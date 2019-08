Xiaomi smartphone met 108MP camera in de maak

We ontdekten de aankondiging op het Chinese sociale netwerk Weibo, waar de maximale resolutie van de camera staat vermeld: 12,032 x 9,024 pixels in totaal, dus 108,5 megapixel.

Maar voordat het zover is, lanceert Xiaomi eerst een Redmi smartphone met 64MP camera, zo maakte het Chinese bedrijf eerder al bekend. Voor dit model wordt een Samsung GW1-sensor gebruikt, specifiek bedoeld voor de Indiase markt.

Met een sensorgrootte van 1/1.7 en 1.6um pixelgrootte, is hij 38% groter dan de 48MP sensor. Hij gebruikt ISOCELL Plus technologie waardoor het licht verbetert en hij de kleuren nauwkeuriger optimaliseert, wat resulteert in scherpe, heldere en levendige beelden met welk licht je ook te maken krijgt.

Terug naar de 108MP camera. Want wat moet je je daar nu bij voorstellen, bij 108MP? Een foto gemaakt met een sensor van deze resolutie kan een beeld creëren van 27MP. De pixels worden samengevoegd wat uiteindelijk zeer scherpe foto's oplevert, zelfs bij weinig licht.

Volgens Ice Universe is de kans groot dat de Mi Mix 4 wordt gelanceerd met de 108MP camera, omdat Xiaomi eerder aangaf dat de Mi Mix 4 een veel beter camerasysteem heeft dan de 64MP.

Verdere details kunnen we je helaas nog niet vertellen, omdat deze nog niet zijn vrijgegeven. Zowel van Samsung niet als van Xiaomi. Het enige wat er nog op de teaser te vinden is, is de tekst: 'see you later'.

Naar verwachting komt de Redmi smartphone met 64MP camera in het vierde kwartaal van 2019 uit. En we hopen tegen die tijd ook iets meer te weten te komen, over de mogelijke Mi Mix 4 met 108MP camera.