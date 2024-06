Slecht nieuws: Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 worden mogelijk duurder

Vouwbare telefoons zijn altijd al duur geweest en als we de laatste geruchten over de prijzen van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Samsung Galaxy Z Flip 6 mogen geloven, wordt de situatie niet beter. SmartPrix en @OnLeaks hebben gedeeld wat de Samsung Galaxy Z Flip 6 blijkbaar gaat kosten in de VS. Elke configuratie zou maar liefst 100 dollar meer kosten dan vorig jaar.

Er is geen informatie over andere regio's, maar Samsung heeft niet de gewoonte om hun prijzen slechts in één specifieke regio te verhogen. We sluiten het dus niet uit dat de europrijzen hier ook met 100 euro zullen stijgen. Dat betekent dat de Galaxy Z Flip 6 zou beginnen bij 1.299 euro.

Op basis van de specificaties in dit lek, krijg je misschien ook niet veel meer voor dat geld. De Galaxy Z Flip 6 heeft naar verluidt dezelfde opslagcapaciteit als de Samsung Galaxy Z Flip 5, hetzelfde 6,7-inch scherm aan de binnenkant en een identiek gewicht van 187 gram.

De Samsung Galaxy Z Flip 6 zou naar verluidt beschikbaar zijn in vier kleuren bij retailers: Mint, Silver Shadow, Geel en Blauw. Zoals gewoonlijk zullen er weer kleuren zijn die je alleen via de eigen shop van Samsung kan kopen en dat zijn deze keer Crafted Black, Perzik en Wit.

Op basis van eerdere lekken zal de Samsung Galaxy Z Flip 6 waarschijnlijk een nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 hebben, een 50MP-camera in plaats van een 12MP-camera en mogelijk een groter coverscherm en grotere batterij.

Samsung Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Van Flip naar Fold

SmartPrix en @OnLeaks hebben ook dollarprijzen voor de Samsung Galaxy Z Fold 6 gelekt. In wezen zien we daar dezelfde verhoging van 100 dollar. Als we dit opnieuw doortrekken naar de europrijzen, dan zou de Galaxy Z Fold 6 beginnen bij 1.999 euro.

De bron beweert bovendien dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 net als zijn voorganger een 7,6-inch vouwbaar scherm zal hebben, maar dat hij iets minder zal wegen, namelijk 239 gram (tegenover 253 gram). Ook hier zien we vier standaardkleuren: Navy, Silver Shadow en Roze. Er zouden twee exclusieve kleuren voor de Samsung-shop zijn, met name Crafted Black en Wit.

Wat betreft de daadwerkelijke upgrades dit jaar, is de belangrijkste waarover we hebben gehoord in eerdere lekken simpelweg een nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Die prijsstijging van 100 euro zou dus niet echt verantwoord zijn. We mogen niet vergeten dat dit slechts een gerucht is, al is de bron hier wel erg betrouwbaar. Het zou niet zo heel lang meer moeten duren voor we alles officieel horen van Samsung zelf, aangezien het Galaxy Unpacked event op 10 juli zou plaatsvinden.