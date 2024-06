Nieuwe iOS 18-leak onthult nieuwe AI-features van Siri

Vanavond vindt Apple's WWDC 2024-evenement plaats en tijdens dit evenement zullen we meer te weten komen over de aankomende software-updates van Apple. Nu heeft een gigantische nieuwe leak alvast meer details onthuld over wat Siri straks allemaal kan doen in iOS 18.

Dit nieuws komt vanuit bronnen die hebben gesproken met AppleInsider en er werden dus meerdere nieuwe acties voor Siri vermeld. We hebben eerder al veel gehoord over de iOS 18-upgrade voor Siri. Zo leek het er eerder al op dat deze upgrade allerlei extra AI-features toe zou voegen, maar dit nieuwe verslag geeft ons meer details.

Ten eerste is er een lijst van iOS-apps waar Siri beter mee moet kunnen interacteren en het gaat om vrijwel alle iOS-apps: Books, Agenda, Camera, Contacten, Bestanden, Freeform, Keynote, Mail, Vergrootglas, News, Notities, Foto's, Herinneringen, Safari, Stocks, Dictafoon en ook om de Instellingen-app van iOS.

Als het gaat om Instellingen, lijkt het erop dat Siri dieper in deze app kan graven dan ooit tevoren. Zo kan de assistent straks waarschijnlijk ook de instellingen voor de displayhelderheid, de homeschermen en de app-bibliotheek openen volgens AppleInsider. We hebben eerder ook al geruchten gehoord die suggereerden dat de Instellingen-app een vernieuwd design krijgt in iOS 18.

Acties en AI

Je kan veranderingen verwachten voor Mail en veel andere apps. (Image credit: Hilalabdullah / Shutterstock)

AppleInsider heeft een lijst met een heleboel nieuwe acties voor Siri gelekt. Het gaat om dingen zoals het openen van e-books, het instellen van cameratimers, het instellen van slidetitels en het afmelden bij e-mail-nieuwsbrieven. In de Notities-app kan Siri schijnbaar ook mapjes en tags beheren en in de Foto's-app kan het albums organiseren en filters toepassen.

Siri zal volgens de leak schijnbaar ook 'watchlists' kunnen creëren in Stocks, plus lijsten kunnen aanmaken in Herinneringen en opnames kunnen starten in Dictafoon. Het lijkt er dus op dat Siri meer toegang krijgt tot al deze apps, zodat je meer acties via stembediening kan laten uitvoeren.

Natuurlijk zijn er ook veel upgrades op het gebied van AI-features. Zo zou Siri individuele e-mails en hele e-mailgesprekken moeten kunnen samenvatten, slimme reacties op e-mails moeten kunnen reageren en e-mails in categorieën moeten kunnen indelen. Ook moet de assistent tekstnotities kunnen transcriberen en samenvatten, foto's kunnen verbeteren, websites kunnen samenvatten, notificaties kunnen samenvatten en nog veel meer.

Sommige van deze features zijn eerder ook al gelekt, maar dit is de meest uitgebreide lijst met features die we tot nu toe hebben gezien. De lijst suggereert dan ook dat ons veel nieuws staat te wachten tijdens WWDC. We zullen je dan ook op de hoogte houden van de grootste updates.