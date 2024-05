Philips introduceert Evnia 49M2C8900L QD-OLED gaming monitor

Prijs en beschikbaarheid De Philips Evnia 49M2C8900L is nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 999,00.

Philips heeft vandaag zijn nieuwe monitor binnen de eersteklas 8000-serie aangekondigd. De Evnia 49M2C8900L beschikt over krachtige functies, zoals een QD OLED-paneel, een groot 32:9 SuperWide-scherm van 48,9-inch inclusief DQHD-resolutie (5210 x 1440), Ambiglow-verlichting en DTS Sound. De monitor is gemaakt voor alle soorten videogames, echter zijn het vooral de visuele mogelijkheden die hem doen uitblinken.

Meeslepende en hoogwaardige beelden

De Philips Evnia 49M2C8900L kenmerkt zich met name door het QD OLED-scherm. De monitor beschikt over een HDR True Black 400-certificering en een VESA ClearMR 8000-certificering, wat resulteert in kristalheldere en eersteklas beeldkwaliteit. Naast de certificeringen zorgt het QD OLED-paneel, in combinatie met het 1800R gebogen frame, voor een eersteklas game-ervaring die geschikt is voor iedereen. Het grote 32:9 SuperWide-scherm van 48,9-inch tilt de game-ervaring naar een hoger niveau en maakt deze nog meeslepender. Het grote scherm is vergelijkbaar met twee 16:9 QHD-monitoren naast elkaar en maakt het voor gamers mogelijk om op slechts één scherm te spelen, wat een meer vloeiende en soepele game-ervaring als gevolg heeft.

Indrukwekkende snelheid en audio

De Philips Evnia 49M2C8900L is uitgerust met een verversingssnelheid tot wel 144Hz en beschikt over de SmartImage Game-technologie, wat voor extra beeldverbetering zorgt. Daarnaast is de monitor voorzien van DTS Sound met krachtige 30W-output. Samen met functies als het 1800R gebogen frame en Ambiglow-verlichting zorgt de DTS Sound-functie ervoor dat alle zintuigen worden geprikkeld en gebruikers een eersteklas game-ervaring krijgen.

Bekroond en ontworpen voor dagelijks gebruik

Dankzij functies zoals de MultiClient geïntegreerde KVM-switch, in hoogte verstelbare standaard en LowBlue-modus is de monitor uitermate geschikt voor dagelijks gebruik. Ondanks dat de Philips Evnia 49M2C8900L een hoogwaardige gaming-monitor is, zorgen deze alledaagse functies ervoor dat de monitor ideaal is voor thuis. Afgezien van de beeldkwaliteit wordt de Philips Evnia 49M2C8900L verder ook bekroond voor zijn moderne ontwerp. Zo heeft de monitor onder andere de Red Dot Design Award en de iF Design Award van 2023 gewonnen.