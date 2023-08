Fairphone 5 blaast concurrentie omver met garantie op acht jaar software-updates

Vandaag mogen we kennismaken met de Fairphone 5, de vijfde generatie van de modulaire, ecologische smartphone van Nederlandse bodem. Hij is gemaakt voor mensen die houden van iconisch en hoogwaardig, duurzaam design dat geen enkele concurrent aanbiedt. Niet alleen de hardware, maar ook de software is ontwikkeld binnen dit duurzame plaatje. De Fairphone 5 krijgt namelijk gegarandeerd software-updates tot en met 2031, mogelijk zelfs tot en met 2033.

Verbeterd display en een tikkeltje waterbestendiger

Het scherm van de Fairphone 5 is een van de grootste upgrades. De verouderde waterdruppelnotch is nu vervangen door een punch-hole voor de selfiecamera en dat is nog maar het begin. We zien hier voor het eerst een OLED-display en meteen ook met verhoogd refresh rate van 90Hz.

De Fairphone 5 is dunner en lichter dan de vorige generaties en heeft een hogere IP-classificatie dan de Fairphone 4 (IP55 in plaats van IP54), waardoor hij nog iets beter tegen water kan. Hij is uitgerust met 8GB RAM, 256GB interne opslag (uitbreidbaar tot 2TB) en Android 13 zonder bloatware. We zien daarnaast dezelfde dubbele 50MP-camera met dieptesensor op de achterkant en een 50MP-selfiecamera vooraan.

De 4200mAh-batterij kan je nog steeds zelf vervangen en ondersteunt 30W-snelladen. Ook is er Eco Charge-modus om de batterij langer mee te laten gaan. Wat je niet krijgt, is een adapter of zelfs oplaadkabel. Fairphone geeft in de doos aan dat ze ervan uitgaan dat je thuis wellicht al een kabel en adapter hebt liggen.

Daarnaast is de repareerbaarheid verbeterd en zijn er nu 10 reserveonderdelen. Zo zijn de primaire camera en ultrawide nu twee afzonderlijke modules, evenals het simkaartslot en microSD-kaartslot. Dit wordt aangevuld met een garantie van vijf jaar.

(Image credit: Fairphone)

Op het gebied van softwareondersteuning garandeert Fairphone ten minste vijf Android-updates (tot en met Android 18) en maar liefst acht jaar security-updates, zodat de Fairphone 5 vlot en veilig kan blijven werken tot ten minste 2031. Fairphone wil zelfs gaan tot tien jaar security-updates, waarbij de laatste updates in 2033 zouden gebeuren.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de Qualcomm QCM6490, een iets zwakkere chipset die wel 5G en Wi-Fi 6E ondersteunt. Hij is in feite ontworpen voor industriële hardware of apparaten met een langere levensduur en helpt Fairphone bij deze langdurige software-updates.

Kortom, Fairphone blijft de industrie bewijzen dat duurzamere oplossingen mogelijk zijn. Door softwareondersteuning voor een langere periode aan te bieden, kunnen gebruikers hun telefoon twee keer zo lang blijven gebruiken. Combineer dit met extra reserveonderdelen binnen het verbeterde modulaire ontwerp en je krijgt de duurzaamste smartphone tot nu toe.

De Fairphone 5 zal worden aangeboden bij de meeste retailers in Nederland en België, evenals bij providers. Het toestel is vanaf 30 augustus te bestellen via de website van Fairphone en geselecteerde partners, voor een adviesprijs van 699 euro. Op 14 september start de officiële verkoop.