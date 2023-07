Bevestigd: Samsung Galaxy Z Flip 5 kan volledig dicht vouwen dankzij nieuw scharnier

Nu de lancering van de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Samsung Galaxy Z Fold 5 dichterbij komt, beginnen we naast de gebruikelijke lekken en geruchten ook wat officiële teasers van Samsung te zien. Een van die video's bevestigt alvast een gerucht.

Een teaservideo die Samsung zelf heeft geplaatst (via SamMobile) toont het zijaanzicht van de Galaxy Z Flip 5. Het lijkt erop dat de opvouwbare telefoon deze keer een scharnier zal hebben dat perfect plat kan worden gevouwen.

Dat was niet zo bij de Samsung Galaxy Z Flip 4 van vorig jaar, waardoor stof en zand tussen het scherm terecht konden komen als hij dicht was gevouwen. Het lijkt erop dat Samsung dit keer het nodige heeft gedaan om de telefoon volledig dicht te laten vouwen.

Eerdere geruchten wezen hier reeds op: er werd gezegd dat het scharnier "extra gesloten" zou zijn. Verder zou de Z Flip 5 de IPX8-score van vorig jaar behouden, waardoor hij een ongelukkige val in het water probleemloos overleeft.

Unpacked komt eraan

We verwachten de komende dagen meer te beeldmateriaal te zien van Samsung zelf in de aanloop naar het Unpacked-evenement op woensdag 26 juli. Verder hebben we gehoord dat ook de Galaxy Z Fold 5 een gelijkaardig scharnier krijgt, maar de focus van Samsung lijkt te liggen op de Z Flip 5 dit jaar.

De reden daarvoor is de langverwachte update aan het coverscherm aan de buitenkant. In plaats van een klein 1,9-inch display, voorspellen bronnen een groter 3,4-inch display dat bijna heel de buitenkant in beslag neemt. Motorola maakt al langer gebruik van een groter coverscherm in zijn foldables en bracht recent de Motorola Razr 40 Ultra uit. Die heeft een 3,6-inch coverdisplay, dus het is logisch dat Samsung een inhaalbeweging maakt.