Verschillende tv-merken krijgen volgend jaar een grote gaming-upgrade

De meeste premium tv's die niet van LG of Samsung zijn, bevatten een MediaTek-chip die alles van beeldverwerking tot connectiviteit regelt. Dat is vrij vervelend voor serieuze gamers, omdat dit zelfs de duurste tv's van Sony, TCL, Hisense, Philips en Panasonic beperkt heeft tot twee HDMI 2.1-poorten. Dat is binnenkort verleden tijd. De nieuwe Pentonic 800-chip zal dat namelijk oplossen vanaf 2025.

Op dit moment ondersteunen MediaTek-chipsets twee HDMI 2.1-poorten en twee HDMI 2.0-poorten. Dat is een probleem als je meerdere gameconsoles hebt, want als je een soundbar hebt aangesloten op de HDMI eARC-poort, ben je meteen één HDMI 2.1-poort kwijt. Dan heb je nog plaats voor één gameconsole (PS5 of Xbox Series X), maar als je daarnaast nog een game-pc wil verbinden met je tv, heb je een aansluiting te weinig.

De nieuwe chipset maakt vier HDMI 2.1-poorten mogelijk met volwaardige 4K 120Hz/144Hz en VRR... en zelfs 165Hz VRR. Niet elke nieuwe tv zal echter vier HDMI 2.1-poorten hebben, dus kijk goed naar de specificaties voor je hem toevoegt aan je winkelmandje. Dat is nog niet alles, want de chipset biedt nog een aantal belangrijke verbeteringen.

Wat kunnen de nieuwe MediaTek-chips?

De Pentonic 800 bevat grote upgrades, waaronder de mogelijkheid om 4K HDR met VRR te leveren bij een supersnelle 165Hz. Voor gamers is er ook HDR10+ gaming en 4K/120Hz Dolby Vision, hybride Wi-Fi/Bluetooth voor gamecontrollers, koptelefoons en andere accessoires, evenals game-geoptimaliseerde upscaling.

De nieuwe AI-processor belooft een nieuwe generatie van AI-aangedreven upscaling met 50% snellere AI-verwerking en 60% minder bandbreedtegebruik. Nieuwe generaties van AI Super Resolution, AI Contrast, AI Picture Quality Scene Recognition en AI Picture Quality Object Recognition, verbeteren de upscaling en beeldkwaliteit, en elimineren ruis. Of dat is toch wat MediaTek belooft.

Andere voordelen zijn ondersteuning voor Wi-Fi 7 en hardwarematige videodecodering voor een groot aantal codecs voor 4K-video, waaronder HEVC, AV1, AVS3 High Profile en VVC (H.266). De chip ondersteunt ook MEMC, TCON en high-res audio.

MediaTek heeft geen concrete lanceringsdatum voor hun chip genoemd, maar we hopen hem te zien in tv's van Sony, Hisense en TCL en in Philips en Panasonic tv's die in 2025 op de markt komen. We zullen het zeker weten wanneer die nieuwe tv's worden aangekondigd, wat meestal gebeurt op CES in januari of in de weken daarna.