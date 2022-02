De Oppo Find X5 Pro kent weinig upgrades ten opzichte van zijn voorganger, en mist een paar van de beste features van de Find X3 Pro. Helemaal slecht is het zeker niet: er is ondersteuning voor nog snellere laadtechnologie aanwezig, een krachtigere processor en nieuwe cameramodi.

De Oppo Find X5 Pro kent weinig upgrades ten opzichte van zijn voorganger, en mist een paar van de beste features van de Find X3 Pro. Helemaal slecht is het zeker niet: er is ondersteuning voor nog snellere laadtechnologie aanwezig, een krachtigere processor en nieuwe cameramodi.

De Oppo Find X5 Pro komt een jaar na de release van de Find X3 Pro. Je hebt echter niets gemist, want de Find X4 bestaat simpelweg niet. Oppo meldde dat de Oppo Find N technisch gezien tot de vierde generatie van de serie hoort.

De smartphone is uit de doeken gedaan naast een standaard versie en een Lite-model. De standaard Find X5 kent veel gelijkenissen, maar wel in een compacter formaat. De Lite-variant is beduidend anders (en betaalbaar) ten opzichte van de Find X5 Pro.

Bij het Pro-lid van de familie krijgen we al een paar jaar relatief kleine upgrades voorgeschoteld. In dit geval missen we zelfs een belangrijke feature van de Find X3 Pro, namelijk de microlens. Gelukkig zijn er op andere vlakken wel stappen voorwaarts gemaakt.

In deze hands-on lees je meer over onze eerste indrukken van de Oppo Find X5 Pro. Verwacht binnenkort een volledige review, als we meer tijd hebben besteed met het vlaggenschip van Oppo.

Oppo Find X5 Pro: releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De Oppo Find X5-serie is vanaf 24 februari verkrijgbaar als pre-order bij onder andere Coolblue (BE). Vanaf 11 maart is het toestel officieel verkrijgbaar in de Benelux.

De Oppo Find X5 Pro komt met 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen op de markt in de kleuren Ceramic White en Glaze Black. De adviesprijs van de Find X5 Pro bedraagt 1.299 euro.

Ter vergelijking: de Oppo Find X3 Pro kwam vorig jaar met een adviesprijs van 1.149 euro.

Design en display

(Image credit: Future)

De Oppo Find X5 Pro komt in de kleuren zwart en wit, met eenzelfde oplopende glazen achterkant als de Find X3 Pro. Dit zorgt ervoor dat de achterkant op natuurlijke wijze 'golft' tot aan de camerabult. Het lijkt een designtrend te zijn waar Oppo de komende tijd aan blijft vasthouden.

Verder voelt het toestel ontzettend sterk en premium aan. De keramische achterkant is niet alleen mooi om te zien, maar ook nog eens extra stevig. Aan de rechterzijde vind je de volumeregelaar en aan/uit-knop terug. Met onze duim kunnen we niet tot nauwelijks bij deze knoppen, aangezien de Find X5 Pro een behoorlijk toestel is.

Er is een USB-C-poort inbegrepen aan de onderkant, maar geen koptelefooningang. Het geheel is voorzien van een IP68-certificering, wat betekent dat de Find X5 Pro bestand is tegen een plons in het water.

De randen van het display buigen een beetje, maar niet zo extreem als bij de X2 Pro. Het gaat om een 6,7 inch WQHD+ AMOLED-display met een 120Hz verversingssnelheid. Dat is gelijk aan dat van zijn voorganger.

Er zijn hier en daar wat kleine verbeteringen doorgevoerd, maar de grootste aanpassing is zonder meer de 1.000Hz touch input rate. Dit getal refereert naar het aantal scans dat het display doet naar vingerbewegingen per seconde. De technologie is vooral handig bij games, waardoor je net iets sneller dan je tegenstanders kunt reageren (in potentie). Een bijzondere feature, aangezien veel gaming-smartphones niet verder gaan dan 'slechts' 720Hz.

Verder is er een maximale schermhelderheid van 1.300 nits inbegrepen, alsook ondersteuning voor HDR10+ en 10-bit kleuren. Het is een bijzonder mooi display, en behoort aan het eind van dit jaar waarschijnlijk nog altijd tot onze favoriete telefoons om films mee te streamen.

Camera's en batterijduur

(Image credit: Future)

De Oppo Find X5 Pro kent dezelfde drie camera's aan de achterzijde als de Find X3 Pro: een primaire 50MP camera, 50MP groothoekcamera en 13MP telefotocamera (met 2x optische zoom). De 3MP microlens is echter verdwenen. Dat vinden we jammer, aangezien deze lens naar onze mening erg bruikbaar was.

De camera's zijn waarschijnlijk voorzien van betere sensoren, maar Oppo richt zich vooral op de verbeterde 32MP frontcamera. Die komt met een RGBW-sensor (welke extra pixels kent om wit op te nemen), en moet portretfoto's iets helderder maken.

Ook nieuw hier zijn de cameramodi, welke ontworpen lijken te zijn door Hasselblad. Met Hasselblad is Oppo een samenwerking aangegaan voor meerdere jaren, waarvan de Find X5-serie het eerste resultaat is. Hasselblad lijkt bij de Find X5 zich vooral te hebben gericht op software in plaats van hardware.

Allereerst zijn er tweaks aan de Pro-modus, al lijkt het alsof deze vooral cosmetisch zijn (met een Hasselblad-achtige sluiterknop en sluitergeluiden). Verder is er XPAN, waarmee je foto's schiet zoals de oude Hasselblad XPAN-camera's in korrelig breedbeeld. Ook is Hasselblad Master Stylus aanwezig, wat bestaat uit filters die gemaakt zijn door het bedrijf, gebaseerd op bekende fotografen die deze filters gebruiken in hun camera's.

Oppo biedt verder een paar modi aan die je niet op alle smartphones vindt, zoals Pro Videografie en Lange Sluitertijd. Het bedrijf positioneert zich duidelijk als een merk voor fotografieliefhebbers.

We vinden het des te vreemder dat de zoomfotografie op papier teleurstelt. De 13MP sensor en 2x zoom vallen in het niet bij wat sommige concurrenten aanbieden, zoals de Samsung Galaxy S22 Ultra.

De batterijduur is een vlak waar de Find X Pro-modellen vaak niet in excelleren. Of dat ook geldt voor de Find X5 Pro, kunnen we nu nog niet zeggen. Het toestel is uitgerust met 5.000mAh aan accucapaciteit. Dat is een flinke 500mAh meer dan de Find X3 Pro, dus we rekenen stiekem wel op een iets betere batterijduur.

De laadsnelheid is eveneens voorzien van een boost. De Find X5 Pro ondersteunt 80W bedraad, 50W draadloos en 30W omgekeerd draadloos laden. Dat zijn pas echt cijfers om over naar huis te schrijven, en zo laat Oppo concurrenten als Samsung en Apple ver achter zich.

Prestaties, specs en hardware

(Image credit: Future)

De Oppo Find X5 Pro wordt aangedreven door de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chipset, de meest geavanceerde chip voor Android-toestellen van dit moment.

Het gaat hier om een extreem krachtige chipset, ideaal voor gaming of foto- en videobewerking. Dat gezegd hebbende: het is geen gigantische stap vooruit ten opzichte van de premium-chipset van 2021, de Snapdragon 888, welke onder andere in de Find X3 Pro zit.

De telefoon voelt lekker vlot aan. Voor een volledig oordeel moeten we nog langer aan de slag met de Find X5 Pro, maar de eerste tekenen zijn in ieder geval positief. Verder is er 12GB RAM en 256GB opslag aanwezig. Het geheugen is helaas niet uitbreidbaar.

Uit de doos draait de Oppo Find X5 Pro op Android 12, met daaroverheen Oppo's eigen ColorOS. Het is een heldere, levendige interface met veel aanpassingsopties. Denk hierbij aan icoontjes, het always-on display, en animaties voor de vingerafdruksensor.

Het nieuwe Material You van Android 12 is nog niet beschikbaar bij de toestellen van Oppo. De functionaliteit ervan (de mogelijkheid om een standaard thema voor instellingsicoontjes en menu's te maken op basis van je wallpaper) is wel al aanwezig in ColorOS. Een groot probleem is het dan ook niet.

Voorlopig oordeel

(Image credit: Future)

De Oppo Find X5 Pro voelt niet als een grote upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Het gaat om een iteratieve aanpassing met hier en daar wat upgrades en tweaks, maar geen reusachtige nieuwigheden.

We missen de microlens van de Find X3 Pro. Ook is de telefotocamera niet zo geavanceerd als bij de concurrenten. We moeten voor nu nog afwachten in hoeverre de overige camera's ons omver doen blazen. De samenwerking met Hasselblad zorgt bij ons in ieder geval voor hoge verwachtingen.

Verder doet de Find X5 Pro weinig verkeerd op het eerste gezicht. Je krijgt een premium telefoon met een mooi display, zeer snelle laadtechnologie, en een krachtige processor.