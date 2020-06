Ziggo GO nu beschikbaar op Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV

De Ziggo GO-app is voor veel klanten van de provider binnen vrij korte tijd uitgegroeid tot een zeer populaire applicatie. Met Ziggo GO is het namelijk mogelijk om op je Android- of iOS-toestel live tv te kijken of programma's terug te kijken. Reuze handig wanneer je even niet gebruik kunt maken van een televisie, wat vast en zeker vaker voor zal komen in diverse huishoudens nu we zo veel vanuit huis werken.

Gebruikers van de app zullen verheugd zijn met het nieuws dat Ziggo GO vanaf dinsdag 30 juni ook te gebruiken is via nieuwe platformen, namelijk: Android TV, Apple TV, en Amazon Fire TV. Je vindt de applicatie terug in de daarbij behorende app-winkels per platform. Inmiddels is gemeld dat de applicatie op alle platformen vandaag al beschikbaar moeten zijn.

Ondersteuning

De nieuwe versie van de Ziggo GO-applicatie is op het platform van Apple te gebruiken wanneer je in het bezit bent van een vierde generatie Apple TV of nieuwer. Amazon-gebruikers dienen in het bezit te zijn van een Amazon Fire TV Stick. Tot slot kun je via mediaspelers of smart televisies met geïntegreerde Android TV-software van onder meer Sony en Philips de Android TV-versie installeren en gebruiken.

Belangrijk om te weten is dat de applicatie voorlopig nog in een bètafase zit. De applicatie is wel de afgelopen maanden al uitvoerig getest door een testpanel van een paar duizend VodafoneZiggo-medewerkers en Ziggo-klanten.

Wil je van de applicatie gebruikmaken? Dan dien je in het bezit te zijn van een vaste internetaansluiting van Ziggo. In tegenstelling tot de Ziggo GO-app voor mobiele apparaten en de browserversie is de variant voor de nieuwe platformen niet buitenshuis te gebruiken, en ook niet in andere EU-landen.