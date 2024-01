Nieuw Samsung Galaxy S24-leak onthult de magie van AI-fotobewerking

De leaks houden niet op nu we dichter bij de officiële onthulling van de Samsung Galaxy S24-telefoons komen op woensdag 17 januari. Het nieuwste lek dat ons bereikt, licht een tipje van de sluier op van de AI-magie voor fotobewerking die de toestellen zullen bieden.

Android Headlines heeft vermeende marketingmateriaal voor de Galaxy S24-serie in handen gekregen en laat een paar coole trucs zien, vergelijkbaar met de trucjes die mogelijk zijn met Google Foto's op telefoons zoals de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

We zien een fotobewerkingsinterface met een 'generate'-knop aan de onderkant, en het onderwerp van een foto dat wordt uitgeknipt en vervolgens hoger in het frame wordt geplaatst. Een soortgelijke functie hebben we ook al in eerdere lekken gezien.

Er is ook al eerder melding gemaakt van verbeteringen op het gebied van videobewerking, waarbij AI wordt gebruikt om clips te stabiliseren en ruis te verminderen. Deze AI-verbeteringen worden duidelijk een van de belangrijkste verkoopargumenten van de Galaxy S24-serie.

AI in alles

Zoals we al hebben vermeld, kun je met een recente Google Pixel-telefoon allerlei AI-trucjes doen in Google Foto's, waaronder het volledig wissen van onderwerpen uit een foto en het verplaatsen van mensen en objecten in de foto.

Dankzij de opkomst van ChatGPT en Google Bard, en hardware-apparaten zoals de Rabbit r1 die onlangs werd onthuld op CES 2024 in Las Vegas is het onmogelijk om de opkomst van AI te missen.

Samsung wil dit niet missen en er zijn al veel tekenen dat het bedrijf helemaal voor AI gaat als het gaat om de Galaxy 24, en niet alleen met fotobewerkingstools. Ook met andere functies zoals real-time vertalingen tijdens gesprekken.

Een andere mogelijke functie die is uitgelekt, is een AI-ondersteund schermtoetsenbord, dat je zou kunnen helpen om de toon of stijl van je tekst met een paar tikken te veranderen. Over een paar dagen krijgen we alle officiële aankondigingen van Samsung.