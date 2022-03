Razer Blade 17 review

De Razer Blade 17 stelt ietwat teleur als het om batterijduur gaat, maar hij maakt het meer dan goed door een absolute krachtpatser te zijn als het om gaming of creatief werk gaat. Of je nu games speelt of ze ontwerpt, dit is een machine die alles aankan wat je ermee wil doen. Gedurende dit alles houdt hij zijn temperaturen in bedwang met minimaal ventilatorgeluid.

De Razer Blade 17 stelt ietwat teleur als het om batterijduur gaat, maar hij maakt het meer dan goed door een absolute krachtpatser te zijn als het om gaming of creatief werk gaat. Of je nu games speelt of ze ontwerpt, dit is een machine die alles aankan wat je ermee wil doen. Gedurende dit alles houdt hij zijn temperaturen in bedwang met minimaal ventilatorgeluid.

De Razer Blade 17 is een manusje van alles, maar dat wil niet zeggen dat de prestaties tegenvallen. Sterker nog, de Razer Blade-laptops staan juist bekend om het feit dat ze het beste van beide werelden bieden, als je een laptop nodig hebt die er gelikt en professioneel uitziet terwijl het nog steeds een gaming-krachtpatser is.

De 2022-variant van de laptop verandert weinig als het om design gaat, maar dat is ook niet nodig. Hij is voorzien van wat upgrades die je kunt verwachten bij een nieuwe generatie aan laptops, zoals 12e generatie Intel Alder Lake-CPU’s, DDR5 RAM en de nieuwe RTX 3080 Ti grafische kaart van Nvidia. Her en der zijn er nog andere technische verbeteringen te vinden, zoals een nieuwe locatie voor de aan/uitknop en een van de beste koelsystemen die we ooit hebben gezien op een laptop.

Het is geen wonder dat het een officiële Nvidia studiolaptop is, een certificaat wat alleen wordt uitgereikt aan apparaten die aan specifieke eisen voldoen. Zo zijn ze makkelijker te herkennen voor creatievelingen die een laptop nodig hebben voor zware taken.

Er is veel om van te houden bij deze laptop, maar dat betekent niet dat er geen minpunten zijn. Net als alle andere Razer Blade-laptops, kost hij ontzettend veel. De Razer Blade 17 is vanaf 2.999,99 euro te krijgen. Dan krijg je een model wat is uitgerust met een RTX 3060. Voor veel mensen zal dit niet binnen hun budget passen. Aangezien krachtige laptops ook regelmatig met batterijproblemen zitten, is het geen verrassing dat de Blade 17 op dit front ook ietwat tegenvalt.

Als je veel op pad bent met de Blade 17 en altijd de oplader bijhebt, dan is het een indrukwekkend apparaat die geschikt is voor veel verschillende taken. Voor iemand die op zoek is naar een apparaat om mee te gamen, 3D-werk mee te doen of mee te streamen, Razer heeft iets gemaakt waar vrijwel iedereen wat mee kan.

Prijs en beschikbaarheid

Specificaties Dit is de configuratie van ons reviewmodel van de Razer Blade 17 (2022):

CPU: Intel Core i7 12800H

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

RAM: 32GB DDR5-4800

Scherm: 17.3 inch QHD, 240Hz, G-Sync

Opslag: 1TB M.2 PCIe NVMe-SSD

Poorten: 2 x Thunderbolt 4, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x SD-kaartlezer, 1 x HDMI, 1 x Oplaadpoort, 1 x Ethernet

Connectiviteit: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Camera: FHD Webcam met IR

Gewicht: 2.75 kg

Formaat: 19.9 x 260 x 395 mm

Zoals genoemd kost het instapmodel van de Razer Blade 17 2.999,99 euro. Deze is uitgerust met een RTX 3060, 16GB aan DDR5 RAM en een 165Hz QHD-display.

Elk model is voorzien van een 1TB SSD voor opslag. Ook hebben ze allemaal, op één model na, de nieuwste Alder Lake Intel Core i7-12800H-processor. De enige uitzondering is een variant die is uitgerust met een nog krachtigere Intel Core i9-12900H.

Qua GPU-opties heb je de keuze uit een RTX 3060, RTX 3070 Ti of een RTX 3080 Ti. Ook zijn er verschillende schermconfiguraties mogelijk van 1080p tot 4K met wisselende verversingssnelheden. Ons reviewmodel is voorzien van een RTX 3080 Ti, een Intel Core i7-12800H en de 240Hz 1440p-versie van het display. Deze kost 4.299,99 euro.

De Razer Blade 17 is beschikbaar op de Europese website van Razer. Er zijn niet veel websites van derden die het 2022-model verkopen. Dus als je deze laptop wilt halen, kun je het beste gaan zoeken op Razer’s eigen website.

Design

Razer is redelijk consequent als het om laptop-designs gaat. Het matzwarte chassis met het verlichte merklogo is een bekend aanzicht. De Blade 17 is duidelijk een moderne, stijlvolle machine zonder bekende ‘gamer’-ontwerpkeuzes, zoals een RGB-lichtbalk of een uitgesproken lettertype in het logo. Dit zie je bijvoorbeeld wel op sommige ROG-laptops van Asus. De Blade 17 is wel ietwat lastig om schoon te houden. Het chassis ziet er gelikt uit, maar er blijven snel vingerafdrukken op zitten. Het toetsenbord is overigens wel uitgerust met RGB-verlichting.

Dit toetsenbord is een van de best ontworpen aspecten van deze laptop. Er zit veel ruimte tussen de toetsen, waardoor het aanvoelt als een losstaand toetsenbord. Dit maakt het enorm prettig om erop te typen. Mensen die gewend zijn aan volledige pc-toetsenborden zullen weinig moeite hebben om de overstap te maken.

Het typen zelf is ook een genot. De toetsen hebben een fijne klik die stevig aanvoelt. De aan/uitknop is verplaatst van de rechter speakergrille naar rechtsboven het toetsenbord. Dat is ietwat gevaarlijk als je snel typt, omdat je per ongeluk deze knop kunt aanslaan. Al heeft het ons in de praktijk geen problemen opgeleverd.

De Blade 17 heeft ook een indrukwekkend formaat. De laptop heeft een 17,3 inch 16:9-display en weegt 2,75 kg. Ondanks dat het ontwerp een moderne uitstraling heeft, doet het ons qua gewicht denken aan de logge gaming-laptops van de vroege jaren 2010. De beeldverhouding van 16:9 is ook ietwat gedateerd, aangezien veel moderne laptops overstappen naar 16:10. Al is het scherm zo groot dat je de extra verticale ruimte niet echt nodig hebt.

Ondanks het formaat past hij toch in de meeste standaard rugzakken. Zo lang hem niet al te lang op je rug hoeft te hebben, is hij makkelijk om te vervoeren. Deze laptop probeert niet de mensen aan te trekken die op zoek zijn naar dunne en lichte ultrabooks, maar dat is niet erg. Het gewicht wordt gecompenseerd met de hardware die je ervoor terugkrijgt.

Het formaat is ook een belangrijk verkooppunt. Het prachtige IPS-display komt in verschillende varianten, dus je kan precies de resolutie en verversingssnelheid uitzoeken die jij nodig hebt. Wie het meeste uit de creatieve kracht van de laptop wil halen kan voor een 4K-model met een 144Hz beeldverversing gaan. Dat is ideaal voor videobewerking, aangezien de laptop 400 nits aan helderheid kan bereiken en 100 procent van het Adobe RGB-kleurbereik.

Als gaming meer jouw ding is, dan kun je ook de uitvoering kiezen met een RTX 3080 Ti, een 1080p scherm en een beeldverversing van 360Hz, wat perfect is voor pro-gamers die een zo hoog mogelijke framerate nodig hebben. Een 1440p 240Hz-model is mogelijk een goede middenweg tussen de twee opties, al kan deze maar 300 nits helderheid bereiken.

Een van de beste functies van deze laptop heeft niets te maken met het formaat of de interne hardware. De Razer Blade 17 heeft een ruim aanbod aan poorten, genoeg om elke denkbare accessoire aan te sluiten.

Je krijgt drie USB3.2 Gen 2 type-A poorten, twee Thunderbolt 4-poorten (USB-C 3.2 Gen 2), een Ethernet-poort, een HDMI 2.1-poort en een SD-kaartlezer. Daarnaast is er nog een poort voor de gewoven oplaadkabel met een haakse aansluiting om je bureau netjes te houden.

Al deze poorten zorgen ervoor dat je de laptop makkelijk converteert in een desktop-setup door een muis, toetsenbord, headset en monitor aan te sluiten, zonder dat je een USB-C dock nodig hebt. Gezien de kritiek die Apple heeft gekregen voor het verwijderen van poorten op zijn premium MacBook Pro-reeks enkele jaren geleden, is dit een verademing.

Prestaties

Benchmarks Dit is hoe de Razer Blade 17 presteert in onze benchmarktests:

3DMark: Night Raid: 5,3450; Fire Strike: 26,806; Time Spy: 12,843

Cinebench R20 Multi-core: 5,996 punten

GeekBench 5: 1,410 (single-core); 12,798 (multi-core)

PCMark 10 (Thuistest): 8,397 punten

PCMark 10 Batterijduur: 3 uur en 3 minuten

Batterijduur (TechRadar-filmtest): 2 uur and 38 minuten

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 106 fps; (1080p, Low): 337 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra): 89.9 fps; (1080p, Low): 190 fps

Gezien de beestachtige componenten presteert de Razer Blade 17 zoals je verwacht. Je voert je alledaagse taken met gemak uit door 32GB aan DDR5 RAM, de nieuwste generatie aan geheugen. We hebben de laptop dagelijks gebruikt met een beschamende hoeveelheid aan Google Chrome-tabbladen open terwijl we muziek streamden via Spotify en andere creatieve applicaties aan hadden staan, zoals Adobe Photoshop, Clip Studio Paint en Blender. Het heeft nooit problemen opgeleverd.

Onze benchmarktests toonden net zulke indrukwekkende resultaten, met scores in 3D Mark waar sommige gaming-desktops jaloers op mogen zijn. Deze trend zagen we over alle testresultaten. Qua gaming haalt de Blade 17 net geen 90fps in Metro: Exodus met de instellingen op Ultra. Dat is meer dan genoeg om een gedenkwaardige ervaring te beleven.

Cyberpunk 2077 haalde 78fps met alle kwaliteitsopties op de hoogst mogelijke stand. Dat is zeker niet niks, aangezien de game nogal wat prestatieproblemen kent op oudere pc’s en consoles. We kunnen met enige zekerheid zeggen dat als het om gaming gaat, je vrijwel elk spel kunt spelen op hoge kwaliteit, inclusief VR.

Creatieve apps doen het net zo goed. De Blade 17 rondt de Blender Classrom-benchmark af in slechts 7 minuten en 47 seconden en behaalt 58fps in de Handbrake-test. Dit is een laptop die alles kan doen, zo lang je het niet erg vindt om hem te tillen. Het is een van de beste draagbare alternatieven voor een volledige desktop, met name voor een Windows-apparaat.

Nog verrassender is dat hoeveel werk we er ook tegenaan gooiden, de laptop bleef verrassend koel en bijzonder stil. We hebben de Blade 17 meegenomen naar een LAN-party om hem tot het uiterste te duwen. Het apparaat gaf geen kik, ondanks dat we constant meerdere applicaties tegelijk in gebruik hadden, zoals games en muziekstreaming.

Op een bepaald moment maakten we ons zelfs zorgen dat de laptop kapot was, maar dat was niet het geval. Het chassis werd af en toe ietwat warm, maar het kwam op geen enkel moment dichtbij oververhitting.

Batterijduur

We gaan er niet omheen draaien: de batterijduur van de Razer Blade 17 is verschrikkelijk. De krachtige componenten vreten ontzettend veel stroom, dus je wilt nooit te ver weg van een stopcontact zijn als je hem meeneemt.

De 280W-oplader die met de Blade 17 komt is een essentieel onderdeel. De laptop ondersteunt ook laden via USB-C, maar dit gaat tot slechts 54. Dat is niet genoeg om de laptop vol te houden bij intensief gebruik, maar het is wel handig om de accu een beetje extra op te laden wanneer de laptop in slaapstand staat.

In algemene productiviteitstaken houdt de accu het zo’n 3 uur en 12 minuten vol. Hierbij moet je denken aan browsen op het internet, muziek luisteren op Spotify of series streamen op Netflix. Zodra je veeleisende apps opstart, wordt de batterijduur dramatisch verminderd. 3D-werk in Blender hielden we ongeveer een uur en 17 minuten vol voordat de batterij op was. In gaming wordt het nog erger. Cyberpunk 2077 draaide maar 57 minuten voordat het apparaat ermee stopte.

In onze bechmarktests zien we vergelijkbare resultaten. Een voortdurende batterijtest gaf een levensduur van 2 uur en 38 minuten, terwijl de PCMark10 batterijtest het 3 uur en 3 minuten uithield. Als je iets nodig hebt wat het langer volhoudt dan dat, overweeg dan de Dell XPS 17 voor productiviteit, de Asus ROG Zephyrus G14 voor gaming en de Razer Blade 14 voor creatief werk.

Camera

Een redelijke camera is belangrijker dan ooit, ondanks dat we langzamerhand terugkeren naar ons pre-corona leven. Al moet je niet al te hoge verwachtingen hebben van een laptopcamera. De 1080p webcam van de Blade 17 kent weinig upgrades ten opzichte van de vorige generatie. Dat is niet erg, want dat was een indrukwekkende camera.

De sensor doet het niet geweldig in situaties met weinig licht, maar je zult niet snel een beter alternatief vinden, vooral niet in de laptopmarkt voor gaming en creativiteit. De beeldkwaliteit is zeer goed in videogesprekken. Als je deze machine gaat gebriken voor Zoom of Microsoft Teams, zul je er op je best uitzien.

Ondanks dat de Blade 17 een goede alles-in-één-laptop is voor streaming, raden we het niet aan om de ingebouwde camera te gebruiken daarvoor. Je krijgt betere resultaten met een toegewijde optie, zoals een goede webcam of een streamingcamera van Razer.

Koop hem als…

Je een alleskunner zoekt

Zoek je iets voor gaming? Of juist creatief werk? Of misschien wel een krachtig werkstation? Wat je er ook mee wilt doen, de Razer Blade 17 kan het allemaal en een beetje meer.

Stijl net zo belangrijk voor je is als inhoud

De Razer Blade 17 is ietwat zwaar, maar het moderne ontwerp zonder ‘gamer’-accenten is perfect voor een professionele omgeving.

Je al van Razer-producten houdt

Als je een fan bent van Razer, dan had je deze laptop waarschijnlijk al in gedachte. Het helpt dat het ontwerp van de laptop doet denken aan de andere producten van het merk.

Koop hem niet als…

Je het geld er niet voor hebt

De Razer Blade 17 kost enorm veel geld, vooral als je een model wilt die is uitgerust met de beste hardware. Is hij duur? Jazeker, maar we zouden niet zeggen dat hij te duur is voor wat je ervoor terugkrijgt.

Je een lange batterijduur nodig hebt

Je moet de Razer Blade 17 niet kopen als batterijduur belangrijk voor je is, tenzij je het niet erg vindt om de hele dag bij een stopcontact te zitten.