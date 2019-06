Realme deelt eerste foto gemaakt met een 64MP-camera

CEO van Oppo, Madhav Sheth deelde de foto (zie hieronder de tweet) op zijn Twitter-account en plaatste daarbij de volgende tekst:

"Hier alvast een voorproefje van wat dit realme prototype kan doen. Ik heb het zelfs vergeleken met een ander model in een duurder prijssegment. Maak je klaar en #DareToLeap voor een echte spannende camera-ervaring dit jaar"

Meer over camerasmartphones kun je hier vinden

We kunnen niet anders zeggen dan dat de foto er schitterend uitziet, hij is ontzettend scherp en helder. Deze camerasmartphone, komt zeker in de buurt van een echte camera.

De foto staat naast een foto die is gemaakt met een camera van 48MP en je ziet duidelijk het contrast. Sheth plaatste er ook wat ingezoomde stukjes bij van beide foto's om het verschil nog beter te kunnen laten zien.

Oppo als voorloper

Het lijkt erop dat Oppo hiermee de voorloper is van een nieuwe trend. Er zijn namelijk al meerdere fabrikanten bezig met een 64MP-camera. Zo maakt Samsung eerder al bekend dat er 64MP-sensor in ontwikkeling is, en ook Xiaomi werkt aan een toestel met 64MP-camera.

Wie nu daadwerkelijk de eerste zal zijn die een smartphone met 64MP-camera op de markt brengt is nog de vraag, maar dat hij er aankomt is in ieder geval zeker.