MSI MEG Aegis Ti5 review

Specificaties Dit is de configuratie die naar TechRadar is opgestuurd voor een review: CPU: Intel Core i9-10900K (3.7GHz base, 5,3GHz boost, 16MB cache)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3090

RAM: 4 x 32GB DDR4

Power Supply: 750W 80 Gold

Opslag: 2TB PCIe NVMe SSD + 3TB 7200RPM HDD

Ports (voor): 1 x USB-C; 2 x USB-A; 1 x 3.5mm Audio 1 x Mic-in

Poorten (achter): 2 x USB 2.0 Type A, 1 x PS/2 Combo Port, 2 x HDMI out, 3 x Display Port 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 x Thunderbolt 3, 2 x RJ45 LAN (2.5G + Gigabit LAN), 5 x Audio jacks, 1 x S/PDIF

Connectiviteit: Wi-Fi 6; Bluetooth 5.1

De MEG Aegis Ti5 is de nieuwste toevoeging aan MSI's gaming desktop-lijn. De aankondiging en daaropvolgende lancering van de Nvidia GeForce RTX 3000-serie grafische kaarten betekende dat we de grotere pc-fabrikanten nieuwe hardware zien introduceren. Ook desktop-lijnen halen voordeel uit de nieuwste en meest krachtige hardware op de markt. MSI heeft dit nog serieuzer genomen dan anderen en produceert de beste gaming-pc van het bedrijf sinds jaren.

De MSI Aegis Ti5 is misschien nog wel het meest unieke design voor een pre-build op de markt. De look is dan ook niet voor iedereen. Alhoewel we in eerste instantie moesten lachen om het robotachtige ontwerp, zijn we de esthetiek gaan waarderen. Je krijgt nog steeds de welbekende RGB-verlichting die in vele gaming-pc's aanwezig is, maar de Aegis valt op in vergelijking met andere desktop-builds. Deze kennen namelijk maar een paar uitvoeringen: een onopvallende, minimalistische kast of een chassis met een raam dat de krachtige hardware weergeeft.

(Image credit: Future)

De RGB-verlichting is subtiel en vouwt zich om de vorm van de pc heen. Aangezien de verlichting achter plastic is verborgen, krijg je geen flashbang-effect zoals dit bij andere gaming-pc's voorkomt. Dit voelt dan ook prettiger aan de ogen als je je pc op je bureau zet.

De hele pc voelt bijna als een kunstwerk, een liefdesbrief aan science fiction en een blauwdruk voor de toekomstige gaming-pc's die we in huis neerzetten. Natuurlijk gaat het bij een pc niet alleen over het uiterlijk, en het doet je ongetwijfeld goed om te lezen dat de Aegis Ti5 schrikbarend krachtig in elkaar zit. De configuratie die wij hebben kost ongeveer 6.000 euro en bevat een Intel Core i9-10900K CPU (opens in new tab) en een Nvidia GeForce RTX 3090 GPU. Er is ook een configuratie verkrijgbaar met een Intel i7 10700K (opens in new tab) of een bescheiden RTX 3070.

Als je een game-machine wil dat opvalt en elke titel kan draaien die je in de komende jaren aanschaft, is de MSI Aegis Ti5 niet te verslaan. Je mag een behoorlijke spaarpot stukslaan om de pc te betalen, maar je krijgt er ongelooflijk krachtige prestaties voor terug.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Het tekort aan RTX 3000-serie grafische kaarten (opens in new tab) betekent dat de pc's last hebben van opgeschroefde prijzen. Dit merkten we ook toen we keken welke retailers de Aegis verkopen: op het moment van schrijven is de pc overal uitverkocht of niet beschikbaar.

Wat je ook uiteindelijk betaalt voor je MSI Aegis Ti5, het is nog steeds een behoorlijk bedrag. Je betaalt niet alleen voor de krachtigste hardware die momenteel verkrijgbaar is, maar ook voor een esthetiek die niet nagebootst kan worden zonder serieuze aanpassingen aan de kast. Alhoewel de prijs erg hoog is, is het niet onredelijk als je kijkt naar wat je krijgt voor je geld.

Ontwerp

Laten we er niet omheen draaien: de esthetiek van deze build is de liefde van je leven of je grootste nachtmerrie. Persoonlijk denken wij dat de nieuwe Aegis een mooie draai geeft aan de bestaande trends voor pc-builds. Het helpt natuurlijk ook dat de binnenkant net zo krachtig is als de buitenkant belooft.

De kast heeft wat weg van een robot-uiterlijk in recente popcultuur en we vergeven het je als je zegt dat de kast ietwat lijkt op Bastion uit Overwatch of Claptrap van de Borderlands-games. Als je er lang genoeg naar staart begint de kast wellicht nog in een monotone computerstem tegen je te praten. Het chassis ademt science fiction en is dus perfect voor wie een futuristische battlestation wil. Een geschiktere pc voor het spelen van Cyberpunk 2077 of Watch Dogs: Legion (opens in new tab) kunnen wij ons niet bedenken.

(Image credit: Future)

De overduidelijke toevoeging aan dit nieuwe Aegis-model is de 'Gamer Dial' een controller-console die in de voorkant van de kast is ingebouwd. Deze dial laat spelers wisselen tussen verschillende systeemprestatie-instellingen. Zo kan deze ook informatie delen zoals de temperatuur van de CPU en de frequenties. Ook kun je kiezen tussen verschillende prestatie-modi voor betere game-optimalisatie.

Verder is de dial ook te gebruiken om audio-volume en RGB-verlichting te bedienen. De dial kan gepersonaliseerd worden met het weergeven van afbeeldingen of gifs op de voorkant.

(Image credit: Future)

De kast is gedeeltelijk plastic en metaal, welke hem ontzettend stevig maakt. De sokkel van de pc lijkt volledig van metaal te zijn, wat helpt met de stabiliteit. Toch zijn we ietwat teleurgesteld dat er geen aluminium of glas is gebruikt, gezien de prijs van de Aegis Ti5. Het raamloze design wijkt af van de huidige trend om de binnenkant van een pc te kunnen zien. Dit zou wel een oplossing kunnen zijn voor wie een futuristische pc zoekt met RGB, maar geen zin heeft om mee te doen met de rest.

Bovenin de pc is een solide metalen hendel ingebouwd voor het gemakkelijk verplaatsen van de kast. Eerder vonden we dit zonde, maar het bleek een redder in nood toen we de kast wilden verplaatsen. Alhoewel de metalen basis de build een mooie solide indruk geeft, betekent het ook dat de desktop behoorlijk zwaar is: ongeveer 17kg. De kast bevat ook twee opvouwbare armen die gebruikt kunnen worden voor het ophangen van kabels of headsets. Wat wij dan stiekem tof vinden is dat ze uitgeklapt de pc op een robotkonijn laten lijken. Credits voor de designers dus.

(Image credit: Future)

Prestaties

Zoals je wel verwacht van de specificaties kan je er praktisch elke game op spelen die je maar wil. Maximale instellingen? Jazeker. De MSI Aegis Ti5 draait als een zonnetje bij het spelen van alle recente AAA-titels zoals Assassin's Creed Valhalla en Cyberpunk. Je mag van deze pc 60fps met alle instellingen op de maximale setting verwachten.

(Image credit: Future)

Met 128GB RAM om te spelen kun je praktisch Red Dead Redemption 2 op de DDR4-RAM zelf opslaan. Dit is een volslagen onnodige grootte qua RAM voor de meeste gamers. 16 tot 32GB is meer dan voldoende om zwaardere games te kunnen draaien met een aantal apps open. 128GB RAM is te gebruiken om een server te runnen.

Tijdens het spelen van Cyberpunk 2077 voldeed deze ervaringen aan alle verwachtingen. Met zowel raytracing als DLSS ingeschakeld draaide alles ongelooflijk soepel en keken we onze ogen uit hoe mooi alles eruit zag. De Aegis draait alles met twee vingers in de neus, met een heerlijk stille MSI AIO CPU liquid-koeling die ervoor zorgt dat de pc koel blijft.

(Image credit: Future)

Wat opvallend is, is dat de MSI Aegis Ti5 een micro-ATX-kast is, met een MSI mATX Z490-moederbord. De panelen aan de zijkant losmaken was vrij gemakkelijk, wat we niet verwachten zo op het eerste gezicht. Je kunt dus andere componenten erin kunnen plaatsen mocht je dit graag willen. Twee van de vier ingangen voor uitbreidingen worden in beslag genomen door de Nvidia GeForce RTX 3080 GPU, welke je drie display-poorten en een extra HDMI-ingang heeft. Wij hadden dan ook geen problemen met het aansluiten van de Aegis aan drie monitoren.

We zijn wel ietwat teleurgesteld over het aantal USB-ingangen (of misschien vooral het gebrek hieraan). Het is niet onmogelijk om met zeven poorten te werken, maar we kwamen erachter dat we een USB-hub erbij moesten pakken om al onze gaming-accessoires en laadstukken te kunnen inpluggen. De Aegis heeft wel twee USBC-ingangen, wat een fijne extra is voor wie modernere apparatuur bezit of ergens de laadkabels in moet duwen.

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je de reguliere 'gaming'-esthetiek beu bent

De Aegis heeft een uniek ontwerp dat niet voor iedereen is weggelegd. Als je een vet uitziende pc zoekt zonder je kast te modden, kan het niet bizarrer dan dit.

Je een super high-end gaming-pc zoekt

De MSI Aegis Ti5 die wij mochten reviewen bevat een aantal van de meest krachtige hardware die momenteel te koop is. Als je daarnaar op zoekt bent en niet zelf wil bouwen, is dit wat je zoekt.

Geld geen rol speelt

Dit is een van de duurste pre-built gaming-pc's die momenteel te koop is, maar als je iets wilt dat de komende jaren met twee vingers in de neus alle games draait, zit je goed.

Koop hem niet als...

Je niet een hoop geld wilt uitgeven

Dit is een prijzige pc, dus als je geen zin hebt om een boel geld uit te geven voor een nieuwe game-pc, kun je beter verder zoeken. Toch is de MSI Aegis Ti5 wel precies waar voor je geld.