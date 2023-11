Deze goedkope tablets koop je beter niet tijdens Black Friday

Dit jaar hebben we opvallend veel kortingen op tablets gespot tijdens Black Friday. Of je nu een goedkope tablet zoekt of een tablet die je laptop kan vervangen, je zal een deal kunnen vinden. Vooral bij deze eerste categorie moet je goed opletten, aangezien goedkope tablets snel verouderd kunnen raken. Bepaalde apps zullen dan mogelijk niet meer werken en als daar net een app tussen zit die voor jou essentieel is, zal je sneller dan verwacht op zoek moeten naar een nieuwe tablet.

Toch is het niet onmogelijk om een goedkope tablet met korting te vinden die je nog vijf of zelfs tien jaar kan gebruiken. Je moet alleen weten waarop je moet letten. Daarom leggen wij hier uit hoe je een goede deal van een slechte kan onderscheiden.

Het belangrijkste waarop je moet letten bij goedkope tablets is de software. Een Android-tablet kan je bijvoorbeeld al vinden voor 150 euro of minder, maar die zal vaak een oudere versie van Android hebben. Waar elke iPad ongeveer vijf jaar software-updates ontvangt, is dit bij goedkope Android-tablets slechts twee jaar of soms zelfs één jaar. De oudere Android-versie die op de tablet staat wanneer je hem koopt, krijgt soms helemaal geen update waardoor je in feite meteen met een verouderde tablet zit.

We nemen als voorbeeld de Lenovo Tab M10. Die kan je (op het moment van schrijven) voor 129 euro kopen bij bol. Gelukkig geeft bol netjes aan welke software op de tablet staat en dat is in dit geval Android 11. In oktober van dit jaar is Android 14 aangekondigd en met wat eenvoudig rekenwerk weten we dat Android 11 dateert van 2020.

Lenovo heeft daarnaast geen goede reputatie op vlak van updates en de Tab M10 krijgt slechts één Android-update. Wanneer je hem voor het eerst opstart, krijg je normaal meteen de melding dat er een update klaarstaat en dat zal de enige update zijn die je ooit kan uitvoeren. Dat klinkt misschien minder erg dan het daadwerkelijk is voor mensen die software-updates altijd uitstellen. Toch kan dit op termijn voor problemen zorgen.

Tablets zijn vaak apparaten die langer meegaan dan bijvoorbeeld smartphones. Dat is niet meer dan logisch aangezien je telefoon elke dag in je broekzak zit en op de grond kan vallen wanneer een onbeleefde voorbijganger tegen je botst. Een tablet ligt daarentegen meestal thuis, veilig op een bijzettafeltje of op de bank. Bovendien wordt een tablet over het algemeen minder intensief gebruikt dan een smartphone.

Het is bijgevolg niet ongehoord dat sommige gebruikers tien jaar dezelfde tablet hebben. Bij langdurig gebruik kan deze oude Android-versie voor problemen zorgen. Elke app in de Google Play Store heeft namelijk een andere minimumvereiste op vlak van software. Sommige apps vragen in 2023 minimaal om Android 5, terwijl andere minimaal Android 7 nodig hebben om te werken. Heb je een oudere Android-versie, dan zal de app niet werken.

Stel nu dat je de Lenovo Tab M10 hierboven koopt (dat raden we dus niet aan). Je start hem op en werkt hem bij naar Android 11. Apps die nu minimaal vragen om Android 7 zullen over vijf jaar wellicht minimaal Android 12 nodig hebben. Als je over vijf jaar nog steeds die Tab M10 hebt, zullen die apps niet meer werken. Is een van die apps dan je bank-app is die je gebruikt om elke maand de huur te betalen, dan zit je met een probleem.

Het helpt ook niet dat Lenovo inmiddels drie versies van de Tab M10 heeft. Ze vonden het niet nodig om de opvolgers van deze tablet Tab M11 en Tab M12 te noemen. In de plaats daarvan zijn er ook de Tab M10 (Gen 2) en Tab M10 (Gen 3). Sommige retailers verkopen momenteel de drie tablets tegelijkertijd en geven niet altijd goed aan om welke versie het gaat. Zo loop jij natuurlijk meer kans om met de verkeerde tablet naar huis te gaan.

De ene tablet krijgt meer updates dan de andere en zoals we zeiden, hoort Lenovo bij de slechtste leerlingen in de klas. Ook Xiaomi, Oppo en Redmi zitten in die groep. Op Amazon vind je honderden tablets van vage merken waar je nog nooit van hebt gehoord en die al helemaal geen informatie delen over hoeveel updates hun tablets krijgen. Twee merken die met kop en schouders boven de rest uit steken zijn Samsung en Apple.

De Samsung Galaxy Tab A8, die nu ook 129 euro kost bij bol, dateert van januari 2022 en wordt geleverd met Android 11. De tablets in de Galaxy A-reeks krijgen twee Android-updates en wanneer je nu een nieuwe Tab A8 opstart, wordt hij meteen naar Android 13 bijgewerkt. Ook hier krijg je geen update naar Android 14. Toch is zit deze tablet al twee Android-versies verder dan de Lenovo Tab M10 die evenveel kost.

Apple is in feite de enige fabrikant waarvan we duidelijk weten hoeveel updates een tablet krijgt. Een iPad krijgt namelijk altijd vijf jaar software-updates. De gewone iPad uit 2018 heeft bijvoorbeeld in september de update naar iPadOS 17 gekregen. Nieuwere versies van iPadOS zal hij niet meer ontvangen. De 9e generatie van de iPad werd gelanceerd in september 2021 met iPadOS 15 en zal daarom nog updates krijgen tot en met iPadOS 20, dat wordt verwacht in 2026. Voor deze iPad betaal je weliswaar ongeveer 350 euro en daardoor valt hij buiten bepaalde budgetten.

Andere merken zijn helaas niet zo duidelijk over de updates van hun tablets en al helemaal niet bij de budgetmodellen. We raden daarom aan om altijd contact op te nemen met de klantendienst van de fabrikant of een forum te raadplegen. Je kan het navragen bij de klantendienst van de retailer waar je hem wil kopen (of aan een medewerker in de winkel), maar de kans bestaat dat ook zij niet precies weten hoeveel updates de tablet krijgt.

Laat je niet misleiden door de microSD-kaart

Naast de software is ook de interne opslag een belangrijke factor. We nemen opnieuw de Tab A8 van Samsung als voorbeeld. Die is verkrijgbaar met 32, 64 en 128 GB. Meer opslag kost meer geld en veel mensen zijn geneigd om voor de goedkoopste versie met 32 GB te gaan. Daar wil je misschien toch twee keer over nadenken.

Je kan bij geen enkele tablet (of smartphone) de volledige interne opslag gebruiken. Er is altijd een deel dat in beslag wordt genomen door de systeembestanden. Die heeft de tablet nodig om te werken en kan je daarom niet verwijderen. Daarnaast worden er steeds meer systeembestanden toegevoegd bij elke software-update. De Galaxy Tab A8 heeft ongeveer 15 GB systeembestanden waardoor je eigenlijk maar de helft van die 32 GB kan gebruiken voor apps en foto's.

Je denkt nu misschien: "Maar ik heb een microSD-kaartje van 256 GB om de opslag uit breiden". Helaas is het niet zo makkelijk. Een geheugenkaartje kan je namelijk bijna alleen gebruiken voor foto's en video's. Apps moeten bijna altijd volledig op het interne geheugen staan. Soms kan je nog een deel van de bestanden van een app verplaatsen naar de microSD-kaart, maar nooit de volledige app. We raden daarom aan om minstens 64 GB en eigenlijk liefst 128 GB interne opslag te kiezen.

Wat zijn wel degelijke goedkope tablets?

Een degelijke goedkope tablet is moeilijker te vinden dan je zou denken. Toch hebben wij de beste Black Friday-deals op tablets verzameld en we raden ook alleen tablets aan die we zelf zouden gebruiken. Hieronder vind je een kort overzicht van goedkope tablets.

Samsung Galaxy Tab A8 (128 GB) van €251 voor €188 [NL & BE] De Galaxy Tab A8 is een uitstekende tablet voor licht gebruik en voor kinderen. De stereospeakers en het 10,5-inch display zijn ideaal voor videocontent. Deze versie van de tablet heeft 128 GB opslag, dus je hebt voldoende ruimte voor apps, foto's, video's en meer.

Lenovo Tab M10 Plus van €199 voor €159 [NL & BE] Wil je vooral (of alleen) series en films kijken op je tablet, dan is het 2K-display van de Lenovo Tab M10 Plus precies wat je nodig hebt.

Lenovo Tab M9 (met Clear Case) van €135 voor €99 [NL] De Lenovo Tab M9 is een erg kleine tablet van 9 inch met een beperkte opslag van 32 GB. Erg snel is hij niet, dus koop hem alleen als je gewoon wat nieuws wil lezen of series wil kijken. (Ook in BE)