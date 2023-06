We houden onze oude smartphone liever als back-up in plaats van hem te verkopen

Een onderzoek van Kantar, uitgevoerd in opdracht van Swappie, onthult dat er een aantal barrières zijn als het gaat om het overtuigen van consumenten om afstand te doen van hun oude technologie. Zo antwoordde meer dan een derde (41%) van de ondervraagden dat ze nog niet overwogen om hun oude iPhone te verkopen, ook al weten ze dat dit mogelijk is.

Als het gaat om de verkoop van oude apparaten, kwam de verkoop aan een elektronicawinkel als beste uit de bus (32%), boven de verkoop aan een vriend of familielid (28%) en het verkopen aan een andere consument via een online marktplaats (27%). Slechts 12% van de respondenten zou overwegen hun oude smartphone aan een online winkel te verkopen, een daling van 2% ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar.

(Image credit: swappie)

Reservetelefoon

Het belangrijkste voor bedrijven als Swappie, waarvan het end-to-end model gebaseerd is op de bereidheid van consumenten om afstand te doen van oude technologie, is misschien wel de conclusie dat individuen vastbesloten lijken om oude apparaten te behouden, of ze nu defect zijn of nog volledig functioneel. Bijna twee derde van de respondenten (62%) wilde hun werkende apparaat houden als reservetelefoon. Daar is op zich niets mis mee, maar 40% van de respondenten met een kapotte smartphone wist niet dat ze er geld voor konden krijgen. Daarbovenop vond ruim een kwart (26%) het gewoon te veel moeite om het apparaat te verkopen.

"Het verbeteren van ons aanbod op het gebied van resale en refurbishment is essentieel om ervoor te zorgen dat consumenten het meeste uit hun oude technologie halen. We willen dat mensen begrijpen dat zelfs als het apparaat defect of kapot is, wij het kunnen gebruiken", aldus Martine Hardeveld Kleuver, Country Manager Benelux bij Swappie.

Tot slot heeft Swappie de efficiëntie van zijn doorverkoopsite verbeterd, de verzendkosten verlaagd en een heleboel kleine, essentiële, verbeteringen aangebracht om ervoor te zorgen dat het zo eenvoudig en efficiënt mogelijk is om je oude iPhone te verkopen.