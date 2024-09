We zagen TCL's nieuwe mini-LED TV in actie en waren meteen onder de indruk

Een paar maanden geleden kondigde TCL de details aan van zijn volgende flagship mini-LED TV en wij hebben hem nu in actie kunnen zien. Hij is verkrijgbaar in 85 inch en 98 inch, en beide waren te zien. Gezien de beschikbare formaten is dit geen tv die je in de gemiddelde woonkamer zal zien, maar wel een voorbeeld van hoe goed de tv's van het merk zijn.

De X11H is volgens TCL in staat om 6.500 nits aan helderheid te leveren. Ter vergelijking: 3.000 nits is het meeste wat je krijgt bij gewone mini-LED TV's en daarvoor moet je ook al flink wat euro's betalen. Om dit te realiseren, heeft de TCL X11H meer dan 10.000 dimzones in het 85-inch model en meer dan 14.000 in het 98-inch model.

Het is bijna magisch om deze combinatie van helderheid en lichtregeling in actie te zien. Kleuren zijn zo intens zonder dat ze oververzadigd raken en de donkere delen van het scherm waren inktzwart zonder bleeding vanwege aangrenzende lichte delen.

(Image credit: Future)

Nu is een beursvloer niet de beste plaats om de nuances van de lichtregeling te bekijken. We zouden de tv graag in onze donkere testkamer willen proberen, maar toch waren we onder de indruk van het contrastniveau, omdat TCL niet bang was om demobeelden te tonen met kleine, heldere gebieden omgeven door duisternis.

In feite gingen we ervan uit dat het contrastniveau goed zou zijn, dus de kleuren waren het meest opvallende onderdeel. Toch maken ultraheldere tv's HDR niet per se beter. We raden zelfs aan om de Film- of Filmmaker-modus te gebruiken die de helderheid wat verlaagt om het beeld nauwkeuriger weer te geven.

Hoge helderheid en felle kleuren zijn fantastisch voor het nabootsen van de echte wereld, die heel helder is. Het is geweldig om naar sportwedstrijden of natuurdocumentaires te kijken op een helder scherm dat ze dichter bij de realiteit brengt. Het voordeel van deze helderheid zit in de flexibiliteit om bepaalde delen van het scherm extra helder te maken wanneer dat nodig is.

(Image credit: Future)

We hebben al eerder aangehaald dat de vergelijking met de TCL C855 ons is bijgebleven. We konden de X11H en de C855 naast elkaar zien (beide in 85-inch formaat) en terwijl die vergelijking liet zien wat de extra technologie van de X11H kan doen, is het opvallend hoe goed de C855 zich staande hield. De manier waarop de 85-inch C855 omgaat met local dimming leek niet enorm te verschillen. Dat is indrukwekkender dan je denkt, want de TCL 855 heeft slechts een vijfde van de dimzones van de TCL X11H.

(Image credit: Future)

We konden een veel duidelijkere sprong in kleursterkte zien op de X11H ten opzichte van de C855, grotendeels dankzij de extra helderheid. Zelfs op dat moment diende het als een soort bewijs dat de C855 er nog steeds fantastisch uitzag en waarschijnlijk een fractie van de prijs van de X11H zal kosten. De TCL C855 zal namelijk al iets langer te koop zijn en in prijs dalen wanneer de TCL X11H eindelijk in de winkelrekken ligt. Daarnaast is de TCL C855 verkrijgbaar in kleinere formaten, zoals 55 en 65 inch, die sowieso goedkoper zijn en in meer woonkamers passen.

Zoals met de meeste premium tv-technologie, gaat de meerwaarde omlaag zodra je een bepaalde prijsklasse bereikt. De X11H maakte alsnog een heel sterke indruk en toont aan hoe ver mini-LED TV's zijn gekomen.