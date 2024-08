LG meldt dat het OLED-paneel "van hun dromen" eindelijk werkelijkheid is

Een van de spannendste technologieën in tv-land is de blauwe fosfor OLED-technologie, kortweg PHOLED. Zoals we eerder deze maand al meldden, is PHOLED efficiënter en biedt het meer helderheid zonder dat het meer stroom verbruikt. Het wordt al gebruikt in de rode en groene pixels in OLED TV's, maar nog niet voor blauwe pixels. Zelfs nu blijkt het lastig te produceren en dat betekent dat het iets langer heeft geduurd voor deze technologie realiteit kon worden.

Dat betekent dat het laatste nieuws van LG Display ons goed in de oren klinkt. Het bedrijf zegt dat het een nieuw OLED-paneel heeft gemaakt op basis van het blauwe “OLED-materiaal van hun dromen”, zoals LG het beschrijft. Zoals gemeld door ETNews heeft LG Display met succes een OLED-paneel ontwikkeld op basis van blauwe fosforescentie. Het paneel is blijkbaar een tandem OLED met twee lagen en zal een vergelijkbare levensduur hebben als bestaande OLED's.

Dat is het goede nieuws. Maar de details suggereren dat het nog wel even zal duren voordat we de technologie zullen zien. Eerdere berichten hebben gesuggereerd dat PHOLED niet klaar zal zijn het grote publiek tot minstens 2025 en deze aankondiging wijst niet op een kortere tijdspanne. Het zou zelfs langer kunnen duren voor tv's.

Waarom PHOLED zo interessant is

De sleutelwoorden in het verhaal van LG zijn “tandem OLED”. Normaal gesproken hebben OLED-schermen een enkele lichtgevende laag, maar bij tandem OLED's zijn het er twee, bovenop elkaar gestapeld. Apple gebruikt tandem OLED in de iPad Pro (2024) en dat benadrukt het probleem met tandem OLED-technologie: het is erg duur. Dat betekent dat het tot nu toe beperkt is gebleven tot kleinere apparaten en voor displays in auto's, waar de lange levensduur en weerstand tegen inbranding de kostprijs waard zijn.

Het probleem is dat wanneer je het paneel wilt vergroten, de complexiteit en de kosten ook dramatisch toenemen. Dat betekent dan weer dat tandem OLED zich in dezelfde positie bevindt als andere nieuwe tv-technologieën toen ze voor het eerst werden ontwikkeld: het is heel moeilijk om het op grote schaal te maken en kost een fortuin. Op de korte termijn betekent dit dat het in relatief weinig apparaten zal zitten: Samsung is bijvoorbeeld van plan om de technologie in zijn telefoons te gebruiken als upgrade van AMOLED, maar heeft geen plannen aangekondigd om het in QD-OLED TV's te gebruiken.

LG gebruikt het PHOLED-materiaal dat is ontwikkeld door Universal Display en het gebruik van een tandemsysteem klinkt als een compromis: hoewel Universal Display ernaar streeft om blauwe PHOLED's in dezelfde panelen te hebben als de groene en rode die het al produceert, kondigde het eerder dit jaar aan dat fosforescerend blauw eraan komt, maar ze wat meer tijd nodig hebben voor commerciële introductie.

Dit is dus goed nieuws telefoons en tablets, maar daar zal het eigenlijk sowieso minder impact hebben, omdat kleine schermen al heel helder kunnen zijn. Het zijn tv's die hier het meest van zullen profiteren, dus we moeten afwachten wanneer de technologie naar die productcategorie komt. Vermoedelijk wordt het ten vroegste 2026.