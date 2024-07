Waar kan je Samsung Galaxy Unpacked (juli 2024) live kijken?

Samsung-fans weten inmiddels dat het bedrijf twee keer per jaar een grote productlancering organiseert. De eerste vindt plaats aan het begin van het jaar en staat in het teken van de Galaxy S-serie, terwijl de tweede plaatsvindt in de zomer en focust op de Galaxy Z-serie en Galaxy Watches. Dit jaar valt de zomereditie van Galaxy Unpacked iets vroeger dan normaal, want op woensdag 10 juli om 15u, onze tijd, gaat het evenement van start.

Als je geïnteresseerd bent in telefoons, smartwatches en draadloze oortjes dan wil je dit niet missen. We verwachten namelijk niet alleen de Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Watch 7, maar ook de Galaxy Watch Ultra, Galaxy Ring en nieuwe Galaxy Buds.

Naar goede gewoonte zal TechRadar het event bijwonen en verslag uitbrengen van de belangrijkste nieuwigheden. Ga dus niet te ver weg en hou onze homepagina in de gaten voor het laatste nieuws over Samsung.

Hoe Samsung Galaxy Unpacked live kijken

Samsung gaat voor de bekende aanpak en geeft kijkers de mogelijkheid om Galaxy Unpacked 2024 te kijken op YouTube en hun eigen website. Je kan je momenteel al aanmelden voor de livestream op de website van Samsung en ook de link naar de livestream op YouTube is er al. Om het je makkelijk te maken, zullen we die video hieronder in het artikel toevoegen zodra die beschikbaar is.

Je zal hoe dan ook de livestream van Samsung willen bijwonen. Als de verschillende leaks kloppen, dan zullen de twee vouwbare smartphones in de Galaxy Z-serie kleine upgrades ontvangen, terwijl de nieuwe Galaxy Watch Ultra en Galaxy Ring de sterren van de show worden.

Samsung Galaxy Unpacked July 2024: Official Livestream - YouTube Watch On