iPhone 14 vs iPhone 14 Pro: is de upgrade zijn geld waard?

Het is bevestigd dat Apple zijn volgende lancering op 7 september zal houden en we zijn er zeker van dat we de iPhone 14 mogen verwelkomen.

Wat verwachten we precies van de iPhone 14 en de meer premium iPhone 14 Pro? Hoe zullen ze zich tot elkaar verhouden? We baseren ons op de huidige leaks om een oordeel te vellen.

De geruchten wijzen op grotere verschillen tussen beide telefoons dan de voorbije jaren. Toch maakt dat de keuze niet makkelijker, aangezien de prijzen mogelijk ook meer zullen verschillen.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro prijs en beschikbaarheid

Zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Pro zullen op 7 september worden aangekondigd. Beide telefoons zullen waarschijnlijk op 16 september in de winkels liggen.

Wat de prijs betreft, wijzen de meeste geruchten op dezelfde adviesprijs voor de iPhone 14 als bij de iPhone 13. Voor de eurolanden betekent dat 909 euro voor de basisversie met 128GB opslag.

De iPhone 14 Pro zou daarentegen wel een prijsverhoging krijgen tegenover de iPhone 13 Pro. Er wordt gesproken over een toename met 100 dollar. We weten echter niet hoe dit zich zou vertalen naar euro. Apple verhoogt zijn adviesprijzen in dollar altijd voor eurolanden, waardoor we hier een stijging van 125 euro zouden kunnen krijgen. De iPhone 13 Pro heeft momenteel een adviesprijs van 1.160,20 euro. Tellen we daar 125 euro bij, dan krijgen we 1285,20 euro.

Het grotere prijsverschil tussen de twee modellen is te wijten aan zowel de stijgende productiekosten als de toevoeging van een iPhone 14 Max (of 14 Plus). Daarnaast zou het moeten aangeven dat er een groter verschil in features en prestaties is tussen de standaard iPhone 14 en de iPhone 14 Pro.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro design

De eerste berichten suggereren dat de basis iPhone 14 erg zal lijken op de iPhone 13 van vorig jaar. Die leek dan weer sterk op de iPhone 12 daarvoor.

Dit geeft ons een telefoon met scherpe randen, afgevlakte zijkanten van aluminium en een voor- en achterkant van stevig glas.

We verwachten niet dat de iPhone 14 Pro te veel van zijn standaardrecept zal afwijken. Wel beweren enkele bronnen dat de Pro-reeks een frame met titanium zou hebben, wat nog steviger is dan het huidige roestvrijstalen frame.

(Image credit: Future)

De voorkant zou de grootste veranderingen krijgen. We hebben talrijke geruchten gezien over een pilvormige cut-out die de notch zal vervangen. Dat zou althans zo zijn voor de iPhone 14 Pro. De standaard iPhone 14 zou de notch daarentegen behouden. Verder zouden beide telefoons iets dikker zijn omdat de batterij groter is geworden.

We hebben ook heel wat gehoord over de verschillende kleuren van de iPhone 14 en 14 Pro. De basis iPhone 14 zou verschijnen in het groen, zwart, wit, blauw, rood en een nieuwe paarse tint. De iPhone 14 Pro zien we daarnaast in het goud, groen, grafiet, zilver en eveneens in het nieuwe paars.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro scherm

De iPhone 14 en iPhone 14 Pro krijgen beide een OLED-scherm van 6,1 inch met dezelfde resolutie van 1170 x 2532. Laat je daardoor niet misleiden, want er zullen wel degelijk verschillen zijn tussen de displays.

Zo zal er naar verluidt een verversingssnelheid van 60Hz voor de iPhone 14 en een 120Hz 'ProMotion' verversingssnelheid voor de Pro. Hierdoor zal alles, van scrollen tot gamen, vlotter ogen op de iPhone 14 Pro.

Interessanter zijn de claims van de Zuid-Koreaanse website TheElec (opens in new tab) dat Apple een beter OLED-paneel zal gebruiken in de iPhone 14 Pro.

Display upgrades might be limited (Image credit: TechRadar)

Er zijn ook geruchten dat Apple de LTPO-technologie van de Pro zou kunnen verbeteren waardoor het refresh rate kan zakken tot 1Hz. Dit is vooral nuttig om batterij te besparen en zou zeker helpen als Apple besluit een always-on display toe te voegen op de Pro.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro camera

Apple's Pro-telefoons hebben altijd betere camera's dan de basisversies. Dit jaar zou dat verschil nog groter kunnen zijn dan voorheen. Er wordt sterk gehint dat de iPhone 14 Pro een 48-MP hoofdcamera zal hebben, waarmee je 8K-video kan opnemen. De iPhone 14 krijgt daarentegen een gelijkaardige 12MP-sensor als de iPhone 13.

Ook verwachten we dat de iPhone 14 Pro zowel een groothoeklens als een telelens zal hebben, terwijl de iPhone 14 waarschijnlijk alleen de groothoeklens heeft.

(Image credit: TechRadar)

Volgens analist Ming-Chi Kuo zullen beide modellen zijn uitgerust met nieuwe selfiecamera's met autofocus. In combinatie met bredere diafragma's van f/1.9 verwachten we een nog scherper en natuurlijker bokeh-effect.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro prestaties

Gewoonlijk zien we quasi identieke prestaties bij de standaard en Pro-versies, maar dit jaar verwachten we iets anders.

Uit geruchten en leaks blijkt dat de iPhone 14 dezelfde A15 Bionic-chip zal hebben als de iPhone 13. Apple zou de chip eventueel als een variant van de A16 in de markt zetten, maar we zijn vrijwel zeker dat de chip gebaseerd zal zijn op technologie van vorig jaar.

Het is de iPhone 14 Pro die de echte A16-chip zal krijgen. Verwacht bijgevolg een nog groter verschil in prestaties tussen de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro dan bij de vorige modellen.

Een gemeenschappelijk punt zou het RAM-geheugen van 6GB kunnen zijn. Toch zijn er ook hier geruchten over onderlingen verschillen. De Pro-toestellen zouden sneller LPDDR5-geheugen hebben en de basisversies krijgen het iets tragere LPDDR4X-geheugen.

We verwachten soortgelijke opslagopties als voorheen, waarbij alleen de Pro een maximale capaciteit van 1TB biedt. Er is sprake van een optie met 2TB opslag, maar dat verwachten we zelf niet. Geen enkele bestaande telefoon biedt namelijk deze optie aan.

iPhone 14 vs iPhone 14 Pro batterij

ShrimpApplePro claimt dat Apple de batterijen van beide telefoons gaat vergroten. De iPhone 14 zal naar verluidt een capaciteit van 3.279mAh krijgen, terwijl dat bij de iPhone 14 Pro 3.200mAh zal worden.

We hebben andere berichten gezien die hierbij aansluiten. Zo waren er uitgelekte grafieken en dummy iPhones die aantonen dat beide telefoons iets dikker zullen zijn.

iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

Conclusie

Alles wat we tot nu toe over de iPhone 14 en iPhone 14 Pro hebben gehoord, wijst erop dat Apple zijn fans naar de iPhone 14 Pro wil pushen.

De upgrade zal dit jaar duurder zijn dan ooit tevoren en middenin een gas- en elektriciteitscrisis proberen consumenten zoveel mogelijk te besparen. De timing van Apple om gebruikers naar de duurdere iPhone 14 Pro te pushen, kan haast niet slechter zijn.

Hoe dan ook, zal de sprong van iPhone 14 naar iPhone 14 Pro aanzienlijk groter zijn dan bij de vorige generaties. We verwachten upgrades op vlak van prestaties, ontwerp en cameraprestaties, terwijl de iPhone 14 weinig zal verschillen van de iPhone 13.

Tegelijk verwachten we dat de iPhone 13 in prijs zal dalen, waardoor dat mogelijk de meest interessante iPhone wordt voor velen.