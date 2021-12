Razer Blade 14 review

De Razer Blade 14 is de go-to gaming laptop voor iedereen die op zoek is naar een luxueus toestel. Hij is sterk genoeg om eender welke game te spelen, en tevens mooi genoeg ontworpen om de aandacht te trekken waar je ook bent. Het dunne en lichte chassis is hier bijna slechts een bonus. Je zal er echter wel aardig wat geld voor moeten betalen, en vanwege de bouw zal je niet alle prestaties uit de hardware kunnen persen.

In het kort

Met de Razer Blade maakt Razer gaming laptops draagbaar, en nu we steeds meer draagbare gaming laptops zien, waaronder de Asus TUF Dash F15 brengt Razer de Razer Blade 14 om wat extra vernieuwing te tonen.

Er zijn al meerdere 13 inch gaming laptops beschikbaar, waaronder de Blade Stealth 13-reeks van Razer, maar met deze laptop haal je een 14 inch laptop in huis die zowel flinke prestaties heeft als zeer makkelijk mee te dragen is.

De Razer Blade 14 waar wij mee aan de slag gingen, kwam met een AMD Ryzen 9 5900HX, 16GB RAM en een Nvidia GeForce RTX 3080. Je zal er niet dezelfde prestaties mee halen als met een desktop met deze hardware, maar deze laptop is dan ook maar een fractie van die grootte. En het verschil is trouwens ook niet zo gigantisch.

Net zoals elk ander product waarbij je topprestaties en draagbaarheid combineert, zal je hier veel geld voor moeten neerleggen. Het model van deze review kost een flinke 2.999,99 euro, wat niet van de poes is, maar nog steeds minder kost dan de Blade 15 met dezelfde specs. Je krijgt dan wel een kleiner en trager scherm (165Hz in de plaats van 240Hz).

Deze laptop is slechts 16,8 mm dik en weegt 1,78 kg. In tegenstelling tot veel andere dunne gaming laptops die je kan vinden, is er niets aan deze laptop dat niet premium aanvoelt.

Er wordt wel vaker naar Razer verwezen als de "Apple van gaming laptops", wat een label is waar het merk graag aan vasthoudt. Dat zie je dan ook in de Blade 14. Het is een van de meest stevige en premium-aanvoelende laptops die we ooit in onze handen hebben gehad. Het is een zeer duur toestel en voelt ook zo aan, dus als je daar naar op zoek bent, dan zal je niet bedrogen uitkomen.

Prijs en beschikbaarheid

Specs Dit is de Razer Blade 14-configuratie waarmee we bij TechRadar aan de slag mochten:

CPU: AMD Ryzen 9 5900HX (8 cores, 16MB cache, tot 4.6GHz Turbo)

Grafische kaart: Nvidia GeForce RTX 3080

RAM: 16GB DDR4-3200

Scherm: 14 inch 1440p IPS, 165Hz

Opslag: 1TB SSD

Optische drive: Niet beschikbaar

Poorten: 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x combo 3.5mm Audio, 1 x HDMI 2.1, 1 x Kensington-slot

Connectiviteit: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Camera: HD Webcam

Gewicht: 1,78kg

Afmetingen: 319,7 x 220 x 16,8mm (W x D x H)

De Razer Blade 14 is sinds juni 2021 verkrijgbaar en start bij 2.399,99 euro. Elke configuratie van de laptop komt met een AMD Ryzen 9 5900HX, 16GB RAM en een SSD van 1TB. De toestellen verschillen op vlak van scherm en grafische kaart.

Voor het startbedrag krijg je een Nvidia GeForce RTX 3070 en een 165Hz 1440p-display. Je kan voor een upgrade gaan met een RTX 3080 voor 2.999,99 euro, wat het toestel is waar wij mee mochten werken.

Zeker voor een Razer-laptop is deze startconfiguratie niet slecht. De RTX 3070 past dan ook goed bij het 165Hz display. Ook al kost de duurdere optie aardig wat geld, toch kan deze prijs goed concurreren met andere gelijkaardige gaming laptops, zeker als je de draagbaarheid meerekent als bonus.

Je moet er wat voor neertellen, maar Razer heeft in het verleden veel meer gevraagd voor veel minder. Deze laptop lijkt ons een goede deal als je op zoek bent naar iets meer luxe.

Design

De Razer Blade 14 verschilt qua uiterlijk weinig van de Razer Blade 15, maar is gewoon kleiner. Hij heeft hetzelfde profiel met zijn volledig zwarte aluminium chassis. Op het deksel van de laptop kan je het groene Razer-logo terugvinden dat oplicht.

Ondanks de kleinere behuizing zitten er nog steeds speakers aan elke zijde van het toetsenbord, waardoor de laptop er steeds meer uitziet als een MacBook. In tegenstelling tot de Blade 15 zit de aan/uit-knop niet oncomfortabel in het midden van een van de speaker-grilles. Deze kan je nu bovenaan rechts op het toetsenbord terugvinden.

Het toetsenbord is ook vrij identiek met dat van andere Razer Blade-laptops. Er zijn wel enkele toetsen die wat verkleind zijn, en die zijn nu zeer dun. Je zal deze toetsen weinig gebruiken, maar als je ze om een of andere reden toch vaak nodig hebt, dan moet je daar wel op letten.

De behuizing is slechts 16,8 mm dik, en de laptop weegt 1,78 kg. Het is niet de lichtste laptop die we ooit hebben gebruiken, maar met dit prachtige aluminium chassis is het nog steeds een heuse prestatie, en daarmee zeker een laptop die je zonder problemen in je rugzak kan steken.

Veel van dit lichte gewicht verdwijnt al snel als je naar het oplaadblok kijkt. Vanwege zijn energieconsumptie kan je de Razer Blade 14 niet met USB-C opladen. Er hoort dus een oplaadblok bij, en ook al is het aan de lichte kant, toch vormt dit een extra gewicht dat je mee moet nemen. Je kan de laptop nog steeds met een USB-C-verbinding opladen, maar het zal niet genoeg zijn om de batterij vol te houden tijdens het gamen.

Met zijn dunne bouw zou je verwachten dat de hoeveelheid poorten aan de magere kant is, maar dat is niet helemaal waar. Zowel aan de linker- als rechterzijde kan je een USB 3.2 Gen 2 C-poort terugvinden, samen met een USB-A-poort. Aan de rechterkant heb je ook een HDMI-poort en het Kensington-slot. Links vind je de oplaadpoort terug, samen met een 3,5mm audiojack. In een laptop met deze draagbaarheid is het hebben van zoveel poorten een luxe. Je zal dus niet met allerlei dongles moet prutsen.

Je bent tevens in staat om de Razer Blade 14 zelf van een upgrade te voorzien. De SSD en Wi-Fi-kaarten zijn beide toegankelijk, maar de RAM niet. Dat is waarschijnlijk te danken aan de bouw van de laptop, maar hoe dan ook best jammer. Om de case te openen moet je 10 Torx-schroeven losmaken en vervolgens de onderste zijde van het paneel losmaken. Wij hadden hier wat geraadschap voor nodig, maar dat hoeft niet bij iedereen het geval te zijn.

Dit zorgt ervoor dat het een gaming laptop is die niet enkel draagbaar is, maar ook enorm comfortabel in het gebruik. Het toetsenbord, ondanks enkele gekrompen toetsen, werkt zeer aangenaam. Er is voldoende afstand tussen de toetsen en een goede afstand tussen de toets en het chassis. Sommige gamers zullen liever met een gaming toetsenbord werken, maar er zijn voldoende poorten, dus dat is geen probleem.

Ook de trackpad van deze laptop werkt uitstekend. De tracking is accuraat en voelt goed aan. Het klikken is comfortabel en voelt niet hobbelig. Net als bij het toetsenbord zal je hier waarschijnlijk gebruikmaken van een gaming muis in plaats van de trackpad, maar voor tijdens het werken is het alvast leuk om er eentje te hebben die goed werkt.

Het hoogtepunt van de laptop is ongetwijfeld het scherm. Razer wordt steeds beter en beter met zijn laptopschermen, en de Blade 14 is een van de meest prachtige gaming laptopschermen dat je momenteel op de markt kan vinden. Er zijn displays met een snellere beeldverversing, maar zij moeten beknibbelen op kleurnauwkeurigheid of helderheid. Hier krijg je echter een 111% dekking van het sRGB-spectrum en een gemiddelde helderheid van 332 nits.

Het is niet hetzelfde als een display van een MacBook Pro, maar op vlak van gaming laptops komt het zeker in de buurt, en dat samen met een beeldverversing van 165Hz.

Prestaties

Benchmarks Dit zijn de prestaties van de Razer Blade 14 in onze reeks van benchmark tests:

3DMark: Night Raid: 34,644; Fire Strike: 21,428; Time Spy: 9,412

Cinebench R23 Multi-core: 11,690 punten

GeekBench 5: 1,464 (single-core); 7,181 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 6,924 punten

PCMark 10 Battery Life: 7 uren en 31 minuten

Batterijduur (Techradar filmtest): 6 uren en 31 minuten

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 72 fps; (1080p, Low): 172 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra): 67 fps; (1080p, Low): 139 fps

Omdat de Razer Blade 14 zo dun is, moesten er natuurlijk wel enkele compromissen gemaakt worden. Het model hier heeft een Nvidia GeForce RTX 3080, maar het zeker niet de snelste versie van die GPU die je vandaag in een laptop terug kan vinden.

De RTX in deze laptop is zodanig geconfigureerd dat hij maximaal 100W stroom haalt, in plaats van de volledige 165W die een meer volwaardige laptop-versie kan halen. In de praktijk zorgt dat ervoor dat de Razer Blade 14 tot 30 procent trager is dan bijvoorbeeld de Alienware m17 R4. De Blade 14 is een volledige 34 procent trager in Metro Exodus op 1.080p en Ultra-instellingen.

Natuurlijk is de Razer Blade 14 veel kleiner dan de Alienware m17, dus het mag je dan ook niet verbazen dat je hier niet de volledige hoeveelheid kracht uitkrijgt. Je moet je er wel van bewust zijn, want al komen beide laptops met een RTX 3080, toch zijn ze niet hetzelfde en hebben ze een ander stroomprofiel.

Gelukkig komt de Razer Blade 14 ook met een AMD Ryzen 9 5900HX, en deze is krachtiger dan ooit. Met deze CPU maakt de Blade 14 korte metten met de Alienware m17 en scoort 11.690 punten op Cinebench R23 in vergelijking met de 8.992 van de Alienware-laptop. Daardoor is de Razer Blade 14 tevens een goede keuze voor creatieve professionals die vaak onderweg zijn. Deze laptop kan vrijwel elk Adobe-project aan dat je hem geeft. We vinden het hier wel jammer dat we niet extra RAM-geheugen kunnen toevoegen aan de laptop.

Dat houdt allemaal zeker niet in dat de Razer Blade 14 niet sterk genoeg is. Je zal niet de volledige kracht uit de RTX 3080 halen, maar voor zijn grootte is en blijft het een ongelofelijk sterk toestel. We konden al onze gebruikelijke games erop spelen, en dat met meer dan 60 fps. Je moet enkel weten dat je wat prestaties inruilt voor het draagbare ontwerp.

Camera en microfoon

De camera van de Razer Blade 14 is vrij degelijk, maar zal mensen aan de andere kant niet omver blazen. Hij filmt in 720p en ondersteunt Windows Hello, maar is een beetje wazig. We merkten tevens op dat de camera bij videogesprekken wat vertraging vertoont ten opzichte van de microfoon.

Deze microfoon zelf is geweldig. Onze stem komt er telkens duidelijk en helder uit, en je kan in een gesprek springen zonder dat de stemmen van anderen zomaar worden opgepikt met jouw microfoon. Het is geen vervangmiddel voor een PC gaming-headset, maar voor die snelle Zoom-calls is het zeker voldoende.

Batterij

Al zijn er veel gaming laptops die het langer beginnen volhouden dan 8 uren batterijduur, toch behoort de Razer Blade 14 daar niet bij. In de PCMark10 batterijtest, die een reeks echte taken simuleert, zoals het verwerken van tekst en videogesprekken, hield de Razer Blade 14 het 7 uren en 31 minuten uit. Tijdens onze eigen video-test gaf hij na 6 uren en 31 minuten reeds de geest.

Dat is zeker niet slecht voor een gaming laptop. Nog niet zo lang geleden hielden ze het slechts 3 uren uit als je geluk had. Gezien de draagbaarheid van de Razer Blade 14 wordt het wel een belangrijk punt. Je kan er zeker een tijdje mee werken, maar je mag nooit vergeten van je lader met je mee te nemen.

Koop hem als…

Je een draagbare gaming laptop zoekt

Met een dikte van slechts 16,8 mm en een gewicht onder 1,78 kg kan je de Razer Blade 14 makkelijk in je rugzak steken en overal met je mee naartoe nemen.

Je iets stevig nodig hebt

Net als elke andere laptop van Razer heeft de Razer Blade 14 een geweldige aluminium unibody behuizing die wel wat aankan.

Je een premium gaming laptop zoekt

Er zijn niet veel gaming laptops op de markt die echt als een luxe-product aanvoelen, los van de hoeveelheid frames per seconde. De Razer Blade 14 voelt echter door en door luxueus aan, dus je zal er graag mee willen uitpakken.

Koop hem niet als...

Je een beperkt budget hebt

Net als de andere toestellen van Razer is de Blade 14 een dure laptop. Je zal minstens 2.399 euro moeten neertellen om ermee aan de slag te kunnen.