Slik kjøper du en gaming-laptop på Black Friday og Cyber Monday

Gaming-laptoper er ikke billige. Det er gjennomgangsmelodien, og det stemmer dessuten nesten alltid. Kanskje bortsett fra på akkurat Black Friday og Cyber Monday. De beste gaming-laptopene er dyre fordi spill krever kraftig ytelse fra alle de sentrale komponentene, fra prosessoren til grafikkortet og ikke minst selve skjermen.

Og hva utgjør det? Massevis av dyre komponenter klemt inn i en liten boks det har kostet mye å lage. Tusen takk for Black Friday, og for muligheten til å skaffe seg et slikt moderne maskinvidunder til en redusert pris.

Så her har du altså vår veiledning til å velge en super gaming-laptop, og hvor du skal skaffe deg en på Black Friday og Cyber Monday.

(Image credit: Canva)

Få grep om grafikken

Hvis det er én enkeltkomponent du virkelig må få må plass i en gaming-laptop, er det grafikkortet, eller GPU-en. Du kan ha den raskeste prosessoren i verden, men om den er paret med et svakt grafikkort, er løpet kjørt.

Det er ikke til å komme fra at du bare får ekte gaming-ytelse fra et dedikert grafikkort fra Nvidia eller AMD. Fra Nvidias nåværende utvalg av GPU-er, er GeForce GTX 1650 minimumskravet til skikkelig gaming.

Vi vil likevel betrakte 1660 og 1660 Ti som mer realistiske inngangsenheter. Begge vil sammen med en 1080p-skjerm gi deg en flott spillopplevelse.

Hvis du ønsker deg høyere skjermoppløsning og raskere oppdateringsfrekvens på 120 Hz og over, må du ta steget opp til grafikkortene Nvidia RTX 2060, 2070 og 2080

Og når vi er inne på dette med høyere oppdateringsfrekvens, burde du passe på å ha realistiske forventninger. Skjermer med høy oppdateringsfrekvens blir stadig mer utbredt. Men det krever mye av grafikkortet å drive dem. Selv de kraftigste mobile grafikkortene strever med å oppnå tresifrede frekvenstall i de mest krevende spillene.

Og derfor er det av større praktisk betydning å sikre seg en laptop med støtte for tilpasset oppdateringsfrekvens, som for eksempel Nvidias G-Sync-teknologi. Den er like velegnet for sømløs gaming som det høye frekvenstall er.

Og når det gjelder AMDs alternativ til all denne maskinvaren fra Nvidia, er AMDs mobile grafikkløsninger inne i en dødperiode. Det er svært få av dagens gaming-laptops som har AMD-kort. Vi regner med at dette vil snu i 2020, men de beste gaming-laptop-tilbudene på Black Friday vil domineres av grafikkort fra Nvidia.

(Image credit: amazon)

Velg riktig CPU

Det er ikke samme sak på CPU-siden. Du får mange gaming-laptoper til fornuftige priser som drives av AMD Ryzen-prosessorer, som for eksempel Asus ROG Zephyrus G.

Alle AMD Ryzen-modellene er for tiden firekjernede. De gir deg mye ytelse for pengene, selv om Intels prosessorer fortsatt presterer best på gaming-fronten. Husk at AMDs nyeste Zen 2-arkitektur, slik du finner i Ryzen 3000-serien av prosessorer for stasjonærer datamaskiner fortsatt har til gode å finne veien til AMDs mobile prosessorer.

Velger du en av Intels mobile prosessorer – hvilken som helst av de kraftigste modellene, og ikke en av de ultralavspente «U»- og «Y»-prosessorene – med minst fire kjerner, vil du få en god spillytelse.

Sekskjernemodeller vil gi deg noen fordeler i enkelte spill, men vi vil heller bruke mer av budsjettet på et godt grafikkort ennn på Intels dyre prosessorer.

Før vi gjør oss helt ferdige med GPUer og CPUer, må du huske på at de trenger gjennomtenkt paring med laptopskjermen. Du kan for eksempel ikke regne med at et en beskjeden GeForce GTX 1650 skal kunne drive en 4K-skjerm helt uproblematisk.

Det kan dessuten være litt bortkastet å kjøre en unnselig 1080p LCD-skjerm med Nvidias mektige GeForce RTX 2080. Den siste påstanden kan riktignok diskuteres. Mange laptoper av høy kvalitet parer faktisk 1080p med Nvidias beste grafikkløsninger for å oppnå et veldig høyt antall bilder per sekund. Men det er uansett noe å tenke på.

(Image credit: Samsung)

Velg lagringsløsning og tilkobling

Neste punkt er lagring. En rask M.2 SSD som gir hurtig lasting av spill vil være gunstig. Men med tanke på størrelsen til mange moderne spill, er det ganske urealistisk å kunne lagre hele spillbiblioteket på SSDen til en gaming-laptop.

Kanskje får du mer for pengene ved å sikte seg inn på en lagringsenhet på minimum 512 GB, og lagre spill du ikke bruker så ofte på eksterne enheter. Med tanke på det sistnevnte, er dette bare én av mange grunner til å ønske seg en USB C-utgang, slik at du får rask overføring av data til og fra eksterne enheter.

En av de andre grunnene er bedre tilkoblingsmuligheter. USB C er på kort tid blitt det foretrukne mellomleddet ved tilkobling av tilbehør med høy ytelse, som for eksempel gaming-skjermer.

Det hjelper også å kunne holde bordplaten ryddig ved å samle tilkoblingen av både data og video i én forbindelse. Når det er sagt, er DisplayPort og HDMI (så lenge sistnevnte er i 2.0-versjon) i utstrakt bruk, og de gir begge et godt utbytte.

(Image credit: Future)

Hvilken størrelse skal jeg velge?

Størrelsen er et annet kritisk punkt. Gaming-laptoper opp til 15,6 tommer er relativt bærbare. Men husk på at jo tynnere og lettere maskin du velger, desto mer sannsynlig er det at ytelsen hemmes av varmen. Se hvordan vi har rangert de beste 15-tommers laptopene, så du lettere kan bestemme deg.

Dette er blitt enda viktigere nå som Nvidia har gitt laptopmakerne et bredere spekter i klokkefrekvenser med sine mobile grafikkløsninger – Max Q. Reelle klokkefrekvenser kan variere voldsomt fra den ene laptop-modellen til den neste, selv når grafikkortet er det samme, og dette har mye å si for ytelsen.

De store 17-tommers-modellenehar bedre varehåndtering, og dermed bedre ytelse. Ulempen er en betydelig redusert bærbarhet. Men du bestemmer, og du betaler. Besøk gjerne vår oversikt over de beste 17-tommers laptopene for å få flere råd.

Med tanke på batterikapasiteten er det en god nyhet at mange gaming-laptoper faktisk har store batterier og lang holdbarhet når du er borte fra stikkontakten. Ha alltid øynene åpne for valgmuligheter med større batterier, uansett hvilken modell du ser på, dersom batterikapasiteten betyr mye for deg.

Sett opp et budsjett

Når vi snakker om det å betale penger og fatte beslutninger, må vi også snakke om hva disse kraftpakkene faktisk koster.

Til årets Black Friday regner vi med å kunne finne greie gaming-laptoper med Nvidia 1650-brikker fra minimum kr. 6000, med 1660-modellene fra rundt 8000 og oppover. Skikkelig kraftige maskiner må du ut med femsifrede beløp for, selv på Black Friday.

Skal du finne disse tilbudene, finner du ikke noe bedre sted å starte enn her på TechRadar. Vi har en hel hær av eksperter som tråler nettet etter de aller beste rabattene, både i oppkjøringen til Black Friday og på selve dagen. Du finner tilbudene organisert i ryddige og lettleste oversikter. Da er det også en selvfølge at du begynner jakten med vår oversikt over de beste laptoptilbudene på Black Friday.

Når det er sagt, kan du også søke litt på egenhånd. Her er noen av de viktigste forhandlerne: