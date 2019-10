Halv pris på trådløse Soundliving Essential hos Løpeshop

Er du av typen som ofte er på løpetur med musikk på øret og er redd for å miste de nyinnkjøpte Apple AirPod-proppene? Danske Soundliving har løsningen. Nå har Løpeshop satt ned prisen på Soundliving Essential fra 799 kroner til 399 kroner – et avslag på hele 50 prosent – slik at man kan skaffe seg billige og bra løpepropper uten å måtte sende sparegrisen til slakt.

Soundliving Essential er fullstendig trådløse ørepropper som henger godt fast under løpeturen, siden de i tillegg til å være in-ears også monteres bak øret. Proppene har batteritid nok til et maraton – i underkant av fem timer med musikk kan klemmes inn – og ladingen gjøres unna i løpet av omlag to timer. Taletiden er på omlag seks timer.

I tillegg har proppene IPX5-sertifisering, og er dermed vannbestandige, slik at man ikke trenger å bekymre seg for å trå til på oppløpssiden og svette herligheten istykker. Proppene veier 100 gram tilsammen.

Bluetooth-versjonen som tas i bruk er 4.2, og om man er Apple-bruker finnes det egen Siri-funksjonalitet som styres med samme touch-interface man bruker om man vil skifte, hoppe over eller spole i en sang.

Designet er forfriskende dansk og stilrent til å være propper i denne prisklassen, så man trenger ikke bekymre seg for å skille seg ut i negativ forstand – snarere tvert i mot.

Løpeshop.no satte ned prisen tidligere i dag, men informerer ikke noe om hvorvidt dette er en pris som er tidsbegrenset eller ei, så her kan det lønne seg å smi mens jernet er varmt.