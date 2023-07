Droneprodusenten DJI forhåndsreklamerer for sin neste lansering, og kunngjorde nylig sitt kommende arrangement Double Up, som vil gå av stabelen 25. juli kl. 15.00 norsk tid.

Som dette selskapet har fått for vane, deler de veldig lite offisiell informasjon i teaser-traileren. Alt vi får, er et ti sekunder langt klipp som viser en person på toppen av et fjell med en dronekontroller i hendene før kameraet panorerer ut og viser to siktepunkter, det ene over det andre. Og det er alt. Men en ledetråd i traileren og flere nye lekkasjer får oss til å anta at DJI er i ferd med å avduke sin nye drone i mellomsjiktet – Air 3.

Det tyske teknologinettstedet WinFuture la i juni ut noe som ser ut til å være reklamebilder for Air 3. Ser du på innlegget, legger du merke til at fronten til dronen har et kamera med to objektiver montert på en gimbal. Objektivene er plassert over hverande, og som nevnt, er de to siktepunktene i DJI-traileren plassert på samme måte. Dermed er det rimelig grunn til å anta at DJI hinter om at DJI Air 3 får et dobbeltkamera, slik at den vil fungere som en direkte oppgradering av dronen Air 2S. Dette er spennende nyheter, ettersom noe av det vi likte aller best med Air 2S, er kameraet – og hvordan det både kan ta stillbilder og gjøre opptak av glimrende kvalitet. Sistnevnte utføres med en oppløsning på opptil 5,4 K ved 30 FPS.

Mulig kamerasystem

WinFuture-lekkasjen forteller oss ikke hva slags kamera vi kan vente oss med Air 3. Her fortelles det heller om at dronen trolig vil leveres med et batteri på 4242 mAh, som som gir en 30 % større energiforsyning enn på Air 2S. Men innlegget peker på den kommende dronens likheter med DJI Mavic 3.

Basisversjonen av dronen Mavic 3 leveres med et dobbeltkamera som rommer et hovedobjektiv på 20 MP med «4/3 CMOS-sensor med justerbar blenderåpning» i tillegg til et teleobjektiv med opptil 24x zoom. Så spørs det om Air 3 får de samme kameraene som Mavic 3, eller i det minste noe som ligner. Vi får se.

Uklare prisantydninger

Quadro_News, en pålitelig bransjekjenner, delta «omtrentlige priser for utstyrspakkene til DJI Air 3» på Twitter i juni. Ifølge lekkasjen, vil pakkene koste fra 1234 USD til 1295 USD. Men den nevnte WinFuture-lekkasjen forteller noe annet enn Quadro_News ved å antyde et prisnivå fra rundt 1563 USD til 1796 USD.

Uansett hva lanseringsprisen viser seg å bli, leder disse prisnivåene oss til å tro at Air 3 får et «pro»-kamera av en eller annen type. Det er en mulighet for at pakkene og selve dronen ikke blir så dyre. For å gjenta oss selv, befinner Air-serien seg i DJIs mellomsjikt, og dermed burde ikke lanseringsprisen overstige 1000 USD. Prisene kan bli senket en hel del. Dobbeltkameraet blir kanskje heller ikke like kraftig som objektivene i Mavic 3. Uansett må du ta de lekkede opplysningene med en klype salt.

Uansett får vi vite hva Air 3 har å by på den 25. juli.

Videre lesning

Aktuelle tilbud

Nedenfor finner du dagens beste priser på dronene DJI Air 2S og DJI Mavic 3, med direktelenker til forhandlernes produktsider.