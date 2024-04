Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt camera-update die drie problemen moet oplossen

Er zijn al meermaals klachten geweest over de camera's van de Samsung Galaxy S24 Ultra sinds zijn lancering. Momenteel zijn er drie problemen die al een tijdje aanslepen, maar binnenkort zouden die van de baan moeten zijn.

Volgens leaker @UniverseIce (via SamMobile) is Samsung bezig met oplossingen voor ondermaatse beeldkwaliteit van de telefotocamera, onnauwkeurige witbalans en problemen met abnormaal rode kleuren in sommige situaties. Hoewel we niet heel veel klachten hebben gehoord over deze problemen, zijn ze er wel degelijk. Een specifiek moment waarop deze update zou verschijnen, is er voorlopig niet.

Driemaal is scheepsrecht?

Je zou kunnen zeggen dat dit een geval van "driemaal is scheepsrecht" is voor de camera-updates van de Galaxy S24-serie: de eerste update in februari verbeterde de sluitertijd, helderheid in video's, automatische belichting en kleurselecties. Daarna kwam er eind maart een tweede update met nog meer verbeteringen voor de camerakwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Een van die verbeteringen was blijkbaar de witbalans, hoewel dit voor sommigen nog steeds een probleem lijkt te zijn.

Nu smartphones zoveel beeldbewerking uitvoeren op foto's, kunnen de eindresultaten qua kleuren, helderheid, witbalans en belichting sterk uiteenlopen. Tot op zekere hoogte is het een kwestie van persoonlijke voorkeur hoe je deze instellingen wilt aanpassen. Daardoor is het moeilijk voor telefoonfabrikanten om een universele nabewerking uit te voeren die iedereen kan bekoren.

Het is ten slotte niet ideaal dat het maanden duurt voordat de camera van zo'n dure smartphone volledig tot zijn recht komt, maar Samsung is zich tenminste bewust van de problemen en werkt aan oplossingen.