunne strømmes fra start.

For mange familier er det nok likevel klassikerne fra Disney som er hovedtrekkplasteret. Alt fra «Snøhvit og de syv dvergene» til «Frost 2» er representert, for ikke å glemme alt snasket fra Pixar. Hvem har ikke lyst til å se «Toy Story» og «Up» på nytt? Eller hva med alle de morsomme kortfilmene med Donald, Mikke og Langbein?

Mange vet kanskje ikke at Disney helt siden 50-tallet også har laget spillefilmer. Godsaker som «En verdensomseiling under havet» og «Den utrolige reisen» har nok vært en del av oppveksten til både bestefar og far. I tillegg kan man se alle Marvel-filmene (bortsett fra de Sony-produserte Spider-Man-filmene) og hele Star Wars-sagaen. Alt dette, og mye mer, får man med Disney+ fra og med tirsdag.

