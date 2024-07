Samsung Galaxy S25-serie krijgt misschien geen Plus-model meer

Recent zijn de modelnummers voor Samsungs Galaxy S25 en Galaxy S25 Ultra online verschenen, maar er is (nog) geen modelnummer voor de Galaxy S25 Plus gespot. De nieuwswebsite Android Headlines ontdekte deze interessante informatie na een duik te nemen in de IMEI-database (International Mobile Equipment Identity). Wanneer een techbedrijf een nieuwe smartphone ontwikkeld, worden er ook modelnummers naar deze database verstuurd. Die modelnummers kunnen gebruikt worden om verloren of gestolen apparaten terug te vinden. Tegelijkertijd is dit dus ook een manier waarop we leren over aankomende telefoons voor hun officiële aankondigingen.

Android Headlines vond in dit geval het nummer SM-S931B/DS, wat waarschijnlijk het modelnummer van de standaard Samsung Galaxy S25 is. Voor de S25 Ultra waren er vier modelnummers te vinden: SM-S938B voor internationaal, SM-S938U voor de VS, SM-S938N voor Zuid-Korea en SM-S9380. We weten nog niet of dat laatste nummer gekoppeld is aan een specifieke regio. Het feit dat er hier geen IMEI-nummer te vinden was van de Galaxy S25 Plus, was voor Android Headlines een hint dat Samsung zich bij de volgende generaties misschien maar op twee modellen zal focussen.

De website gaf dan ook aan dat eerdere Plus-modellen niet zo goed verkocht zijn als Samsung had verwacht. Consumenten lijken dit model vaak ook niet echt zo interessant te vinden vergeleken met het basismodel en de Ultra-versie. Dit zou overigens ook niet de eerste keer zijn dat Samsung een toestel uit zijn line-up haalt. Er was namelijk een tijd waarin we elk jaar vier smartphones kregen, maar sinds 2021 zijn dat er nog maar drie (voor de S-serie). Ook de A-serie is tegenwoordig minder uitgebreid, aangezien de Galaxy A80 nooit een opvolger heeft gekregen, evenals de Galaxy A42 en Galaxy A73.

Android Headlines geeft verder aan dat het verwijderen van de Galaxy S25 Plus uit de line-up er ook voor zou kunnen zorgen dat meer mensen voor de Galaxy S25 Ultra kiezen. Dat is een prima theorie, maar toch worden er misschien te haastig conclusies getrokken.

Dubieuze geruchten

GalaxyClub, een Nederlandse nieuwswebsite die zich specialiseert in Samsung Galaxy-producten, geeft juist aan dat Samsung niet zal afwijken van zijn huidige line-up bestaande uit drie toestellen. Volgens deze bron zal de Galaxy S25 Plus gewoon volgend jaar in januari worden gelanceerd. Er zou ook wel een modelnummer zijn voor dit toestel, namelijk SM-S936 en intern bij Samsung zou dit toestel 'F2' worden genoemd (de Galaxy S25 is 'F1' en de Galaxy S25 Ultra is 'F3').

Deze website is vaker betrouwbaar gebleken als het gaat om aankomende Samsung-releases en daarom geven we ze het voordeel van de twijfel. Dat verklaart echter niet waarom de Galaxy S25 Plus niet aanwezig is in de IMEI-database.

9To5Google denkt dat het bedrijf misschien deze informatie gewoon nog niet heeft geüpload, omdat het nog maanden duurt voordat de Galaxy S25-serie verschijnt. Toch is de afwezigheid van de Plus-versie wel opmerkelijk en blijven we de geruchten hierover zeker in de gaten houden.

De Galaxy S25-serie lijkt in ieder geval interessant te worden. Andere leaks hebben al geclaimd dat we te maken krijgen met "belangrijke designveranderingen" en grotere batterijen tegenover de huidige serie.