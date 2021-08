Sennheiser CX True Wireless review

Review in een notendop

De Sennheiser CX True Wireless zijn de nieuwste draadloze oortjes van de Duitse audiogigant. Ze bouwen verder op de weg waar de CX 400BT-oortjes gebleven zijn, en dat terwijl de nieuwe Sennheisers ook nog eens goedkoper zijn. Toch mag je rekenen op een lijst aan geüpgradede features, waaronder een betere batterijduur en sterkere connectiviteit.

De CX 400BT zijn al erg sterke oortjes, en bieden een breed geluid en prettige touch-bediening. De CX True Wireless presteert op die vlakken en andere belangrijke aspecten weer net dat stukje beter.

De audiokwaliteit is precies zoals je zou verwachten van Sennheiser, met een brede soundstage, heldere middentonen, gedetailleerde treble en krachtige basfrequenties. We zijn verbaasd over hoe goed de oortjes klinken voor de prijs. Audiofielen hebben waarschijnlijk liever iets neutralere oortjes (de lage tonen zijn vrij uitgesproken), maar het valt niet te ontkennen dat de audio-ervaring erg prettig is bij de Sennheiser CX-oortjes. Alleen het ruisgeluid van de earbuds valt ietwat op. Met name als je rustige muziek luistert of niets afspeelt, hoor je een monotoon geluid op de achtergrond. Geen dealbreaker, maar wel iets om in je achterhoofd te houden.

De bediening en bijbehorende app zijn makkelijk in gebruik. Dankzij Bluetooth 5.2 verzeker je jezelf van een stabiele verbinding met jouw toestel. Hi-Res audio-ondersteuning is eveneens aanwezig, wat handig is voor iedereen die het laatste beetje detail uit zijn of haar muziek wil halen.

Het grootste pijnpunt van de CX True Wireless is naar onze mening het design. Het ontwerp van de oortjes is aan de grove kant, en mensen met kleine(re) oren krijgen na verloop van tijd last tijdens het dragen. Dat gezegd hebbende: heb je een 'gemiddeld' of groter oor, dan loop je waarschijnlijk niet tegen dit probleem aan. Houd hier wel rekening mee voordat je overgaat tot koop.

Ondanks het twijfelachtige design krijg je voor de prijs excellente audioprestaties, een sterke batterijduur, makkelijke touch-bediening, een handige app én sterke connectiviteitsfuncties tot je beschikking.

(Image credit: TechRadar)

Sennheiser CX True Wireless prijs en releasedatum

Nu beschikbaar

Adviesprijs van 129 euro

Goedkoper dan vorig model

De Sennheiser CX True Wireless zijn nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van 129 euro.

Met deze relatief lage adviesprijs zijn de oortjes een stuk goedkoper dan hun voorgangers: de Sennheiser CX 400BT, welke over de toonbank gingen voor een adviesprijs van 199 euro. De oortjes van Sennheiser zijn tevens goedkoper dan de Apple AirPods.

De kleuropties van de Sennheiser CX True Wireless zijn vrij standaard gebleven: je hebt de keuze uit mat wit en mat zwart.

(Image credit: TechRadar)

Design

Groot aanraakgevoelig oppervlak

Oncomfortabel voor kleinere oren

Makkelijke bediening

Het design van de Sennheiser CX True Wireless verschilt niet al te veel met het voorgaande model. Het gaat hier om een functioneel uiterlijk wat vooral minimalisten onder ons kunnen waarderen. Verwacht echter geen revolutionair of modieus ontwerp.

De oortjes zijn verkrijgbaar in mat zwart en mat wit. De dopjes zijn voorzien van een vrij groot, vierkantig blok (met aanraakbediening) aan het uiteinde van elke oordop, met daarop het Sennheiser-logo verwerkt. Je hebt de keuze uit drie verschillende formaten siliconen dopjes, waardoor het relatief makkelijk moet zijn om de juiste vorm te vinden. Althans: zolang het grove design jou niet in de weg zit.

Het lijkt alsof gebruikers met kleinere oren weleens meer last kunnen ondervinden van het grove ontwerp. Na verloop van tijd voelen de oortjes dan namelijk oncomfortabel aan. Dat gezegd hebbende: mensen op de redactie met normale of grote oren hebben geen last gehad van pijn aan de oren na uren luisteren. Houd dit in je achterhoofd voor als je van jezelf weet dat je kleine oren hebt.

(Image credit: TechRadar)

De Sennheiser CX True Wireless oplaadcase is niet veel veranderd in vergelijking met zijn voorganger. Hij blijft wat aan de grove kant, en het kan dan ook moeilijk zijn om de case in een broekzak te krijgen. De case laad je op via een USB-C poort; draadloos opladen behoort niet tot de mogelijkheden, al verwachten we dat ook niet meteen in deze prijsklasse.

Aan de buitenkant van de oplaadcase zit een LED-licht, wat een indicatie geeft van de batterijduur. Het lampje brandt groen, geel of rood, afhankelijk van hoeveel accusap er nog in de case verwerkt zit.

De behuizing van elke oordop is aanraakgevoelig. Je kunt makkelijk je muziek bedienen, alsook telefoontjes en je persoonlijke assistent via diverse tikcombinaties. In de praktijk vinden we de touch-bediening behoorlijk responsief, met tikcombinaties die makkelijk te onthouden zijn. Met name het volume hoger of lager kunnen zetten door het linker- of rechteroortje ingedrukt te houden is interessant, aangezien we dit niet vaak zien bij andere volledig draadloze oortjes.

Dankzij een recente firmware-update kun je de touch-bediening nu aanpassen via de Sennheiser Smart Control-app, wat de oortjes nog gebruiksvriendelijker maakt.

(Image credit: TechRadar)

Audioprestaties

Volle bas

Brede soundstage

Aanpasbare equalizer

In elke oordop van Sennheiser zit een TrueResponse-transductor, waarmee het bedrijf claimt 'diepe bassen, natuurlijke middentonen en een heldere, gedetailleerde treble' af te leveren.

Na de oortjes uitvoerig getest te hebben, kunnen we niet anders dan concluderen dat deze claims grotendeels waargemaakt worden. Al Green met Let's Stay Together toont aan hoe rijk de basfrequenties zijn bijvoorbeeld van de oortjes, wat het nummer net dat beetje toffer maakt dan normaal.

Vocals klinken zeer helder, met meer dan genoeg detail van de achtergrondzangers. De soundstage voelt behoorlijk breed, met een duidelijke splitsing tussen de verschillende frequenties, en een goed niveau van zuiverheid over het algemeen.

Hetzelfde resultaat valt te horen als we Touch Me In The Morning van Marlena Shaw opzetten. De vocals klinken zeer zuiver, en dankzij de brede soundstage horen we in het rechteroortje de gitaar tokkelen.

Als we verdergaan met Catalonia's Mulder and Scully, klinken de gitaren erg rijk en vinden we de vocals niet te ver op de voorgrond terug. De baslijn is krachtig met een sterk niveau van controle. Bij nummers als My Favourite Game (The Cardigans) kan de bas wel een tikkeltje overweldigend aanvoelen. De CX 400BT biedt op dat vlak een iets neutralere soundstage. Desalniettemin zijn deze oortjes van Sennheiser ook een garantie voor uren luisterplezier.

Ben je niet meteen fan van het geluid? Dan kun je via de Sennheiser Smart Control-app aan de slag met de equalizer. Het is mogelijk om zelf aan de slag te gaan met de frequentiesliders, of om uit de diverse presets te kiezen.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur en connectiviteit

Batterijduur van 27 uur in totaal

Bluetooth 5.2 met SBC, AAC, en aptX

Makkelijk te verbinden

In vergelijking met de CX 400BT bieden de opvolgers een verbeterde batterijduur, met 9 uur accusap uit de oortjes zelf. Er zit in de oplaadcase nog een mooie 18 uur extra op je te wachten. In totaal gaat het hier om een stijging van maar liefst 7 uur aan luisterplezier.

Er zijn nog altijd de nodige oortjes die met 40 uur of meer aan luistertijd op de proppen komen, waardoor de batterijduur onderaan de streep 'redelijk' is te noemen, maar niet indrukwekkend. Zeker niet als je de flinke omvang van de case meerekent.

Qua connectiviteit zit je bij de Sennheiser CX True Wireless goed. Er is Bluetooth 5.2 compatibiliteit aanwezig, alsook ondersteuning voor de codecs SBC, AAC en aptX. Het moet dan ook geen moeite kosten om hi-res audionummers af te spelen. Het koppelen van de oortjes met onze smartphone verloopt zeer vlekkeloos, en tijdens onze testfase hebben we geen connectiviteitsproblemen gehad.

Je kunt desgewenst ook elke oordop onafhankelijk gebruiken, terwijl de dubbele microfoons in elke oordop voor heldere gesprekken moeten zorgen. Er is een nieuwe Sidetone-functie ontworpen om het gemakkelijker te maken je eigen stem te horen tijdens gesprekken. Dit is instelbaar dankzij een schuifregelaar in de app, waarmee je kunt regelen hoe goed je jouw eigen stem kunt horen.

Moet ik de Sennheiser CX True Wireless kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop ze als...

Je niet veel geld overhebt voor nieuwe oortjes

Het zijn niet de goedkoopste oortjes op de markt, maar ze bieden voor een relatief scherpe prijs veel waar voor hun geld.

Je op zoek bent naar goed geluid

De Sennheiser CX True Wireless bieden een brede soundstage en krachtige basfrequenties aan, alsook ondersteuning voor Hi-Res audio.

Je het graag simpel houdt

Deze oortjes komen met een simpele doch doeltreffende touch-bediening, inclusief een handige app om diverse aanpassingen door te voeren.

Koop ze niet als...

Je (heel) kleine oren hebt

De Sennheiser CX True Wireless zijn nogal grof gebouwd en kennen een omvangrijk design, wat oncomfortabel kan zijn als je kleine oren hebt.

Actieve noise-cancelling vereist is

Er is geen ANC aanwezig. Daarvoor kun je het beste terecht bij Sony WF-1000XM4 of Bose QuietComfort Earbuds.