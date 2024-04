Samsung Galaxy S23-gebruikers kampen met schermproblemen na One UI 6.1-update

De update naar One UI 6.1 is nu beschikbaar om te downloaden op oudere Samsung-telefoons. Toch is dit niet alleen maar goed nieuws, want Galaxy S23-gebruikers melden dat de update voor problemen zorgt.

Volgens recente berichten op Reddit en Samsungs eigen Community-forum heeft One UI 6.1 een ravage aangericht op de touchscreens van de Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra. Sommige gebruikers zeggen dat hun schermen nu "totaal niet meer reageren", terwijl anderen zeggen dat ze het scherm alleen nog met de S Pen kunnen bedienen.

Deze laatste klacht verschijnt slechts een paar dagen nadat sommige Samsung fans One UI 6.1 de schuld gaven van lagere oplaadsnelheden. We hebben al aangehaald waarom dat specifieke probleem waarschijnlijk niets is om je op lange termijn zorgen over te maken en we vermoeden dat hetzelfde geldt voor dit nieuwe probleem met het scherm.

Om te beginnen komt een groot deel van deze klachten van gebruikers wiens Galaxy S23 is uitgerust met niet-OEM (original equipment manufacturer) schermen, wat een moeilijke manier is om te zeggen dat het geen originele onderdelen zijn. Als blijkt dat dit probleem exclusief is voor dit soort schermen, dan hoeft de overgrote meerderheid van de Samsung Galaxy S23-gebruikers zich geen zorgen te maken.

Natuurlijk moet Samsung het probleem nog steeds aanpakken voor de getroffen schermen via firmware-updates. Als jouw Galaxy S23 bij die groep zit, lijkt het erop dat een downgrade naar One UI 6 het probleem oplost. Natuurlijk is dat niet ideaal, maar het is een tijdelijke oplossing.

Groeipijn

Niet elke klagende gebruiker heeft aangegeven of het scherm van hun Galaxy S23 het origineel is of niet, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen of dit probleem exclusief is voor deze schermen. Als dat niet zo is, dan denken we dat het een gevolg is van normale update-gerelateerde groeipijnen.

Wat bedoelen we daarmee? Wanneer een softwareontwikkelaar een grote update uitbrengt, moeten telefoons vaak gegevens opnieuw indexeren en instellingen kalibreren om aan de nieuwe eisen van die update te voldoen. Nieuwe updates zorgen ook voor een lading aan app-updates, die de chipset nog meer kunnen belasten. Zodra deze apps zichzelf hebben geüpdatet, verdwijnen deze problemen meestal.

(Image credit: Shutterstock / Framesira)

Dat lijkt het geval te zijn met de Galaxy S23 en One UI 6.1. "Ik merkte dat de onderkant van mijn scherm niet responsief was [na het downloaden van One UI 6.1], maar het werkte wel zodra alle apps volledig waren geoptimaliseerd," zegt een gebruiker op het Samsung-forum. "Dit is geen permanent probleem, tenminste voor mij. Herstarten lost het op, maar wacht tot apps zijn geoptimaliseerd voordat je een herstart forceert."

Als je Galaxy S23 last heeft van dit frustrerende touchscreenprobleem sinds je One UI 6.1 hebt gedownload, raden we je aan om een dag of twee te wachten voordat je de telefoon opnieuw opstart. Zoals sommige Galaxy S23 Ultra-gebruikers hebben opgemerkt, kun je in de tussentijd wel nog met de S Pen gebruikmaken van het scherm. Dat is natuurlijk geen oplossing voor de standaard Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus. We verwachten hoe dan ook dat Samsung in de komende weken zeker een uitgebreide softwarepatch zal uitrollen.