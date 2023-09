Vier redenen om te upgraden naar de iPhone 15 Pro

Het Verwondervol-evenement van Apple zit erop en we mochten opnieuw kennismaken met vier iPhones. Met de introductie van de nieuwe generatie iPhones, stond de iPhone 15 Pro vol in de schijnwerpers.

Je vraagt je nu waarschijnlijk af of je de iPhone 15 Pro in huis moet halen of toch nog even verder kan met je oude iPhone (of Android). We hebben de nieuwe telefoon van dichterbij bekeken en dit zijn onze top vier redenen waarom je moet upgraden.

1. Titanium frame met USB-C

(Image credit: Apple)

Als je op zoek bent naar kwaliteit en duurzaamheid, dan is de iPhone 15 Pro de beste keuze. Apple heeft namelijk gekozen voor een uiterst duurzaam titanium frame. Eerdere modellen waren gemaakt van roestvrij staal en dankzij het nieuwe frame krijg je een veel stevigere, lichtere en mooiere smartphone. De zijkanten zijn ook minder hoekig, waardoor hij beter in de hand ligt.

Onderaan dat titanium frame zien we nu een USB-C-aansluiting. Die vind je trouwens ook terug op de standaard iPhone 15. Voortaan kan je je iPad, MacBook en iPhone opladen met dezelfde kabel. Als je vrienden hebt met Android-smartphones kan je vanaf nu gewoon hun opladers gebruiken.

De iPhone 15 Pro heeft daarnaast een geavanceerdere USB-C-poort met USB 3.0-technologie. Hiermee kan je data overzetten aan 10Gbps en zelfs verbinding maken met externe monitoren. Je kan je data natuurlijk via de cloud synchroniseren, maar dat gaat schrijnend traag tegenover de snelheid die de USB-C-poort biedt.

2. Veelzijdige Actieknop

(Image credit: Apple)

Apple neemt na jaren afscheid van de inmiddels iconische muteschakelaar op de zijkant, maar daarvoor komt wel iets compleet nieuws: de Actieknop. Mensen die al gewend zijn geraakt aan de Apple Watch Ultra zullen deze toevoeging wel fijn vinden.

Met de Actieknop kan je bepaalde acties of apps koppelen aan de knop die dan meteen worden uitgevoerd als je erop drukt. Focusmodus, de camera, geluid uit, dictafoon en veel meer, alles is mogelijk. Gebruiksvriendelijkheid was duidelijk een prioriteit bij iPhone 15 Pro. Als je toch liever je oude vertrouwde muteschakelaar terug wil: geen paniek, want die functie zit ook tussen de instellingen van de Actieknop.

3. Verbeterde camera's

(Image credit: Apple)

De iPhone 15 Pro heeft een drievoudige camera-opstelling aan de achterkant die bestaat uit een 48MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 12MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Elke camera heeft bovendien een verbeterde sensor. De primaire camera neemt de foto’s nu standaard in 24MP waardoor je achteraf beter kan croppen zonder dat je kwaliteit verliest.

De grootste upgrade bevindt zich bij de iPhone 15 Pro Max. Die heeft een volledig nieuwe telefotocamera met 5x optische zoom. Dit grotere zoombereik is nuttig in allerlei scenario's. Heb je goedkope plaatsen achteraan de tribune bij een concert of sportwedstrijd, maar wil je toch iedereen jaloers maken met haarscherpe foto's? Gebruik dan de 5x zoom en plots lijkt het alsof je oog in oog staat met je onderwerp.

4. Krachtige A17 Pro processor

(Image credit: Apple)

De iPhone 15 Pro wordt tot slot aangedreven door de nieuwste chip van Apple, de A17 Pro. Deze chip biedt ongekende snelheid en prestaties in een klein formaat. Smartphones zijn al snel de laatste tijd, maar de iPhone 15 Pro verslaat letterlijk elke concurrent.

De A17 Pro is de eerste 3-nanometer chip ooit in een smartphone. Hij is tot 10 procent sneller dan de A16 Bionic en beschikt zelfs over raytracing zodat games beter werken dan ooit. Dit tilt mobiele games naar ongeziene hoogtes. Ontwikkelaars kunnen dankzij de A17 Pro games maken voor de iPhone 15 Pro die voorheen alleen op consoles of desktops beschikbaar waren. Zo komen Resident Evil Village en de Resident Evil 4-remake later dit jaar exclusief naar de iPhone 15 Pro en Pro Max.

Er zijn dit jaar maar weinig redenen om niet naar de iPhone 15 Pro te upgraden. Hij is zelfs enkele tientjes goedkoper dan de iPhone 14 Pro bij zijn lancering en tegen een lagere prijs zeggen wij natuurlijk geen nee.