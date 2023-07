iPhone 15 kan grotere batterij krijgen maar dat is niet zonder risico's

We hebben al veel geruchten gehoord over de iPhone 15 en de nieuwste informatie die onze aandacht trekt, gaat over nieuwe batterijtechnologie. Volgens de doorwinterde leaker @RGcloudS (via BGR) zullen alle vier de iPhone 15-versies een gestapelde batterij bevatten. Dit wil zeggen dat batterijcellen op elkaar gestapeld worden waardoor er meer capaciteit in dezelfde vormfactor kan passen. Het nadeel is dat de batterij heter wordt, waardoor er extra aandacht besteed moet worden aan het hittebeheer van de telefoon.

Ervan uitgaande dat de ontwikkelaars van Apple dit voor elkaar krijgen, is het goed mogelijk dat de batterijduur van de iPhone 15 wordt verbeterd. Het zou zelfs kunnen betekenen dat de batterijen fysiek kleiner zijn, waardoor er meer ruimte is voor andere onderdelen (of voor de koeling).

Ook hogere oplaadsnelheid

Veel meer informatie over deze gestapelde batterijtechnologie krijgen we niet uit het lek. Blijkbaar blijft de technologie "beperkt", dus het is mogelijk dat het deze keer niet volledig wordt geïmplementeerd terwijl Apple aan een aantal problemen werkt.

Dezelfde bron zegt verder dat iPhones met 40W opladen met kabel en 20W opladen via MagSafe zijn getest (in plaats van 20W en 15W bij de iPhone 14), maar wijst er ook op dat deze snelheden mogelijk pas door de iPhone 16 worden bereikt. Hiervoor hebben we al gehoord dat de Samsung Galaxy S24 Ultra dezelfde gestapelde batterijtechnologie krijgt, samen met een overeenkomstige boost voor de oplaadsnelheid.

Een andere reden dat de iPhone 15 een betere batterijduur zou hebben is de introductie van de Apple A17-chip met verbeterde energie-efficiëntie. We zijn er ook steeds zekerder van dat de iPhone 15 een USB-C-poort zal bevatten in plaats van de verouderde Lighting-connector.