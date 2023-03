Samsung S95C hands-on review

Een mooie helderheidsboost en andere prestatieverbeteringen zorgen voor een prachtig beeld op deze next-gen Samsung OLED-tv, zeker bij de nieuwe schermgrootte van 77 inch. We hebben de S95C alleen nog maar even tijdens de hands-on kunnen testen, maar het lijkt nu al een van de beste tv's van 2023 te worden.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De Samsung S95C is het high-end OLED-model uit de nieuwste serie van het bedrijf. Dit apparaat is de opvolger van Samsung's eerste 4K OLED tv uit 2022. Het bedrijf noemt deze tv's gewoon 'OLED'-tv's, maar het gaat specifiek om 'QD-OLED'-technologie. Deze technologie combineert de OLED-pixels, die individueel aan en uit kunnen worden gezet, met de betere kleurweergave en helderheid van de 'Quantum Dot'-laag die ook wordt gebruikt op de 'QLED'-tv's van het bedrijf. Deze displaytechnologie biedt dus het beste van twee werelden.

De QD-OLED uit 2022, de Samsung S95B, kreeg van ons ook al vijf sterren en staat dan ook op onze lijsten van de beste 4K tv's en de beste OLED tv's. Voor de line-up van 2023 is er naast de 55-inch en 65-inch modellen ook een 77-inch model toegevoegd. Dat model van 77 inch hebben we dan ook getest tijdens de hands-on. We kregen gelukkig genoeg tijd met het apparaat om de beeldkwaliteit goed te kunnen beoordelen, maar dit is nog geen volledige review. Die zal later nog volgen.

Voordat we in meer detail ingaan op de beeldkwaliteit van de nieuwe tv, zullen we eerst een aantal andere aspecten van de S95C OLED-tv benoemen. Het 77-inch model dat wij getest hebben zal 5.299 euro gaan kosten en komt eind april 2023 uit. Ook de 55-inch en 65-inch modellen komen tegelijkertijd uit en deze kosten respectievelijk 2.899 euro en 3.599 euro. Met de vier HDMI 2.1-poorten biedt de S95C ondersteuning voor een maximale verversingssnelheid van 144 Hz, VRR (variabele refresh rate) en FreeSync Premium Pro.

Samsung's smart tv interface genaamd Tizen is niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. (Image credit: Future)

Samsung heeft op de S95C-serie een nieuwe functie toegevoegd om de helderheid nog verder te verbeteren. Deze functie heet 'Quantum HDR OLED Plus' en gebruikt AI om de helderheid per pixel te regelen. Er is ook een 'Quantum Neural Processor' aan boord, waarmee beelden opgewaardeerd worden naar 4K aan de hand van AI-algoritmes. Dit wordt per scène geoptimaliseerd en tegelijkertijd wordt er ook dynamisch 'HDR10+ tone mapping' aan toegevoegd. Helaas is HDR10+ de enige geavanceerde HDR-variant die ondersteund wordt op de S95C (net als op alle andere Samsung-tv's). Dolby Vision is dus helaas weer niet beschikbaar op deze generatie.

Samsung's nieuwe OLED-tv beschikt over een 4.2.2-speakersysteem. Dat is een duidelijke upgrade ten opzichte van de 2.2.2-configuratie van de S95B van vorig jaar. De tv maakt ook gebruik van 'Object Tracking Sound Plus'. Dat is een functie die de positionering van geluidseffecten verbetert wanneer je de ingebouwde speakers gebruikt (eventueel in combinatie met een Samsung-soundbar dankzij de 'Q Symphony 3.0'-functie).

Samsung's 'Infinity One'-design voor de S95C is echt ultradun. (Image credit: Future)

Samsung’s ongelofelijk dunne OLED-tv maakt gebruik van wat het bedrijf het 'Infinity One'-design noemt. Er zit dus ook een externe 'One Connect'-box bij waar de aansluitingen op zitten. Deze One Connect-box verbind je dan weer met de tv via één kabel. De 'Solar Cell'-afstandsbediening verlengt zijn batterijduur door omgevingslicht te absorberen.

De 'Smart Hub'-interface op Samsung tv's is niet veel veranderd ten opzichte van de vorige generatie, maar er zijn wel nieuwe Samsung Health-opties beschikbaar. Je hebt nog steeds een Samsung-account nodig om apps te downloaden. Je kan tot op zeker hoogte ook de volgorde van de menu-opties veranderen. Deze nieuwe Samsung-tv heeft ook een 'Game Hub' waar je bijvoorbeeld verschillende game-streamingdiensten terugvindt zoals Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce NOW en meer. Je kan ook audio en video casten vanaf je iOS-apparaat dankzij de AirPlay 2.

De aansluitingen van de S95C bevinden zich op Samsung's One Connect-box, die nu een nog dunner design heeft. (Image credit: Future)

Prachtige beelden vanuit elke hoek

Een groot voordeel van OLED tv's is dat deze hun beelden vanuit vrijwel elke kijkhoek net zo goed kunnen weergeven. De helderheid en het contrast blijven er dus goed uitzien of je nou recht voor de tv zit of een stuk verder naar de zijkant van de tv. QD-OLED-modellen zoals de S95C gaan nog een stapje verder dan de traditionele OLED-tv's (die vaak 'W-OLED' worden genoemd) van onder andere LG. Bij QD-OLED blijft namelijk ook de kleurverzadiging consistent bij elke kijkhoek binnen de totale 180 graden.

Dat effect was ook echt goed te merken op de S95C. Het scherm bleef er uniform uitzien bij het vertonen van grijze testpatronen op het scherm bij verschillende helderheden. De S95C is echt de meest heldere OLED tv die we tot nu toe getest hebben. Tijdens het testen van een wit testpatroon van 10 procent maten we een helderheid van 1.374 nits in de Filmmaker-modus. De S95B haalde vorig jaar bij diezelfde beeldmodus een piekhelderheid van 1.040 nits. Samsung's nieuwe model is dus ongeveer 32 procent feller. Vergeleken daarmee haalde de LG G2 OLED tijdens onze tests vorig jaar "maar" 950 en 942 nits in zijn Cinema/Cinema Home-modus en Filmmaker-modus.

OLED tv's leveren normaal gesproken een uitstekende dekking voor de UHD-P3-kleurruimte en de S95C is zeker geen uitzondering. Onze metingen gaven aan dat hij boven de 99 procent zat op dat vlak en hij leverde ook een kleurengamma van 74,6 procent bij BT.2020. Dat betekent dat de S95C echt een ongekende kleurweergave levert bij het bekijken van HDR-beelden (via een 4K Blu-ray of via een streamingdienst). In de Game-modus werd een input lag van 9 ms gemeten en dat is echt een uitstekend resultaat. Het ziet er dan ook uit dat de S95C een van de beste 120Hz 4K tv's (voor gaming) zal worden.

Samsung's S95C OLE -tv behoudt zijn helderheid, contrast en volledige kleurverzadiging zelfs vanuit extreme kijkhoeken. (Image credit: Future)

Nog betere beeldverwerking

Samsung’s beeldverwerking is nog verder verbeterd op zijn tv's uit 2023 in vergelijking met de tv's van vorig jaar. Aan de hand van de Spears & Munsil UHD HDR Benchmark-disc merkten we dat beelden (die gemastered zijn bij een piekhelderheid van 4.000 nits) heel veel details in de highlights wisten te behouden op de S95C. De 'black clipping' (een effect dat ervoor zorgt dat er wat details in diepe schaduwbeelden verloren gaan) die we aantroffen op de S95B van vorig jaar, was dit keer gelukkig helemaal niet meer aanwezig. Schaduwen zien er dit keer dus gelaagd en genuanceerd uit.

Motion blur ziet er ook beter uit op Samsung's nieuwe tv's uit 2023. Bij het kijken naar een scène uit No Time to Die, waarbij de camera langzaam langs de zijkant van een heuvel draait, bleef het beeld er grotendeels erg gedetailleerd uitzien. De scènes uit Dune (net nadat Paul getest is door de Bene Gesserit Reverend Mother) laten ook zien dat de tv erg goed kan omgaan met beeldruis bij donkere beelden.

We hadden natuurlijk geen tijd om een heel breed aanbod aan content te testen op de S95C, maar alles wat we wel konden bekijken, van scènes die we al talloze keren hebben gebruikt voor onze tests tot verschillende tv-programma's van de gratis Samsung TV Plus-dienst, zag er geweldig uit. De verhoogde helderheid zorgt dan ook echt voor extra levendige beelden.

De S95C wordt geleverd met een stevige metalen standaard, die je hier ziet met de Solar Cell-afstandsbediening er bovenop. (Image credit: Future)

Wij kregen tijdens CES 2023 a een preview van de 77-inch S95C en verklaarden deze tv toen ook al als de beste tv die we tijdens de show hadden gezien omdat we zo onder de indruk waren van dit display. Nu hebben we dus nog iets meer tijd kunnen doorbrengen met de tv en zijn we nog meer overtuigd van onze eerste indruk. De Samsung S95C is een fantastische tv en we kunnen niet wachten tot we hem volledig kunnen reviewen, zodat we een nog beter beeld kunnen krijgen van wat deze tv allemaal in huis heeft.

In de tussentijd kan je ook ons artikel bekijken met alles wat we weten over de Samsung S90C. Dat is namelijk het iets goedkopere (en iets minder indrukwekkende) QD-OLED-model uit Samsung's line-up voor 2023.