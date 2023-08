Zo dun worden de randen van de iPhone 15 Pro

De iPhone 14 Pro had bezels van 2,2 mm

De iPhone 15 leaks en geruchten weten maar niet van ophouden en de nieuwste onofficiële beelden die zijn verschenen, tonen aan hoe dun de bezels op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max waarschijnlijk worden.

Deze renders komen vanuit yeux1122 via de Zuid-Koreaanse website Naver (via AppleInsider) en tonen hoe de randen om het display van de Pro-modellen van dit jaar eruit zullen zien in vergelijking met die rondom het display van de Pro-modellen van vorig jaar.

De beelden zijn gebaseerd op de leaks over de toestellen die al een tijdje aan het opstapelen zijn. Vorige week zei de betrouwbare leaker Mark Gurman dat de bezels op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max dunner worden, specifiek van 2,2 mm naar 1,5 mm. Dat is nog een redelijk groot verschil.

Deze geruchten doen eigenlijk het hele jaar al de ronde en het is dus duidelijk dat Apple eigenlijk zo snel mogelijk een iPhone zonder randen om het scherm wil creëren. We hebben ook al afbeeldingen gezien van de glazen panelen die Apple gebruikt om de duurdere iPhone 15-modellen te produceren en die tonen ook hoe dun de bezels uiteindelijk zouden kunnen zijn.

De verwachte bezel-grootte op de iPhone 15 Pro. (Image credit: yeux1122)

Nog meer renders

Het lijkt ons duidelijk dat deze designverandering alleen zal plaatsvinden op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De basisversies blijven dus zitten met dezelfde schermranden.

De meesten zijn het waarschijnlijk eens met het idee dat kleinere bezels op een telefoon er mooier uitzien. Toch zijn we ook benieuwd of deze enorm dunne randen om het scherm van de nieuwe iPhone-modellen (misschien wel de dunste bezels ooit) ook een prijsverhoging met zich meebrengen.

Het team bij 9to5Mac heeft interessant genoeg een aantal renders gemaakt aan de hand van eerdere geruchten van Mark Gurman en anderen, die de voorkant van de iPhone tonen. Er zijn nu genoeg onofficiële renders om uit te kiezen.

Het ziet ernaar uit dat we nog wel even moeten wachten op een iPhone zonder ook maar enige bezels: Apple heeft zo veel mogelijk bezel-loze OLED-panelen bij zijn leveranciers ingekocht, maar die panelen zullen nog niet klaar zijn voor de release van de iPhone 15 in september 2023.