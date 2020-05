Pas op voor slechte VPN's: op deze eigenschappen moet je letten

Nu privacy amper voorradig is op het internet, is een VPN eerder een noodzaak dan een luxe.

Daarnaast zijn er genoeg redenen om een VPN te gebruiken. Denk maar aan beveiliging bij openbare hotspots, geblokkeerde websites bezoeken, je favoriete series/sportwedstrijden bekijken als je in het buitenland bent en (niet te vergeten) beveiliging.

Daarom is het belangrijk om een goede VPN te kiezen. Hier zijn alvast enkele eigenschappen waarop je moet letten om slechte VPN's te vermijden.

Zwakke encryptie

De VPN-diensten zijn allemaal gebaseerd gecodeerde tunnels tussen de computer van de gebruiker en de VPN-server. Door het dataverkeer door deze tunnel te routeren, krijgt het een hoog niveau van encryptie, waardoor de data anoniem en ontraceerbaar wordt. Dat is althans de bedoeling.

Hoewel alle VPN's deze versleutelde tunnel creëren, kunnen het type versleuteling en de gebruikte VPN-protocollen variëren. De betere VPN-diensten werken met het OpenVPN-protocol, dat open-source is, en tot 256-bits encryptie ondersteunt. Een voorbeeld hiervan is ExpressVPN, dat openlijk aangeeft dat de versleuteling AES 256-bit is en via het OpenVPN-protocol gebeurt. Je persoonlijke alarmbellen moeten afgaan bij elke VPN die geen gedetailleerde info geven over het type encryptie dat gebruikt wordt.

Lage snelheden

Aangezien alle gegevens via de VPN worden gerouteerd, heb je een goede provider nodig om stabiliteit en snelheid te krijgen. Je betaalt immers voor een bepaalde snelheid bij je provider en een goede VPN moet die snelheid kunnen behouden met minimale vertraging.

Een slechte VPN wordt vaak te veel verkocht, waardoor servers overbelast raken. Dit beperkt dan sterk de bandbreedte die gebruikt kan worden met als gevolg dat je langzaam surft op het web en je videocontent vaak zal bufferen.

Gratis VPN's

De uitdrukking "als de dienst gratis is, ben jij het product," geldt zeker voor gratis VPN's. Het kost de VPN-dienst immers geld om te werken. Hoe kan het anders rendabel blijven?

Er zijn meerdere voorbeelden van VPN's die ronduit malware zijn. Deze gratis VPN's nemen de gegevens van de gebruiker via hun software, sturen ze terug naar het bedrijf, dat ze vervolgens kan verpakken en verkopen aan geïnteresseerde derden. Dit gebrek aan privacy is precies wat een goede VPN kan beveiligen, dus zorg ervoor dat je deze onveilige VPN's vermijdt en kies voor de bekende VPN's.

Begrijp ons niet verkeerd, gratis VPN's kunnen nuttig zijn. Een goede gratis VPN, zoals Hotspot Shield, is handig om op je desktop of smartphone te hebben voor het geval je e-mails moet checken of online moet shoppen op een openbare, onbeveiligde Wi-Fi. Als je echter dagelijks een VPN gebruikt, raden we toch betalende alternatieven aan.

(Image credit: ExpressVPN)

Afwezig of onduidelijk beleid over logging

Het belangrijkste deel van een VPN is privacy. Een belangrijk onderdeel van deze privacy is dat de VPN je gegevens niet registreert. Veel VPN's loggen namelijk wel de gegevens van de gebruiker én bewaren die enige tijd, wat in strijd is met de privacy die ze beweren te bieden. Wie zou je meer vertrouwen met je data: je provider die je maandelijks abonnementsgeld betaalt en een motivatie heeft om jou als klant te houden, of een of ander louche VPN die meer dan bereid zal zijn om te voldoen aan eventuele verzoeken om gegevens en zichzelf gewoon te beschermen?

Zoek daarom naar een bekende VPN (bijvoorbeeld NordVPN) die een transparant en gedetailleerd 'no logs' beleid heeft. Er moet duidelijk worden aangegeven dat gebruikersgegevens niet worden gelogd en niet gedurende enige tijd worden bewaard. Ze moeten ook gemakkelijk te vinden zijn op de site van de VPN-dienst. Kijk maar naar de screenshot hierboven (het beleid van ExpressVPN) die laat zien dat er een solide no logs beleid is.