Lenovo Yoga C740

Afronden doe ik met een positief gevoel. Deze laptop heeft me overtuigd. 13 uur batterij, goede speakers, de laatste generatie Intel processor, een meer dan degelijk full-HD display en de voordelen van een all-in-one toestel met de degelijkheid van aluminiummateriaal. Voor deze prijs zal je niet gemakkelijk iets gelijkaardig vinden. De Yoga C740 is zeker de moeite waard en de beste keuze als je op zoek bent naar een krachtige all-in-one laptop.

Voor heel wat laptopfabrikanten is het niet meer zo vanzelfsprekend om zich te onderscheiden van de rest. We kennen allemaal intussen het concept van een laptop en hoe het eruit ziet. De belangrijkste onderdelen waarbij een laptop zich nog kan onderscheiden zit onder de motorkap en in het display.

Zoals jullie nu wel weten gebruik ik dagelijks macOS en ben ik een enorme fan van het besturingssysteem. Maar ook Windows moet naar mijn mening niet onderdoen. Ik ben geen professional die grafische programma’s nodig heeft en ook zeker geen fervente gamer. In deze review bespreek ik dus voornamelijk het gebruiksgemak van de Yoga C740 en hoe deze laptop mogelijk voor jou een goede oplossing kan zijn.

De Yoga C740 zit in de all-in-one-lijn van Lenovo tussen de C940 en de toekomstige C640 die binnenkort ook verkrijgbaar is. Daarbij combineert dit model de veelzijdigheid die de C640 zal bieden in combinatie met nieuwe specificaties zoals de Intel processors van de 10e generatie.

Design

In vergelijking met de Yoga C730 zijn er heel wat verschillen op vlak van design. De speakers zitten nu links en rechts van het toetsenbord en het display is ook een stukje groter. Verder oogt de Yoga C740 modern aan. Het iconische logo op de voorkant en het gebruik van degelijk materiaal (aluminium) maken dat de C740 goed in de hand ligt en daarmee een goede draagbare oplossing is. Qua gewicht voelt hij daardoor wel iets zwaarder aan dan gemiddeld maar dat is geen drama.

Specificaties Dit is de configuratie van de Yoga C740 die wij getest hebben: Processor: Intel Core i7-10510U

OS: Windows 10 Home 64

Display: 14” AntiGlare & Multitouch, 1920 x 1080

RAM: 16GB

Interne opslag: 1TB

Grafische kaart: Intel UHD

Aansluitingen: 2 x USB-C, 1 x USB-A en een 3.5mm audiojack

Net zoals bij de vorige Yoga’s kan ook deze C740 360 graden gedraaid worden waardoor je in letterlijk een paar seconden een tablet in je handen hebt. Iets wat ik persoonlijk nooit gebruik en niet handig vind. Doordat je aan de andere kant nog steeds dat toetsenbord hebt en het gewicht ook meespeelt is de tabletmodus niet meteen een handige functie voor mij. Maar er zijn fans! Bovenaan vinden we een 720p webcam terug die in de randen van het scherm zit. Die randen zijn overigens redelijk dun naar mijn mening. De webcam heeft ook een eigen ‘privacyschuifje’ aan boord waarmee je jezelf een veiliger gevoel geeft. Een leuke extra die je niet vaak tegenkomt. Alleen is het niet zo eenvoudig om het schuifje eruit te krijgen tenzij je dunne vingers hebt.

Display

Deze all-in-one Yoga C740 heeft een heel aangenaam full-HD display. Dat is één van de eerste dingen die me opvielen. Het scherm is super scherp maar ook zeer helder. Diepe kleuren, donker zwart. Heel leuk om een hele dag naar te kijken. Het display meet meer dan 350 nits wat hoger ligt dan de standaard. Dat is opvallen voor een laptop in een prijsklasse van 800 euro. En dat is niet alles. Deze Yoga C740 ondersteunt Dolby Vision met HDR ondersteuning. Om van die technologie gebruik te kunnen maken moet je wel bijvoorbeeld een Premium Netflix-abonnement hebben of games die dit ondersteunen. Dat in combinatie met Dolby Atmos en je hebt niet meer nodig. Het enige minpuntje hier is dat de Anti-Glare niet echt tot zijn recht kwam bij zonlicht.

Gebruik in de praktijk

De C740 is een heerlijke laptop voor dagelijks gebruik. Het toetsenbord voelt comfortabel aan en schrijft vlot. De toetsen gaan vlotjes mee en je vingers raken alleen de toets die jij wilt. Geen zachte tik of verkeerde handeling met de C740. Iets wat me wel nog stoort aan bijvoorbeeld het Butterfly Keyboard van de vorige generatie MacBooks.

Ook van het trackpad ben ik wel fan. Het oppervlak voelt degelijk aan en volgt de handeling van je hand vlot. Ook om het trackpad als muis te gebruiken zit je goed bij deze C740. Rechts zit een Windows Hello-vingerafdrukscanner. Een optie ik persoonlijk enorm handig vind, de scanner herkende mijn vinger altijd meteen. Dus niets op aan te merken.

Tot slot wil ik het ook nog even hebben over de speakers in deze Yoga C740. Laptopspeakers zijn altijd één van de slechtste speakers op de markt geweest. Iedereen kent wel dat scherpe en schelle geluid, maar dat heb je niet bij de C740. Lenovo heeft deze laptop van een stel speakers voorzien die degelijk zijn en het stukken beter doen dan de gemiddelde laptop. Ze ondersteunen Dolby Atmos waarmee je in de toekomst ook gemakkelijk 3D-surround sound zou moeten kunnen afspelen. De laptop is daarom ook voorzien van een Dolby Atmos app waarbij je heel wat audio-instellingen naar je eigen smaak kan zetten. Natuurlijk zullen deze speakers het nooit zo goed doen als een set earbuds of een hoofdtelefoon, maar het is een begin.

Eindoordeel

