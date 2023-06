Apple kan ha mislyktes med sitt Vision Pro-headset for VR-gaming

Et begrensende «grensesystem» kan dessverre gjøre Apple Vision Pro suboptimal for spill.

Apple hevder selv at deres headset for blandet virkelighet, Vision Pro, kan revolusjonere alt fra videosamtaler til alminnelig bærbar databruk. Men det finnes et område der det skinnende nye headsettet kan skuffe brukerne – nemlig VR-gaming.

Selv om Apples WWDC 2023-arrangement fremhevet VR-spilling som en sentral del av mulighetene med deres headset Vision Pro, mer nye opplysninger meldt inn av Mixed avslørt at det er gjort enkelte designvalg innenfor programvaren visionOS som kan påvirke VR-spillopplevelsen i svært negativ retning.

Nylig frigjort Apple-dokumentasjon forklarer at systemet har en usynlig sone som strekker seg 1,5 meter fra utgangsposisjonen til bærerens hode under oppslukende opplevelser i VR. Hvis hodet beveger seg utenfor denne sonen, stanser opplevelsen automatisk opp og transparensmodus aktiveres for å sikre at brukeren ikke kolliderer med gjenstander i deres fysiske nærhet.

Dette typen sikkerhetsfunksjoner er utbredt blant de beste VR-headsettene, som for eksempel Meta Quest 2. Men Metas system tillater brukeren å selv definere et fast område omkring seg som trygt. Med Vision Pro ser det ut til at vanlige VR-apper vil bytte til transparensmodus så fort du flytter deg bare én meter fra utgangspunktet.

Brukerne burde kunne velge selv

Selv om Vision Pro har mange fantastiske funksjoner, kan en grense på bare én meter bli problematisk med enkelte apper – og særlig når det gjelder gaming. Når vi har brukt det ypperlige headsettet HP Reverb G2 har vi unektelig beveget hodet mer enn én meter, som for eksempel når vi dukker unna for innkommende skudd i Superhot VR.

Innlevelse er det absolutt viktigste når det gjelder gaming i VR. Man ønsker ikke at noe skal forstyrre opplevelsen. Med Reverb G2-systemet (som ligner Meta Quest-systemet), kan man selv tegne opp de nøyaktige grensene for området man kan spille innenfor. Dette er mye større enn én meter. Hvis man kommer for nær et fysisk objekt, blir heller ikke hele spillet gjennomsiktig. I stedet ser man en blålig kontur av de nærmeste objektene, slik at man får et hint om at man kanskje beveger seg for mye.

Men med bare én meter å boltre seg på før de fysiske omgivelsene dine blir synlige, er det vanskelig å se hvordan man kan spille uten at den oppslukende opplevelsen til stadighet avbrytes.

Vision Pro baserer seg dessuten på håndgestkontroller, i stedet for de fysiske kontrollene som benyttes av de fleste VR-headsettene. Dette kan faktisk vise seg å bli et avgjørende hinder for at utviklere kan videreføre sine VR-spill til Apples produkt. Dette er åpenbart ikke noe problem når det gjelder titler som ikke er knyttet til VR, for der «projiserer» Vision Pro en spillskjerm foran deg.

Vi håper at dette bare handler om standardinnstillingen, og at Apple vil åpne for at brukere av Vision Pro kan justere grensene for sin «trygge sone» for VR-gaming. Alle meldinger tyder ellers på at dette er det beste VR-headsettet som noensinne er skapt, så det hadde virkelig vært synd om Apple bommer på noe så banalt som dette – særlig ettersom denne teknologigiganten endelig har begynt å ta gaming litt mer på alvor.