Vier essentiële tips als je je tv aan de muur wil ophangen

Als je onlangs een nieuwe tv hebt gekocht en hebt besloten dat je die aan de muur wilt bevestigen, heb je waarschijnlijk al een beugel gekocht en kun je aan de slag. Voordat je die tv aan de muur hangt, zijn er een paar dingen waar je misschien rekening mee moet houden.

Onlangs hebben we muurbeugels voor tv's getest en toen hebben we de uitdagingen herontdekt die zich kunnen voordoen bij het bevestigen van een tv aan de muur. Voor sommige mensen is een muurbeugel nog nooit in hun hoofd opgekomen, maar sommige van de beste tv's zien er beter uit aan de muur en sommige zijn daar zelfs voor ontworpen, zoals de LG G3.

Onderstaande tips lijken misschien voor de hand liggend voor veel mensen, maar op basis van onze ervaring kunnen deze problemen zich op elk moment voordoen. Hier zijn vier tips die je hopelijk helpen om hoofdpijn (letterlijk) te voorkomen.

1. Doe het (minstens) met twee mensen

Bij het bevestigen van een tv met een groter scherm aan een muur (55 inch en groter) is het een must om twee mensen te hebben. Dit is vooral om veiligheidsredenen, want als je de tv aan een muur probeert te bevestigen, moet je ervoor zorgen dat er twee mensen zijn om het gewicht te ondersteunen voor het geval de tv valt. Als je een tv alleen aan de muur probeert te bevestigen, kun je allerlei verwondingen oplopen. Dat willen we koste wat kost voorkomen!

Dit lijkt misschien logisch, maar we adviseren om kleinere tv's ook met twee mensen op te hangen. Toen we tv-beugels aan het testen waren, merkten we dat zelfs met een kleine tv van 32 inch het uitlijnen tussen de muurbeugel en de tv lastig was. Daarna waren er nog verbindingen tussen de beugel en de tv die vastgeschroefd moesten worden, wat moeilijk is met één persoon.

In sommige gevallen heb je meer dan twee mensen nodig. Sommige 75-inch tv's wegen ongeveer 40 kg en dat wil je niet alleen dragen. Stel je voor dat je een tv van dit formaat tegen de muur moet houden en dan ook nog moet knoeien met de beugel aan de achterkant... niet makkelijk hé? In dit geval geldt: hoe meer mensen, hoe beter! Zeker wanneer je tv's van meer dan 75 inch installeert, is er niet zoiets al te veel hulp.

(Image credit: Future)

2. Koop geen te dure muurbeugel

Iets anders waar je rekening mee moet houden, is wat je wilt dat je muurbeugel doet. Blijft hij op één plaats? Moet hij een beetje kantelen? Ronddraaien? Oké, misschien niet dat laatste, maar toch, muurbeugels kunnen variëren van statische exemplaren tot full-motion armen die in meerdere richtingen kunnen bewegen.

Een beweegbare beugel klinkt misschien top, maar full-mount muurbeugels hebben een heleboel bewegende onderdelen, wat de installatie niet bepaald makkelijker maakt. De meest eenvoudige muurbeugels voldoen daarnaast vaak aan de eisen van de meeste mensen. Zelfs als je een beweegbare beugel nodig hebt, zijn er vaak eenvoudige exemplaren die dit kunnen.

Als je maar een beetje beweging nodig hebt, zoals omhoog en omlaag kantelen, hoef je er geen honderden euro's voor te betalen. Het is makkelijk om te veel uit te geven aan muurbeugel - er zijn zelfs gemotoriseerde beugels die duizenden euro's kosten - dus denk goed na over wat je er echt mee wil doen.

(Image credit: Future)

3. De juiste voorbereiding is goud waard

Zoals bij elk doe-het-zelfproject is de kans groot dat je tegen problemen aanloopt. Waar is die ene schroef naartoe? Waarom is dit zo moeilijk? Waarom heb ik niet betaald om deze tv met muurbeugel te laten installeren? Dit zijn slechts enkele vragen die je jezelf kunt stellen. Daarom volgt hier misschien wel de belangrijkste tip: bereid je voor op deze problemen.

Begin rustig aan de installatie en zorg ervoor dat je alles hebt wat je nodig kan hebben. Bekijk ook voor je begint of de muur waarop je de tv wil monteren daar überhaupt geschikt voor is. Die voorwaarden zijn niet onredelijk streng, maar materialen als gipsplaten, bakstenen en beton zijn niet altijd geschikt. Bij veel muren moet je pluggen en bouten gebruiken om de achterplaat van de muurbeugel op zijn plaats te houden, dus wees voorbereid. Een boormachine is hier tot slot geen overbodige luxe.

4. Je hebt meer gereedschap nodig dan je denkt

(Image credit: Future)

Over alles wat je nodig hebt gesproken: het zal je verbazen hoeveel gereedschap je nodig hebt om een muurbeugel in elkaar te zetten en te installeren. Tijdens het testen van onze muurbeugels hadden we een elektrische schroevendraaier met 12 koppen tot onze beschikking. Verbazingwekkend genoeg was bij drie van de beugels geen van de koppen de juiste maat. Bij het controleren van de instructies werd gevraagd of we een dopsleutel van 10mm hadden... en dat was niet zo. Gelukkig waren de winkels nog open en konden we dat relatief snel oplossen.

Je hebt sowieso een schroevendraaier en een inbussleutel nodig, maar die laatste wordt vaak meegeleverd met de meeste beugels. Toch is het altijd slim om te controleren welk gereedschap je nodig hebt voordat je met de installatie begint.

Je kan de tv ook gewoon neerzetten

Als je nog maar net begonnen bent met het plannen voor de wandmontage, hopen we dat je wat advies uit dit artikel kunt halen en dat je geen gigantische problemen ondervindt. Maar als je tv eenmaal staat, kun je er met trots naar kijken, wetende dat hij nergens heen gaat.

Uiteindelijk is het bevestigen van een tv aan de muur een persoonlijke keuze en vooral een kwestie van esthetiek. Omdat sommige OLED TV's tegenwoordig zo flinterdun zijn, zoals de Samsung S95C, kunnen ze er absoluut prachtig uitzien aan de muur. Maar als het je allemaal te veel moeite kost, kun je de tv altijd nog op een standaard zetten of een professional inschakelen.