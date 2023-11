Black Friday met MSI: upgrade je gaming set-up met deze monitoren

Black Friday is er alweer en dat betekent fantastische deals op de beste producten van MSI. Deze keer gaan wij een kijkje nemen naar monitoren en hoe je deze kan gebruiken om jouw gaming set-up een flinke boost te geven.

Voor de ultieme gaming monitor zijn er een aantal zaken waar je bij stil moet staan. Je wilt een scherm dat heldere, levendige beelden weergeeft, maar ook comfortabel is voor die lange gamesessies. Daarnaast is een hoge refresh rate essentieel om de meest vloeiende beelden te weergeven waardoor je een voordeel hebt tegenover jouw tegenstanders.

Wat je ook nodig hebt, de kans is heel groot dat je bij de Black Friday deals van MSI een monitor vindt die aan je eisen voldoet. MSI is namelijk al jaren een van de toonaangevende merken in de gaming markt. Ook als je geen gamer bent, kan er zomaar iets voor jou bij zitten. Hieronder vind je onze drie favoriete deals op MSI-monitoren.

Top drie Black Friday deals op MSI-monitoren

(Image credit: MSI)

MSI MEG 342C QD OLED Ultrawide gaming monitor van topniveau! Specificaties Schermgrootte: 34 inch Resolutie: 3.440 x 1.440 pixels Refresh rate: 175Hz De beste deals van vandaag Koop de MSI MEG 342C QD OLED voor €899 i.p.v. €1.499 Redenen om te kopen + QuantumDot-technologie is indrukwekkend + 21:9 beeldverhouding + 0,03 ms reactiesnelheid

Er is niet zoiets als de perfecte monitor, maar de MSI MEG 342C QD OLED komt wel heel erg dichtbij. Deze fantastische ultrawide gaming monitor zal een verrijking zijn voor iedere gaming setup en het ziet er daarnaast ook erg imposant uit.

Met een indrukwekkende refresh rate van 175Hz en ondersteuning voor variabele verversingssnelheid (VRR) is deze monitor helemaal game-proof en hoef je niet bang te zijn dat jouw tegenstanders jou eerder zien. Het enige nadeel is dat je dan iets anders de schuld moet geven als je verliest.

Dankzij de bijna onmiddellijke reactietijd van de MEG 342C QD OLED ziet beweging er ongelooflijk vloeiend uit, terwijl lage inputvertraging ervoor zorgt dat je inputs snel en responsief aanvoelen. Hoewel deze monitor het beste presteert voor pc-gaming, ondersteunt hij ook 4k gaming met een refresh rate van 120Hz bij gebruik met consoles.

Tot slot is de MSI MEG 342C ook een fantastische optie als je graag films kijkt, want dankzij de bijna oneindige contrastverhouding en het indrukwekkende QuantumDot-OLED display ogen zwarttinten diep en intens. Het is alsof je een eigen bioscoop hebt waar je ook nog fantastisch op kan gamen.

(Image credit: MSI)

MSI G27C4 E2 Goedkoop en ideaal voor competitief gamen! Specificaties Schermgrootte: 27 inch Resolutie: 1.920 x 1.080 pixels Refresh rate: 170Hz De beste deals van vandaag Koop de MSI G27C4 E2 voor €139 i.p.v. €229 Redenen om te kopen + 170Hz refresh rate + 1ms reactiesnelheid + Twee monitors naast elkaar voor de prijs van één

Soms geef je niet om alle poespas van een Quantum Dot-OLED monitor en wil je gewoon simpelweg veel waar voor je geld. Dat is waar de MSI Optix G27C4 E2 komt kijken.

Deze gaming monitor pur sang is gemaakt voor de doorgewinterde gamers die maar één ding willen: winnen! Deze monitor beschikt over een 27-inch licht gebogen scherm en 1080p-resolutie waardoor deze razendsnel is. Dankzij de hoge 170Hz refresh rate en een reactiesnelheid van slechts 1 milliseconde ben je de tegenstanders sowieso te snel af.

Deze monitor is bijzonder geschikt voor gamen in donkere ruimtes, dankzij zijn hoge contrastverhouding, en biedt goede beeldkwaliteit met verzadigde kleuren en vloeiende bewegingen. Je hebt geen toegang tot HDR, maar daar hecht de gemiddelde esporter toch weinig waarde aan.

Voor de meeste toepassingen is de MSI Optix G27C4 E2 een fantastische keuze. Bovendien ondersteunt het FreeSync VRR (variabele refresh rate) om screen tearing te verminderen.

En het goede nieuws? Deze monitor is zo goedkoop dat je praktisch een dual monitor setup kan halen voor de prijs van slechts één andere monitor.

(Image credit: MSI)

Optix MAG342CQR Sterke ultrawide monitor in de middenklasse! Specificaties Schermgrootte: 34 inch Resolutie: 3.440 x 1.440 pixels Refresh rate: 144Hz De beste deals van vandaag Koop de MSI Optix MAG342CQR voor €299 i.p.v. €499 Redenen om te kopen + Ultrawide monitor + 1ms reactietijd + Komt met RGB-verlichting

De MSI Optix MAG342CQR is een sterke midrange ultrawide monitor. Dit 34-inch gebogen VA-scherm ziet er niet alleen goed uit in elke gaming set-up, maar voor de bescheiden prijs krijg je ook nog een indrukwekkende reeks functies.



Deze monitor heeft een ingebouwde webcam zodat je die niet apart hoeft in te stellen en een montagepunt om je eigen camera te monteren. Daarnaast beschikt de MSI Optix MAG342CQR ook over RGB-verlichting aan de achterkant van het scherm. Hierdoor licht jouw bureau mooi op als je in het donker speelt.



Het is natuurlijk een gaming monitor en daarom krijg je een refresh rate van 144Hz, slechts 1ms reactietijd en ondersteuning voor adaptieve synchronisatie en HDR. Het betreft een VA-scherm dat er fantastisch uitziet en je hebt een effectieve kijkhoek van 178 graden dus je hoeft er niet pal op te zitten. Voor deze prijs kan je niet misgaan met de MSI Optix MAG342CQR.

Niet gevonden wat je zoekt? Klik dan op hier om naar het volledige overzicht MSI Black Friday deals te gaan.