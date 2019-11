Fitbit Charge 3 satt ned til 969 kroner hos en rekke butikker

(Image credit: TechRadar)

Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Men det handler ikke bare om pris eller prosentavslag – det handler vel så mye om kvaliteten på produktet og derav etterspørselen. Under Black Week vil nettet flomme over av gode og dårlige tilbud. Vi er ditt filter i jakten på en god deal. Du kan være trygg på at alle tilbud vi presenterer hos oss, er nøye gjennomgått og verdt å trekke fram.

