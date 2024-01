OnePlus onthult OnePlus 12, OnePlus 12R en OnePlus Buds 3

OnePlus heeft vandaag zijn nieuwe vlaggenschipmodellen, de OnePlus 12 en OnePlus 12R, uit de doeken gedaan. Tijdens het ‘Smooth Beyond Belief’-evenement in New Delhi heeft OnePlus tevens de nieuwe OnePlus Buds 3 onthuld en heeft de community een voorproefje van de OnePlus 12R Genshin Impact Edition gekregen.

De OnePlus 12 en OnePlus 12R bieden de perfecte balans tussen uitstekende prestaties, veel vermogen, effectieve warmteafvoer en een lange levensduur. Beide modellen zijn ontworpen om te bewijzen dat er geen Plus-, Pro- of Ultra-variant nodig is om de beste hardwarespecificaties en software-ervaring te bieden. In plaats daarvan hebben beide vlaggenschipmodellen elk hun eigen unieke kenmerken, waardoor gebruikers de keuze hebben om te kiezen wat voor hen belangrijk is.

OnePlus 12

(Image credit: OnePlus)

De nieuwste Snapdragon 8 Gen 3-chipset vormt het hart van de OnePlus 12. Deze ultra-intelligente chipset levert topprestaties en beschikt over een snellere CPU (30% verbetering) en GPU (25% verbetering) met verbeterde energie-efficiëntie. Verder is de OnePlus 12 uitgerust met de eigen Trinity Engine en tot wel 16 GB LPDDR5X RAM- en 512 GB UFS 4.0 ROM-geheugen. Hierdoor is het toestel in staat applicaties 72 uur lang op de achtergrond beschikbaar te houden. Verder is de OnePlus 12 voorzien van een gloednieuw 2K Super Fluid ProXDR AMOLED-beeldscherm, inclusief LTPO-technologie en een verversingssnelheid van 120Hz. Dit in combinatie met een ongelooflijke piekhelderheid van 4500 nits zorgt ervoor dat de kleuren van het scherm afspatten. Het beeldscherm dimt 2160Hz PWM wanneer de helderheid zich onder de 70 nits bevindt, zodat het comfortabeler voor de ogen is.

De OnePlus 12 beschikt verder over een toonaangevend Dual Cryo-Velocity Cooling-systeem. Deze is voorzien van een 3D capillaire vorm die dissipatieve effecten tegengaat en een Dual VC-ontwerp die met 9140 mm² over het grootste oppervlak ooit beschikt. Hiermee wordt de stroming van de koelvloeistof op een revolutionaire manier teweeggebracht om oververhitting aanzienlijk te verminderen. De grote VC absorbeert constant warmte van de kleinere VC om het gehele warmteafvoerproces te versnellen. De OnePlus 12 biedt gebruikers hierdoor een comfortabele en ongestoorde ervaring, zelfs in scenario’s die hoge prestaties vereisen.

Tevens bevat de OnePlus 12 een 5400mAh dual-cell-batterij welke opgeladen kan worden middels de 100W SUPERVOOC-oplader of het 50W AIRVOOC draadloos opladen. Dankzij de 100W SUPERVOOC-snellaadfunctie heeft de OnePlus 12 slechts 26 minuten nodig om van 1% naar 100% batterijcapaciteit te gaan.

Tot slot is de smartphone uitgerust met een vierde generatie Hasselblad-camerasysteem. Het gloednieuwe drievoudige camerasysteem biedt een fotografie-ervaring van professioneel niveau. Als eerste in de markt beschikt de OnePlus 12 over een primaire LYT808 50MP-camera die samen met Sony is ontwikkeld. Het camerasysteem wordt compleet gemaakt door een OV64B 64MP 3X-telefotocamera en IMX581-ultragroothoekcamera van 48MP. Verder is het toestel voorzien van het nieuwste RAW HDR-algoritme, Hasselblad-potretmodus en beschikt het over functies zoals 3D Spatial Audio, Aqua-touch, een IR-blaster en een USB 3.2 Gen 1-poort.

De OnePlus 12 is vanaf 6 februari 2024 officieel verkrijgbaar in Nederland en België tegen een adviesprijs van 949 euro (12 GB RAM + 256 GB opslagcapaciteit) en 1099 euro (16GB RAM + 512 GB opslagcapaciteit).

OnePlus 12R

(Image credit: OnePlus)

De OnePlus 12R is een prestatiegerichte krachtpatser die snelle en soepele software koppelt aan geavanceerde hardware. Het is het vierde toestel uit de OnePlus R-serie en de eerste die buiten China en India verkrijgbaar is.

De smartphone beschikt als eerste ter wereld over een LTPO 4.0-scherm dat is voorzien van een intelligent dynamisch verversingssnelheidsysteem. Dit stelt de OnePlus 12R in staat om sneller en slimmer dan ooit te schakelen tussen verversingssnelheden van 1Hz en 120Hz, waardoor de batterij langer meegaat en gebruikers een soepele ervaring hebben. Het systeem reageert ook op de snelheid waarmee een gebruiker over het scherm veegt. Bij een langzame veegbeweging over het scherm verandert de verversingsnelheid naar 60Hz, 72Hz of 90Hz. Bij een snelle scrollbeweging verandert de verversingsnelheid naar 120Hz.

Achter het scherm van de OnePlus 12R bevindt zich de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chipset, inclusief een octacore-processor op een 4nm-procedé die is afgestemd om de beste mogelijke prestaties te leveren. Verder is het toestel uitgerust met een LPDDR5X RAM-geheugen van 16 GB en 256 GB UFS 4.0 ROM-geheugen. Dit alles wordt beschermd door hetzelfde Dual Cryo-Velocity Cooling-systeem dat aanwezig is in de OnePlus 12. De OnePlus 12R wordt daarnaast aangedreven door de grootste batterij ooit in een OnePlus-telefoon. Middels de 100W SUPERVOOC-oplaadfunctie heeft de 5500mAh batterij slechts 26 minuten nodig om van 1% naar 100% batterijcapaciteit te gaan.

Tot slot beschikt de OnePlus 12R over een camerasysteem dat wordt aangedreven door de 50MP Sony IMX890-camera, wat wordt beschouwd als de meest consistente, hoogwaardige sensor op de markt. Daarnaast bezit de smartphone een reeks eigen OnePlus-algoritmes die ontworpen zijn om in elke situatie geweldige resultaten te leveren.

De OnePlus 12R is vanaf 13 februari 2024 officieel verkrijgbaar in Nederland en België tegen een adviesprijs van 699 euro.

OnePlus Buds 3

Met de spectaculaire geluidskwaliteit en slimme gebruikerservaring van de OnePlus Buds 3 tilt het merk de markt van de mid-range True Wireless Stereo (TWS)-oordopjes naar een hoger niveau. “Met hun spectaculaire geluidsprestaties en AI-gebaseerde ruisonderdrukking vertegenwoordigen de Buds 3 het summum van mid-range oordopjes en ons streven om gebruikers een soepele luisterervaring zonder haperingen te bieden," zegt Kinder Liu, President en COO van OnePlus. "Door een balans te vinden tussen eersteklas audio en toegankelijkheid, bieden we gebruikers een nieuwe optie voor draadloze audio die hun verwachtingen op alle mogelijke manieren overtreft."

Het geavanceerde coaxiaal geïntegreerde ontwerp en de dubbele dynamische drivers van de OnePlus Buds 3 zorgen voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit van vlaggenschipniveau. De kracht van de 10,4 mm woofer wordt gecombineerd met de precisie van een 6 mm tweeter en resulteert in een ultrabrede frequentierespons van 15 Hz tot 40 kHz. Hiermee leveren de OnePlus Buds 3 een indrukwekkende bas, prachtige hoge tonen en soulvolle zang. Dankzij de LHDC 5.0 Bluetooth-codec zijn de Buds ook gecertificeerd door de Japan Audio Society (JAS) als een draadloos Hi-Res Audio-apparaat.

De Buds 3 bieden tot 49 dB ruisonderdrukking en hebben een TÜV Rheinland-certificering ontvangen. In combinatie met OnePlus' eigen algoritmes kiest Smart Scene Noise Cancellation 2.0 automatisch de meest geschikte modus voor gebruikers om te genieten van geoptimaliseerd geluid op basis van hun omgeving. Als aanvulling hierop wordt de gehoorgang van de gebruiker automatisch geanalyseerd en het optimale ruisonderdrukkingseffect aangepast middels de Adaptive Active Noise Cancellation-techniek (ANC). De Buds 3 leveren hiermee een hoogwaardige audio-ervaring die een einde maakt aan de noodzaak van handmatige aanpassingen.

Met ANC uitgeschakeld, bieden de OnePlus Buds 3 tot wel 10 uur aan non-stop audio met een volledig opgeladen oordopje. Via de oplaadcase wordt de totale luistertijd verlengd tot maar liefst 44 uur. Met slechts 10 minuten opladen bieden de Buds 3 tot wel 7 uur luistertijd. De Buds 3 beschikken over een metallic coating en een matte afwerking voor een slank en gestroomlijnd design. De oordopjes zijn verkrijgbaar in de Metallic Gray- en Splendid Blue-kleurstelling. Het ergonomische ontwerp van de Buds 3 is gebaseerd op een database van meer dan 2000 verschillende oorvormen, zodat ze voor elke individuele gebruiker comfortabel blijven zitten. Tot slot weegt elk oordopje slechts 4,8 gram en is het voorzien van een Touch Control-gebied dat kan worden gebruikt om het volume aan te passen voor een soepele en moeiteloze luisterervaring.

De OnePlus Buds 3 zijn vanaf 6 februari 2024 officieel verkrijgbaar in Nederland en België tegen een adviesprijs van 99 euro.