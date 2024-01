Televisies met Google TV werken binnenkort beter met koptelefoons

Er was goed nieuws voor eigenaars van een tv met Google TV op CES 2024, toen Google de langverwachte komst van Fast Pair aankondigde. Dat maakt het veel gemakkelijker en sneller om koptelefoons en oordopjes via Bluetooth te verbinden. De vraag was nooit of we deze functie zouden zien in Google TV, maar wel wanneer. Android-smartphones ondersteunen namelijk al Fast Pair sinds 2018.

Er komt nog een tweede update aan en hoewel Google daar niet veel woorden aan vuil maakte, kan het net zo nuttig zijn als je zowel een koptelefoon als speakers gebruikt. Het gaat om een nieuwe easy switch voor audio waarmee je erg snel tussen audioapparaten kan wisselen.

Als je een Bluetooth-koptelefoon gebruikt in combinatie met Google TV (aanwezig op tv's van Sony, TCL en Philips), ben je waarschijnlijk het vrij irritante probleem tegengekomen dat je niet snel kunt overschakelen van een koptelefoon naar een soundbar. Afhankelijk van de apparaten die je hebt, betekent dit vaak dat je door een heleboel schermen moet navigeren om de juiste instelling voor audio-output te vinden.

Klinkt dat bekend? Dan kan de nieuwe easy switch op Google TV niet snel genoeg arriveren. Tenzij je een gloednieuwe tv met Google TV koopt, zal je wel nog even moeten wachten op deze update.

Wat doet de nieuwe easy switch in Google TV?

De easy switch werkt net zo makkelijk als je zou denken. Zoals 9to5Google meldt, werd de nieuwe switch gedemonstreerd op CES door snel van een koptelefoon naar de ingebouwde speakers te wisselen. Hoewel wisselen naar andere audio-apparaten zoals soundbars en AV-receivers niet werd gedemonstreerd, zou dat even vlot moeten verlopen.

Je vraagt je vast af wanneer de nieuwe easy switch op Google TV beschikbaar zal zijn. Tot nu toe hebben we daar nog geen antwoord op: de functie werd gedemonstreerd op een TCL QM8 TV op CES, dus vermoedelijk komt het ook naar andere tv's van TCL en vermoedelijk naar elke tv die Google TV draait. Soms wil je gewoon iets op een groot scherm bekijken zonder anderen te storen (of zelf gestoord te worden) en koptelefoons maken dat makkelijker.